巴黎奧運的特別時刻
奧運不單是關於得牌和創紀錄。每場賽事都有獨特之處。勝敗乃兵家常事。最終存留的應是公平競爭與相互理解、友誼、團結的奧運精神。
重返賽場
三年前的東京奧運會上，美國著名體操運動員拜爾斯（Simone Biles）僅摘得一枚銅牌。當時她因心理危機提前退賽，引發很大的關注。她表示，自己擔心在空中無法對身體控制自主。如今，巴黎奧運，她決定重返奧運賽場。
友誼精神
韓國與北韓奧運選手在巴黎自拍的一幕在網上熱傳。乒乓球混雙比賽結束後，韓國選手林鐘勳 (Lim Jong-hoon)拿出手機與來自北韓和中國的競爭對手自拍合影。
塔西提的波浪
巴西沖浪選手梅迪納（Gabriel Medina）顯然在比賽中也享受運動的樂趣。
失誤入水
凡爾賽宮花園舉行的馬術比賽中，厄瓜多爾選手扎巴拉-哥徹（Ronald Zabala-Goetschel）不小心與池塘親密接觸。
緊閉雙眼：堅持一下就過去了
這幅圖片中，德國藝術體操運動員敦克爾（Nils Dunkel）似乎在祝自己好運，而他也的確平穩落地。不過，他仍未能進入決賽。
世界級水準背後的代價
中國選手楊昊、練俊傑在男子雙人10米跳台中摘金。同台競技的德國選手巴特（Timo Barthel）在接受媒體採訪時表示，在欽佩中國同行「絕對的世界級水準」的同時，知道他們許多人付出的是常年封閉訓練、放棄個人生活甚至「三年無法見家人」的巨大代價。
塞納河終於可以游了
因下雨導致水質變差，巴黎公開水域游泳的選手們賽前訓練受到影響，並且周二男子鐵人三項也被迫推遲。周三，終於可以按期舉行女子鐵人三項以及補辦男子項目的比賽。
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