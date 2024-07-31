中國選手楊昊、練俊傑在男子雙人10米跳台中摘金。同台競技的德國選手巴特（Timo Barthel）在接受媒體採訪時表示，在欽佩中國同行「絕對的世界級水準」的同時，知道他們許多人付出的是常年封閉訓練、放棄個人生活甚至「三年無法見家人」的巨大代價。