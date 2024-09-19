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巴西最高法警告馬斯克：違規將遭重罰

2024年9月20日

社媒平台X進行系統升級後，很多巴西用戶得以重新使用社媒平台X。巴西最高法院威脅說，如果X平台不執行禁令，將面臨巨額罰款。

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X平台於8月31日在巴西全國被禁
X平台於8月31日在巴西全國被禁圖片來源： EVARISTO SA/AFP/Getty Images

（德國之聲中文網）（德國之聲中文網）X在巴西被下架後，周三（9月18日）該國大批用戶突然得以重返X平台，其中一些人歡呼雀躍，稱這是馬斯克一次藐視法律的創舉。

但一天後，巴西最高法院即對X公司發出威脅，稱如果不遵守在巴西停用X平台的命令，將面臨巨額罰款。巴西司法部門指責X線上服務企圖通過技術手段規避命令。

此前，X平台的老闆馬斯克同巴西最高法院大法官莫拉艾斯（Alexandre de Moraes ）爭吵數月。X公司拒絕封禁那些傳播陰謀論和虛假訊息的右翼激進分子的賬戶，馬斯克指責，法院的要求侵犯了言論自由。

8月底，巴西最高法院下令該國各移動通訊公司和網路服務商封禁X平台，僅數小時之後，巴西用戶就已無法登錄X平台。

X平台升級：部分巴西用戶得以重新登錄

周三，X平台稍後解釋說，更換網路服務商時，「對巴西用戶的服務無意中得以暫時恢復」。

X平台全球事務團隊發表聲明稱，由於除巴西外的南美洲其他地區的一些網路設施無法訪問，導致X平台不得不更換網路服務商。該團隊補充到，巴西用戶訪問X平台的渠道可能很快就會再度被封禁。

巴西網際網路和通訊服務商聯合會(Abrint)表示，X平台升級的過程中，一些巴西用戶被轉移至巴西境外的第三方雲服務，使這些用戶得以在不使用翻牆軟體(VPN) 的情況下，訪問X平台。

X得以部分訪問後，巴西通訊監管機構（ Anatel）正在努力通知網站服務商和通訊公司，讓他們盡快重新封禁X平台。一名知情者表示，至於網路營運商需要多長時間才能完成使命，目前尚不得而知。

巴西網際網路和通訊服務商聯合會一名董事表示，巴西通訊監管機構任何執行最高法庭X平台封禁令的補充說明，都需要在措辭方面相當謹慎。而封禁雲服務更是非常複雜，很容易危害到政府運作和金融服務。
 

（路透社）

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