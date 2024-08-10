巴西客機墜毀 機上61人全部遇難

沃帕斯航空公司2283號航班在聖保羅州的維涅多墜毀，機上61人無人生還。巴西總統盧拉主持了一分鐘的默哀儀式，並宣佈全國哀悼三天。

（德國之聲中文網）周五（8月9日），一架載有61人的飛機在巴西聖保羅州維涅多市墜毀。航空公司證實無人生還。

「公司沉痛宣告，2283號航班上的所有61人都在事故現場遇難，」沃帕斯航空公司在一份聲明中說，遇難者中包括57名乘客和4名機組人員。

「目前，沃帕斯的首要任務是竭盡全力為遇難者家屬提供幫助，並有效配合當局確定事故原因。」

沃帕斯航空公司最初表示機上有62人——58名乘客和4名機組人員——但後來將這一數字更正為61人。

當地消防員證實，這架飛機在距離聖保羅市約80公里的維涅多墜毀。加拿大環球新聞電視台播出顯示一片大火以及冒煙的疑似飛機機身的畫面。這架ATR-72飛機原計劃從巴拉那州的卡斯卡韋爾飛往聖保羅州的瓜魯柳斯。「目前尚未確認事故的發生原因或機上人員的狀況。」沃帕斯航空公司在Instagram上表示。

沃帕斯航空公司的聲明稱，這架雙引擎渦輪螺旋槳飛機在起飛時「沒有任何飛行限制，所有系統均正常運行。

法國-義大利合資的飛機製造公司ATR是空中巴士子的公司。該公司表示，其專家正在幫助調查人員進行調查。

盧拉宣佈全國哀悼三日

正在巴西南部聖卡塔琳娜州參加活動的巴西總統盧拉請在場人群起立並默哀一分鐘。

盧拉表示，似乎所有乘客和機組人員都已經遇難，但並未詳細說明他是如何獲得這些訊息的。

「一架飛機剛剛在聖保羅州的維涅多墜毀，機上有58名乘客和4名機組人員，似乎所有人都已遇難。」盧拉說，提到的是之前報導的遇難人數。

隨後，盧拉宣佈全國哀悼三日。

「消防員已經抵達2283號航班墜機現場，事故發生在維涅多的下午早些時候。我向所有遇難者和受到這場悲劇影響的人們表達慰問。」聖保羅州州長德‧弗雷塔斯（Tarcísio Gomes de Freitas）在前推特平台X上發文說。

（美聯社，路透社，法新社，葡通社，德新社）

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