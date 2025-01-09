巴拿馬駁斥川普的指控

美國候任總統川普周二再度表示，巴拿馬運河對美國船隻漫天要價，而且運河的營運已經被中國人所掌控。川普表示，他不排除以武力收回巴拿馬運河的可能性。

（德國之聲中文網）川普总統發表了有關巴拿馬運河已被中國控制的言論之後，巴拿馬政府對此予以堅決駁斥。巴拿馬運河管理機構負責人莫拉雷斯（ Ricaurte Vásquez Morales）：「有關中國人接管了巴拿馬運河的說法毫無根據，中國對運河的營運毫無影響力。」

美國候任總統川普周二表示，巴拿馬運河對美國至關重要，但現在已經被中國人所掌控。他表示，巴拿馬運河的收費極不合理，而如果美國不能得到公平對待，將會收回這一運河。他還表示，為了恢復對巴拿馬運河的控制，他將不惜動用武力。

川普发表上述講話後，巴拿馬外長馬丁內斯‧阿查（Javier Martinez-Acha)於周三召集緊急記者會，對川普发出的威脅做出憤怒回應。他表示，巴拿馬主權不容討價還價，「唯一掌控運河的手是巴拿馬人的手「」巴拿馬運河屬於巴拿馬人民並將永遠如此。」



巴拿馬運河是世界上最重要的水上通道之一。二十世紀初由美國人興建並長期控制。1977 年，時任美國總統的吉米‧卡特簽約，批准逐步將運河控制權移交給巴拿馬政府。一般認為，巴拿馬運河目前的收費標準符合市場行情，而根據相關協定，美國作為當年運河的建設方並無權享受特殊待遇。

美國候任總統川普：必要情況下，美國將收回對巴拿馬運河的控制權。 圖片來源： Evan Vucci/AP/picture alliance

巴拿馬運河管理機構負責人莫拉雷斯表示，規則就是規則，沒有人會得到特殊對待。「無論是中國人，美國人，還是其他什麼人，我們都不會區別對待。因為這樣做會違反中立協定，違反國際法，並將導致混亂。」他強調，絕沒有向美國船隻收取更多的通行費，收費標準完全依照船隻的型號和大小而制定。

過去多年以來，一家中國企業確實分別在巴拿馬運河的兩端營運著兩個港口。不過，運河本身則一直由巴拿馬運河管理機構營運，該機構的管理層則是由巴拿馬政府選舉產生的。

德國《商報》寫道，拋開川普巴拿馬運河「亂收費」指控不談，相關爭論還是引起了各方對巴拿馬現狀的關注。該報援引巴拿馬大學國際關係教授塔皮亞（Enclides Tapia)表示：「中國已經將巴拿馬打造成了中國在該地區擴展政治、經濟和軍事影響力的樞紐。」他表示，雖然巴拿馬同中國的商貿往來歷史悠久，但2017年，巴拿馬同中國建交之後，中國在該國的影響力明顯增強。塔皮亞說：「同台灣斷交，同北京建交之後，巴拿馬的獨立性顯然受到了影響。」為了確保礦產和糧食來源，中國一直在努力擴展該國在南美洲的影響力。來自世界經濟論壇的數據顯示，2020年，中國同南美洲的貿易總額為120億美元，而僅僅二十年之後，即2020年時，中國已經成為南美洲第二大貿易夥伴，雙邊貿易額高達3150億美元。

（綜合報導）

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