布林肯會晤習近平 稱中國對俄軍工支持引憂

布林肯訪華行程尾聲之際會晤中國國家主席習近平。布林肯談及北京提供的物資支持了莫斯科軍工業，敦促中國應對這一問題。此外，他還談及台灣、南中國海、人權等議題。

（德國之聲中文網）美國國務卿布林肯周五（4月26日）與中國國家主席習近平以及其他高級官員會晤，強調「負責任地管控分歧」地重要性。

布林肯表示，他與習近平談及北京對莫斯科的支持以及台灣、南中國海、人權、芬太尼等議題。

在新近取得進展的雙邊合作領域，包括軍事溝通、打擊毒品以及人工智慧等方面，布林肯作出積極評價。雙方此前同意就降低人工智慧的風險展開對話。

布林肯表示：「我們致力於維護和加強溝通，以繼續這一議程，負責任地處理分歧，避免誤解、誤會與誤判。」

但他強調，在有共同利益的領域尋求深化合作的同時，美國十分清楚地看到挑戰，以及雙方之間對未來不同的構想。「美國將始終捍衛我們的核心利益與價值。」

布林肯：「沒有中國支持，俄羅斯難以維持侵烏」

布林肯表示，他談及北京向莫斯科提供包括機械工具和微電子產品在內的物資，令人憂慮。在與習近平會晤後，他向記者表示：「如果沒有中國的支持，俄羅斯將難以維持對烏克蘭的侵犯。」

布林肯表示：「為俄羅斯國防工業基礎助力，不單威脅烏克蘭的安全，也威脅歐洲的安全。一段時間以來，我們告知中國，確保跨大西洋安全是美國的一個核心利益。在今天的磋商中，我明確表示，如果中國不應對這一問題，我們會（去應對）。」

布林肯敦促中國向伊朗及其代理施加影響、防止中東衝突擴大，以及說服北韓停止危險行為、參與對話。

布林肯還與習近平就中國在南中國海爭議區域的海事行為進行了磋商，並重申美國對菲律賓的堅定支持。

面對面外交很重要！布林肯在上海發布影片 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

習近平：做夥伴不是對手

據中國官方新華社報導，周五下午（4月26日），中國國家主席習近平在北京人民大會堂會見美國國務卿布林肯。根據這份新聞稿，習近平說，中美兩國「應該做夥伴，而不是當對手；應該彼此成就，而不是互相傷害；應該求同存異，而不是惡性競爭；應該言必信、行必果，而不是說一套、做一套。」

習近平表示，「我多次說過，地球足夠大，容得下中美兩國共同發展、各自繁榮。中方樂見一個自信開放、繁榮發展的美國。希望美方也能積極正面看待中國的發展。」

習近平提到去年在三藩市舉行的習拜會，稱此次同布林肯的會面是跟拜登總統幾周前通電話時定下來的，希望布林肯「不虛此行」。

周五上午，布林肯會晤了中國外長王毅，兩人在北京釣魚台國賓館舉行超過5個半小時的會議。這是布林肯一年內二度訪華之旅的最後一天。

王毅：中美關係中的負面因素仍在上升積聚

稍早，據路透社消息，王毅與布林肯見面稱美國持續在經貿與科技上打壓中國，而這並不是公平競爭，而是遏制中國。他還要求美國停止「炒作產能過剩」的論調，且應解除對中國企業的制裁、不應再藉美國《貿易法》301條對中國施加新關稅。

兩人正式會談之前的致詞，皆提及樂見中美合作，也都強調有必要面對雙方不斷加大的分歧。據中國官媒新華社公佈的發言內容，王毅稱中美關係一方面「總體止跌企穩」，但另一方面「負面因素仍在上升積聚」。

王毅說：「面臨各種干擾破壞，中國的正當發展權利遭到無理打壓，中方的核心利益不斷受到挑戰。」他提到中國希望對人民與世界「負責」，推動穩定的中美關係；不過，在涉及主權、安全和發展等「核心利益」方面，他仍然態度強硬，要求美國不要「踩紅線」。

路透社指出，上述涉及主權的「核心利益」，顯然包含台灣與南海議題。法新社則分析，儘管王毅傳達出強硬立場，但美國官員和專家認為，習近平心目中的首要之務仍然是解決中國國內經濟的困境；至少在短期內，習近平會希望避免跟西方爆發衝突。

在王毅的開場致詞後，布林肯重申重視美中的溝通與對話。根據美國國務院釋出的新聞稿，布林肯強調「面對面外交」的重要性，要「確保雙方儘可能明白彼此的分歧所在，至少要避免誤解，避免誤判」，而這不僅是對美中兩國人民、更是對全球人民該負的責任。

布林肯告訴王毅：「我期待這些討論能夠非常清楚、非常直接地表明我們有分歧的領域，並傳達出美國的立場。我毫不懷疑，你身為中國的代表，也會這麼做。」

兩人會後，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）表示，布林肯已向中方提出美國對中國援助俄國軍工產業的憂慮，並討論到維持台灣海峽和平穩定的重要性，以及中國在南海的行為等議題。

4月26日，美國國務卿布林肯和中國外長王毅在北京會晤。 圖片來源： Mark Schiefelbein/POOL/AFP/Getty Images

中美之間能克服分歧嗎？

布林肯此行訪華，偕同出訪的國務院官員包含負責毒品執法的羅賓遜（Todd Robinson）、主管網路與數據政策的菲克（Nathaniel Fick）等人。事實上，在去年11月的舊金山「拜習會」上，兩國便同意在禁毒、人工智慧風險與安全管理等領域展開合作，並恢復軍方之間的對話。

今年4月，拜登與習近平再度通話，談及台海局勢、TikTok對美國構成的國安疑慮等議題。這些議題被外界視為中美之間較難超越的歧見。美國官員曾透露，布林肯希望能促使中國在台灣新總統5月宣誓就職之前，能夠保持冷靜。

週四（25日），拜登才剛簽署法案，使TikTok與中國母公司字節跳動的「分家令」，以及美國對台灣等印太地區盟友的新援助項目正式入法。中國曾多次對美國援台表示強烈不滿；而針對TikTok可能在美國遭全面封殺，中國批評美方以國安為由，「任意打壓別國優秀企業」。

布林肯會晤王毅前夕，美國財長耶倫（Janet Yellen）接受路透社訪問，也再一次質疑中國在新能源領域的「產能過剩」可能衝擊全球市場、傷害各國產業與勞工。被問及美方是否考慮對中國實施新的關稅或採取其他行動，耶倫說，「不會排除任何選項」。

中國官媒新華社26日則發表文章反駁「產能過剩」論。《環球時報》報導則主張，中美之間「分歧出現並擴大的主要責任在於美方」；該報導更引述學者說法稱，「美國有責任理解中國的崛起，改變與中國互動的方式」。

（綜合報導）

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