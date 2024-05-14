布林肯突訪烏克蘭 澤倫斯基稱需防空系統

美國國務卿布林肯對基輔進行事先未宣佈的訪問。他向烏克蘭確保，軍事援助正在路上，將在戰場上帶來真正的不同。烏總統澤倫斯基表示感謝，同時稱需要防空系統抵禦俄羅斯對哈爾科夫的空襲。

（德國之聲中文網）美國國務卿布林肯周二（5月14日）抵達基輔進行事先未宣佈的訪問。他此行旨在向烏克蘭確保美國的支持以及烏克蘭急需的武器即將到來。俄羅斯正在對烏克蘭東北部哈爾科夫發動新一輪攻勢。

布林肯乘坐夜間火車從波蘭抵達基輔。這是自俄羅斯入侵烏克蘭以來，布林肯對烏克蘭的第四次訪問。

布林肯在與烏克蘭總統澤倫斯基會晤開始時表示，美國對烏軍事援助"正在路上"，"將會帶來真正的不同"。

布林肯表示："近期內，援助現在正在路上，將會在戰場上對抵抗俄羅斯的侵略帶來真正的不同。"

布林肯向烏克蘭確保美國的支持和軍事援助 圖片來源： Brendan Smialowski/REUTERS

澤倫斯基稱讚美國"關鍵"的援助，並感謝華盛頓跨黨派的支持。

他同時表示，烏克蘭目前最大的欠缺是防空方面。他說，需要兩套愛國者防空系統提供給東北部的哈爾科夫地區，那裡正在遭受俄羅斯空襲。

布林肯此行是在美國國會經過數月政治角力最終批准價值610億美元對烏援助計劃數周後。這將為烏克蘭軍隊提供急需的武器。

一名不願透露姓名的美國官員在布林肯所在的列車上向記者表示，布林肯此行將向烏克蘭發出強有力的支持訊號。這名官員表示，烏克蘭顯然正處於困難時刻，在東部戰線進行拉鋸戰，俄羅斯還對哈爾科夫增加了跨境襲擊。

這名官員表示，布林肯將詳細說明，美國援助如何落實，以增強烏克蘭的防禦能力，在戰場上更能先發制人。

澤倫斯基對美國的軍援表示感謝，同時稱需要防空系統 圖片來源： Brendan Smialowski/AP/picture alliance

白宮周一表示，正在盡一切可能迅速向烏克蘭提供武器。

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）向記者表示，未來數日將宣佈一項新的武器援助計劃。

（法新社、路透社）

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