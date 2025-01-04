布林肯任內收官之旅 訪日韓法等美國盟友

美國國務卿布林肯本周末將啟程前往韓國、日本和法國，展開他在國務卿任內的最後一次海外訪問。

（德國之聲中文網）美國國務院周五（1月3日）宣佈，布林肯自周日（1月5日）開始訪問首爾、東京和巴黎，並計劃於1月9日早些時候返回華盛頓參加已故前總統卡特（Jimmy Carter）的葬禮。由於美國總統拜登及其執政團隊即將期滿卸任，這次出訪預計是布林肯任內的最後一次海外訪問。

在韓國和日本，布林肯預計將強調美日韓三國的擴大合作，這是拜登政府印太戰略的一部分。該戰略主要是為了嚇阻中國在該地區的野心，同時也是為了遏制北韓的核威脅。

將與韓國外長會面

其中，韓國一直是華盛頓在亞洲的重要盟友，但自韓國總統尹錫悅在去年底試圖實施戒嚴以來，韓國陷入了政治混亂，這引發了關於華盛頓與首爾關係穩定性的質疑。尹錫悅在國會通過彈劾案後一直處於停職狀態，總統職務目前暫由財政部長崔尚木代理。

美國在這一不確定的局勢中採取了謹慎態度，稱美韓同盟關係仍然完好無損、堅不可摧。美國國務院在聲明中沒有提到韓國的政治動蕩，僅指出布林肯將與韓國官員討論如何「基於共同價值觀，繼續在全球範圍内加强我們在各項挑戰中的關鍵合作」。

首爾外交部則稱，布林肯將於周一會見韓國外長趙兌烈，討論「韓美同盟、韓美日合作、北韓問題以及地區和全球挑戰」。

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回顧美日聯盟進展

美國國務院聲明也提到，在東京，布林肯將「回顧美日聯盟在過去幾年中取得的巨大進展」。這包括在本周五批准的一項對日重大軍售，美國將向日本提供價值約36.4億美元的先進空對空導彈、相關設備和訓練。中國對此軍售一再表示反對，認為此舉會影響地區的穩定與安全，但日本和美國皆否認該說法。

美國國防部國防安全合作局(DSCA)周五指出，「這項擬議中的銷售案將改善作為印太地區政治穩定和經濟進步力量的主要盟友的安全。……改善日本應對目前和未來威脅的能力，保衛其家園和駐紮在那裡的美國人員。」

此外，就在布林肯啟程前夕，拜登周五以國家安全和關鍵供應鏈為由，宣佈阻止新日鐵（Nippon Steel）對美國鋼鐵公司（US Steel）的百億美元收購案。外界猜測這可能會為美日合作增添變數。

布林肯將最後在巴黎與法國官員會晤，討論中東局勢和歐洲安全問題，尤其是烏克蘭局勢。

（綜合報導）

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