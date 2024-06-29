巴黎奧運：塞納河仍未達安全標準

巴黎奧運開幕在即，但一份報告指出，塞納河水質仍不足以作為奧運會游泳比賽場地。此次巴黎奧運的開幕式也將在塞納河上舉行。

（德國之聲中文網）巴黎市政府周五（6月28日）發布的水質報告顯示，塞納河的污染水準仍遠超允許的游泳標準。

距離奧運會不到一個月，世界各國的運動員將在這條法國首都的標誌性河道上參加游泳比賽。但報告指出：「由於降雨、高流速、低太陽輻射、水溫低於季節標準、河流上游污染等種種不利的水質條件，水質繼續受到損害。」

污染程度有多高？

數據顯示，上周日沿河所有四個監測點的腸球菌和大腸桿菌等細菌含量仍遠高於規定的標準。

在鐵人三項比賽場地之一的亞歷山大三世橋，上周日的腸球菌濃度超過了1000菌落總數 (cfu) /100 ml，比歐洲法律規定的400 cfu/100ml限值高出一倍多。大腸桿菌也比允許值高出近四倍。

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法國當局已經為大巴黎地區的污水處理廠和下水道系統投資14億歐元。巴黎正努力清理塞納河，讓人們可以像1900年巴黎奧運會期間在塞納河中游泳。

期盼天氣好轉

巴黎市長辦公室在其網站上表示，水污染水準在暴雨期間會激增，正如最近幾周的情況。

據市政官員稱，在溫度較高和水位較低的情況下，致病病毒和細菌可以更快被分解，因此他們期盼天氣能好轉。

巴黎市負責體育和奧運事務的副市長拉巴丹（Pierre Rabadan）對路透社表示：「5月份我們經歷了一段歷史性的降雨期，6月份降雨量也很大。但我們並不因此感到擔憂，因為我們知道只要天氣條件顯著改善，就能恢復到夏季般的水準。」



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（德新社、路透社）

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