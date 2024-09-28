巴西最高法院仍拒絕解禁X

巴西最高法院拒絕解除對社媒平台X的禁令。一天前，X方面曾表示已按要求任命了在巴西的法人代表且封鎖了多名正接受傳播陰謀論調查的用戶，由此申請解禁。法官現在表示，只有再支付1000萬雷亞爾罰金才可解禁X。

（德國之聲中文網）巴西最高法院法官德莫拉斯(Alexandre de Moraes)當地時間9月27日表示，如果X（前推特）額外再支付1000萬雷亞爾（約合184萬美元）的罰金，該社媒平台才能被解禁。目前，X以及同屬億萬富翁馬斯克的Starlink在巴西的銀行賬戶已經被罰沒了1835萬雷亞爾（337萬美元），理由則是9月中旬X通過雲服務商Cloudflare讓用戶能夠繼續訪問該社媒平台。X公司則表示，該舉動旨在更換網路服務商以更好服務拉美用戶，只是無意中讓巴西用戶又能暫時重新使用X。

巴西最高法院8月底下令在該國關停社媒平台X，理由是馬斯克拒絕刪除數十個右翼帳號，且未按照命令在巴西任命新的法人代表。最高法院法官德莫拉斯強調這是巴西打擊虛假訊息行動的一部分，並因此和馬斯克屢屢發生言語衝突。馬斯克甚至將這名法官稱為「邪惡獨裁者」。

右翼的巴西前總統博索納羅今年9月初還動員數千民眾上街抗議最高法院以及法官德莫拉斯的封禁X之決定。德莫拉斯和博索納羅有著個人恩怨：兩年前，最高法院以博索納羅試圖詆毀巴西選舉制度為由，判決其2030年前不得再度參選。當時敗選的博索納羅曾對選舉結果提出異議，而他的支持者也效仿美國國會山事件，衝擊了巴西的議會。

巴西最高法院法官德莫拉斯表示，如果X額外再支付1000萬雷亞爾（約合184萬美元）的罰金，該社媒平台才能被解禁 圖片來源： Carla Carniel/REUTERS

儘管X本周明顯軟化了立場，按照法院要求任命了在巴西的法人代表並封禁了幾十個巴西右翼用戶，但是法官德莫拉斯仍未予以解禁。目前尚不清楚X是否會按照最新要求再繳納1000萬雷亞爾的罰金。

目前，巴西用戶只能通過VPN等翻牆手段來訪問X。不過，最高法院8月底曾明確表示，任何試圖翻牆訪問X的人都會面臨每天約9000美元的罰款，這高於巴西的人均年收入。儘管如此，來自巴西的VPN連接需求依然在短短幾天內翻了十多倍。

（德新社、路透社、美聯社）



翻牆罰款9000美元 巴西新規引爆爭議 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。