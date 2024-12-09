巴沙爾‧阿薩德：意外變成敘利亞領導人的獨裁者

隨著敘利亞總統巴沙爾‧阿薩德被推翻，世界上最殘酷、最持久的政權之一也即將結束。自20 多年前從其父親手中接掌政權以來，阿薩德的統治一直充滿壓迫和血腥。

（德國之聲中文網）敘利亞長達數十年的獨裁統治似乎已經結束，領導人巴沙爾‧阿薩德（Bashar Assad）政權已被推翻，他本人目前仍下落不明。

在周日（12月8日）叛軍攻入大馬士革之前，阿薩德一直被認為是一個擁有強大盟友的統治者。如果不是因為俄羅斯、伊朗和黎巴嫩真主黨等勢力資助的軍事援助，毫無疑問，阿薩德幾年前就會被該國的革命中倒台。但這些盟友似乎最終拋棄了他。

敘利亞內戰始於2011年的茉莉花革命，到2015年，阿薩德政權已瀕臨破產邊緣。敘利亞政府幾乎無力支付自己的軍費，當時阿薩德僅控制著該國約10%的領土。

大馬士革政府向長期盟友、在敘利亞擁有軍事基地的俄羅斯尋求援助，莫斯科派出戰機在敘利亞上空投下炸彈，聲稱將目標對准的是「恐怖分子」而不是革命者。

統治標籤：殘忍

當然，敘利亞國內也盤踞著恐怖主義勢力，包括「伊斯蘭國」（IS）等極端組織。然而，這些組織的存在至少部分要歸結於阿薩德政權本身。2011年底，也許是為了抹黑革命，阿薩德下令從監獄釋放了無數遜尼派穆斯林極端分子。

極端分子們最終加入了反叛組織，以進一步實現自己的目標。最終，在海灣國家更多的資金和支持下，伊斯蘭極端分子成為與敘利亞政府作戰的主力。

本應削弱革命的行動卻最終造就了一個怪物。然而，這一舉動並不令人意外——自從這場反對政府的革命開始以來，敘利亞這位獨裁者就證明了自己在保住權力方面是冷酷無情的。儘管世間任何事都不存在永遠。

阿薩德統治最殘忍的例子之一就是2013年8月21日發生在敘利亞大馬士革東部郊區古塔的化學武器攻擊事件。反對派指責敘當局使用含有沙林毒氣的火箭彈發動了此次襲擊，造成數百人死亡。這成為兩伊戰爭以來最致命的化學武器襲擊事件。

阿薩德也曾毫不猶豫地下令向敘利亞的學校和醫院投擲桶裝炸彈（Barrel bomb）。由於其政府的殘暴行為，據估計，衝突期間共有數十萬人喪生。數萬人在政府監獄中遭受酷刑和殺害。

阿薩德政權能維持這麼久和俄羅斯的支持不無關係。 圖片來源： ZUMA Press/imago

早期的樂觀主義

阿薩德執政初期同之後的時期截然不同。2000年7月他從其父親、統治了30年的獨裁者哈菲茲‧阿薩德（Hafez Assad）手中繼承了國家領導權的時候，許多人預測這位在英國接受過教育的眼科醫生會比他的父親執政風格更加自由。

出生於1965年的小阿薩德執政僅六個月，「大馬士革之春」（Damascus Spring）就爆發了，這一時期敘利亞反對派媒體蓬勃發展，自由派的聲音也更加活躍。

當時，阿薩德更受敘利亞各教派人士的歡迎。在那些令人陶醉的日子裡，兒子似乎想把父親帶走的東西回饋給他的國家：政治自由、尊重人權，最重要的是，允許媒體更加開放和批判，甚至對自己的政府也是如此。

這位新的領導人宣稱，敘利亞要想取得成功，就必須變得更加現代化。

該國許多受過教育的公民都相信他的話。然而，對於統治精英來說，這些自由太過分了。大馬士革之春的樂觀情緒只持續了一年。2001年8月，敘利亞開始逮捕那些表達反對意見的人，其中包括議會議員。

從醫生到政客

在接掌政權前，阿薩德似乎從未對政治表現出特別的興趣。他先是在大馬士革學習醫學，然後到倫敦留學，最後成為一名眼科醫生。

事實上，他也從未真正打算接替父親的位置。這項工作一直留給他的哥哥巴茲爾（Basil），但巴茲爾於1994年死於車禍。

老阿薩德於2000年6月去世時，敘利亞憲法還專門被修改，以便巴沙爾‧阿薩德能夠成為總統，當時新總統只有35 歲，還太年輕。

但這讓敘利亞軍隊和政治圈的許多內部人士感到滿意。正如大衛‧萊施 (David W. Lesch) 在巴沙爾‧阿薩德的傳記中所解釋的那樣，他們認為小阿薩德是維持其政治、經濟和社會地位的最佳選擇。

一片破敗

2011年，隨著「阿拉伯之春」抗議活動在埃及和突尼斯等北非爆發，阿薩德提出了改革的前景，以避免本國出現類似的動亂。

然而同年3月，在德拉市（Daraa），幾名兒童因反政府涂鴉而被軍人逮捕和折磨後，越來越多的當地人加入了抗議活動，反對該地區的長期獨裁統治。

阿薩德淡化了隨後的示威活動，稱其為針對他的宣傳戰。不久之後，敘利亞軍方獲准對和平示威者使用武器。儘管最初的示威活動中許多人堅持和平示威，但在阿薩德的軍隊和秘密警察開始襲擊他們及其家人後，他們的立場發生了變化。

在接下來的幾個月裡，和平抗議者開始反擊，逐漸轉變為叛亂分子，成為與阿薩德政府勢不兩立的敵人，他們要不惜一切代價將阿薩德趕下台。

儘管經歷了十多年的內戰，無數生命隕落，阿薩德卻依然能繼續統治敘利亞。

阿薩德和敘利亞付出了高昂的代價。數百萬敘利亞人在國內和國外流離失所。對俄羅斯和伊朗的忠誠意味著這兩個國家在敘利亞的經濟和軍事扮演著重要角色。

而且，他還成功地將敘利亞逐漸帶回了國際政治舞台，至少在中東是如此，敘利亞於2023年5月重新加入阿拉伯聯盟。

但一切在2024年12月再次改變。敘利亞和阿薩德的未來都不確定，但阿薩德的遺產是顯而易見的：國家被摧毀，人民被蹂躪，充滿令人發指的反人類罪行記錄，國際秩序在地緣政治和道義上都遭到破壞。

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