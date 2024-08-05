巴黎奧運性別爭議延燒 女拳手：停止霸凌

圍繞巴黎奧運女子拳擊賽事的性別爭議延燒，台灣選手林郁婷、阿爾及利亞的哈利夫成為質疑與攻擊的對象。國際奧委會和國際拳擊協會的政治恩怨也再度掀起討論。

（德國之聲中文網）阿爾及利亞拳擊手哈利夫（Imane Khelif）因性別檢測爭議而面臨質疑，週日（8月4日）接受體育媒體SNTV訪問。她形容自己因性別遭受的誤解和仇恨言論「傷害了人類尊嚴」，並呼籲大眾停止網路霸凌運動員。

「我要向世界上所有人傳達一個訊息，那就是要維護奧運的原則與憲章，不要霸凌任何運動選手，因為這會造成影響，很巨大的影響……這會擊潰一個人，會扼殺人們的想法、精神和心靈，會製造對立。」

現年25歲的哈利夫強調，她不會讓外界的閒言閒語和指控，阻止她替阿爾及利亞拿下巴黎奧運金牌。「我每週有兩天會跟我的家人聯絡，希望他們不會太受影響……他們很擔心我。老天保佑，讓這場危機最後以一面金牌告終，那就會是最好的結果。」

週六（3日）的女子拳擊66公斤級賽事，哈利夫以5比0擊敗匈牙利的夏莫裡（Luca Anna Hamori），取得準決賽資格，同時也「保底」一面銅牌。

哈利夫上週四（1日）曾對上義大利選手卡裡尼（Angela Carini），對方在比賽開始46秒內便宣佈棄賽，哈利夫直接獲得勝利。當時卡裡尼的頭部與鼻子遭受重擊，說她「撐不下去」；她在賽場上跪地哭泣，且拒絕與哈利夫握手。

義大利的卡裡尼（左）曾拒絕與哈利夫握手，但她後來表示希望能向哈利夫道歉。 圖片來源： John Locher/dpa/picture alliance

不過，卡裡尼賽後接受義大利媒體《米蘭體育報》訪問，稱這一連串爭議讓她難過；她也對自己沒跟哈利夫握手表達了歉意，希望能跟她道歉並「擁抱她」。

「我生氣是因為我的奧運（夢想）化為烏有了。」卡裡尼說：「如果國際奧委會（IOC）認為她可以上場比賽，我尊重這個決定。」

與哈利夫同樣面臨性別質疑的還有來自台灣的林郁婷。她參與女子拳擊57公斤級賽事，2日和4日分別打敗烏茲別克和保加利亞選手，晉級4強，至少一面銅牌入袋。

林郁婷4日表示：「很感謝全台灣願意成為我的後盾，給我最大的支持和力量，那我也會帶著這份力量，完成我的目標。」

根據國際奧委會，哈利夫和林郁婷都符合巴黎奧運參賽資格，而且奧運是依據護照來定義選手的性別與年紀。奧委會1日發佈的聲明寫道：「每個人都有不受歧視從事運動的權利……這兩位運動員是國際拳擊協會（IBA）突然、武斷決定下的受害者。」

國際奧會發言人亞當斯（Mark Adams）回應DW詢問時說：「這些運動員是不是女人？答案是肯定的，根據她們的資格條件，根據她們的護照，根據她們過往的經歷。」

圖為台灣選手林郁婷（左）2日與烏茲別克選手圖爾迪別柯娃（Sitora Turdibekova）比賽。 圖片來源： Jan Woitas/dpa/picture alliance

為什麼拳擊賽成為焦點？

這波圍繞女子拳擊賽的爭議，可以追溯到《衛報》上週的報導。該文指出，哈利夫和林郁婷去年因性別檢測結果不合格，而遭國際拳擊協會取消世界錦標賽資格；後來《哈利波特》作者J.K.羅琳（J.K. Rowling）在社群平台X上轉發此文章，隨後更把哈利夫與卡裡尼的比賽形容為「男人在公共場合打女人」。

愛爾蘭前拳王（Barry McGuigan）稱國際奧委會的決定「錯誤」。義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）認為比賽不公平：「有男性基因特徵者不該獲准參加女子賽事……這不是因為要歧視任何人，而是要保障女性運動員有權在公平條件下競爭。」

事實上，雖然哈裡夫、林郁婷確實曾遭國際拳擊協會取消參賽資格，理由是「有XY染色體」，但也有專家指出這樣的判定有爭議。

人權團體「體育權利聯盟」（Sports & Rights Alliance）主任佛羅倫斯（Andrea Florence）則向DW表示，哈利夫和林郁婷都是霸凌與虛假指控的受害者，「讓人無法接受」。

佛羅倫斯認為，「打著『公平競爭』的幌子、對女性身體過分的懷疑揣測，這根源來自於有害的性別和種族的刻板印象」。

政治風波

這場性別爭議也讓國際奧會和國際拳擊協會之間的恩怨浮上檯面。前者是世界體壇最有權力的機構；後者是業餘拳擊運動的全球管理組織，有俄羅斯背景，且已不再獲國際奧會正式承認。國際奧會批評國際拳擊協會的檢測標準不透明，且內部管理不善，甚至傳出貪污問題。

2016年的裡約奧運，國際業餘拳擊協會（AIBA，IBA的前身）捲入裁判操控比賽、舞弊的醜聞；2021年的東京奧運和今年的巴黎奧運，拳擊賽事都不再由國際拳擊協會主辦，而是由國際奧會接手。

然而，國際奧會認為國際拳擊協會並未積極改善內部管理問題，2022年甚至再度推選跟克裡姆林宮有關聯的俄國商人克列姆列夫（Umar Kremlev）為主席，此舉讓國際奧會不滿。克列姆列夫曾多次批評國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）。

圖為國際拳擊協會主席克列姆列夫2023年在印度出席一場記者會。（資料照） 圖片來源： Sondeep Shankar/Pacific Press/picture alliance

雖然國際拳擊協會不再主導奧運，但仍控制著世界錦標賽，而這正是哈利夫與林郁婷的性別檢測爭議爆發之處。

著有《體育性別》（Sporting Gender）一書、從事跨性別運動員研究的學者哈波（Joanna Harper）告訴DW：「在拳擊領域，我認為這些組織沒有一個是值得參考的典範。」

哈波認為，有些「居心不良者」試圖從中獲取政治資本。「有些人想以政治的方式證明，只要是無法以男女之別清楚劃分的人都是男人、是在假扮成女人、想要毀掉女性運動。」

這場拳擊性別爭議將如何收場，一般認為哈利夫和林郁婷不太可能在巴黎奧運被解除資格，應可以繼續參與比賽。至於長期而言，國際奧會可能會重新審視性別資格的政策，但哈波也指出，「沒有什麼單一的解決方法能讓所有人都滿意」。

（DW記者Jonathan Crane對此文有貢獻）

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