布林肯宣佈對烏軍援20億 拜登或會澤倫斯基

正在烏克蘭訪問的美國國務卿布林肯宣佈，美國下一批20億美元的對烏軍事援助已上路，並透露拜登計劃會晤澤倫斯基。而鑑於前線吃緊，澤倫斯基取消了本周對歐洲國家的訪問。

（德國之聲中文網）美國國務卿布林肯周三（5月15日）在基輔宣佈，美國將再向烏克蘭提供20億美元的軍事援助，以抵禦俄羅斯在前線的進攻。

布林肯是在與烏克蘭外長庫列巴聯合舉行的新聞發布會上宣佈這一消息的。新的援助是數周前美國國會在延遲數月後通過的610億美元軍援烏克蘭一攬子計劃的一部分。

布林肯說，這一援助的目的是 「在今天提供武器」，並投資於烏克蘭的基礎設施，以及幫助烏克蘭從其他國家購買軍事裝備。

庫萊巴同時表示，烏克蘭 「迫切需要 」另外七套防空系統，並表示上周遭到俄羅斯襲擊的東北部的哈爾科夫地區需要兩套防空系統。他還說，烏克蘭需要盟國更快地交付承諾的武器。

俄軍對哈爾科夫發動了攻勢 圖片來源： Madiyevskyy Vyacheslav/Ukrinform/Abaca/IMAGO

上周末，俄羅斯軍隊對烏克蘭第二大城市哈爾科夫周邊地區發動了進攻，據俄羅斯軍方的消息，已有多個村鎮被俄軍攻佔。

布林肯在記者會上表示，烏克蘭可以自行決定是否使用美國的武器攻擊俄羅斯領土，但華盛頓並不鼓勵這樣做。

布林肯說：「我們沒有鼓勵或促成烏克蘭在境外的打擊行動，但最終烏克蘭必須自己決定如何進行這場戰爭。」

布林肯還表示，美國總統拜登有可能在數周之內會見烏克蘭總統澤倫斯基。

就在同一天，烏克蘭總統發言人尼基弗洛夫（Serhij Nykyforow）宣佈，鑑於前線形勢吃緊，總統澤倫斯基決定取消本周對西班牙和葡萄牙的訪問。

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(路透社、法新社)

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