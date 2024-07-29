巴黎奧運：十年前性侵女童 荷蘭選手賽場遭噓

荷蘭沙灘排球選手范德維爾德在奧運會的出場沒有受到熱烈歡迎。因2016年強姦一名女童的罪行，他此次參賽引起很大爭議。

（德國之聲中文網）范德維爾德（Steven van de Velde）在巴黎奧運會沙灘排球的首場比賽中，與隊友伊默斯（Matthew Immers）熱身。通常熱身環節不會引起什麼注意，但范德維爾德參加此次奧運卻並不尋常。

2016年，這名荷蘭人被判性侵一名12歲的英國女孩，當時范德維爾德19歲，在臉書結識這個女孩。他被判四年監禁，在英國服刑12個月後被遣返荷蘭，而荷蘭對該罪的量刑較輕，他在那裡僅又服刑了一個月。

而如今，29歲的范德維爾德在賽前受到一些觀眾響亮的噓聲。

聲援受害者組織：「完全的淡漠」

看來，范德維爾德在巴黎參賽，仍引發憤怒和關切之情。一項要求取消他的參賽資格的請願徵集到近10萬個簽名。

對性暴力受害者提供支持的組織Women for Women France的負責人麥克格拉斯（Sarah McGrath）表示，儘管聲援團體發出呼籲，范德維爾德仍獲准參賽，顯示出對於受害者二次傷害的完全淡漠。

不過，荷蘭體育機構對范德維爾德表示支持。當時他從監獄獲釋後不久，就重返國際賽場。

荷蘭奧委會在賽前的一份聲明中稱，這名選手重返賽場要歸功於「專業的治療項目」，表示範德維爾德通過了所有嚴格的風險評估、檢查和預防性措施。

范德維爾德不與其他運動員一起住在奧運村，同時也獲准免除接受媒體採訪的義務。

范德維爾德23歲的隊友伊默斯則在賽後向記者表示，此事引發的關注令他們感到「失望」。

伊默斯說：「過去的事已經過去了。他受到了懲罰，現在他真的人很好。對我來說，這是他成長、吸取教訓的一個很好的例子。當然，過去發生的事情並不好。」

范德維爾德參賽引發很大爭議 圖片來源： Pro Shots/IMAGO

奧委會不予干預

國際奧委會迄今未予干預。在新聞簡報會上被問及，一名曾被判有罪的強姦犯參加奧運會，國際奧組委是否感到舒服和高興時，奧組委發言人亞當斯（Mark Adams）表示：「稱之為舒服和高興，是不對的。」

亞當斯同時表示：「這起犯罪是10年前發生的。有很多的治療，也有很強的防範措施。我們覺得荷蘭奧委會給我們的聲明是正確的。」

但麥克格拉斯表示，體育當局未能完全理解對兒童的性侵是多麼嚴重的一種犯罪。

「受害者一生的創痛」

有些人認為，范德維爾德在服刑和接受專業治療後，應獲得第二次機會。在2018年接受荷蘭公共廣播NOS採訪時，他說，那一事件是他一生中「最大的錯誤」。

荷蘭奧委會表示，他沒有重犯的風險。發言人范弗利特（John van Vliet）表示：「性犯罪整體上…絕對是比體育更大的一件事。但在他的案例中，這個人受到了審判，服了刑，為了能再度參賽做了所有必須做的。」

但麥克格拉斯說，強姦兒童不是一般的罪名。遭受性侵的兒童受到的傷害如此巨大，以至於會自殘。

在被問及范德維爾德當時罪行的受害者如果看到他比賽感受如何時，范德維爾德的隊友伊默斯表示，那當然不好。

范德維爾德現已與德國女子沙灘排球運動員Kim Behrens結婚，並有一個孩子。

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