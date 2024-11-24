巴庫氣候峰會就每年3000億美元氣候融資達成協議

在會期延長30個小時之後，COP29聯合國氣候大會在亞塞拜然闭幕。談判各方就發達國家每年至少提供3000億美元的氣候融資達成協議。發展中國家批評這一數額太少，根本不足以應對氣候危機。協議未將中國列入出資的工業國家名單，但允許自願承認來自該國的資金貢獻。

（德國之聲中文網）氣候峰會的舉辦地很少會像這次這樣精確地反映出談判的氣氛和走向。

在跌宕曲折的兩周時間裡，巴庫奧林匹克體育場迷宮般的走廊裡回蕩著談判代表匆忙的腳步聲，他們穿梭在一個又一個沒有窗戶的會議室之間，盡力避免著每一個死胡同和錯誤的轉彎。

而由於多名國家領導人的缺席，在重大問題上的分歧，以及地緣政治局勢的不斷變化，談判也是一再延時。最終各方達成的協議是，到2035年發達國家每年向發展中國家提供至少3000億美元的氣候融資。

印度代表批評這一目標只給出了「微不足道的數額」。而在周六晚間，小島嶼國家聯盟（AOSIS）和最不發達國家（LDCs）的代表離開了談判會場，理由是他們認為自己的擔憂沒有得到傾聽。

各國達成了哪些協議——這些成果夠多嗎？

COP29（全稱為《聯合國氣候變化框架公約》第二十九次締約方大會）的主要任務就是，讓將近200個國家就新的氣候融資目標達成一致，從而取代現有的每年1000億美元的融資目標。

氣候融資方案旨在幫助發展中國家應對溫室氣體排放、告別化石能源和適應全球變暖。但是融資規模多大、哪些國家應該為之買單，是談判中最大的症結所在。

發展中國家要求這筆融資每年至少應該有1兆美元——經濟學家認為這是應對氣候危機所必需的資金。然而直到氣候大會的最後一天，工業國家才拿出了具體數字，同時還強調如果私營領域不參與的話，他們將無法獨自籌集這些資金。

發達國家許諾的每年3000億美元，遠遠低於發展中國家的期望值。西非沿海國家塞拉利昂的環境部長阿卜杜來（Jiwoh Abdulai）表示，他們對於結果很失望，「因為這顯示發達國家缺乏善意」。

世界資源研究所（World Resources Institute）所長達斯古普塔（Ani Dasgupta）也認為資金數額不足，但是他稱讚談判代表至少達成了一份協議，在艱難的地緣政治阻力下，仍然使得「流向發展中國家的氣候融資數額翻了三倍「，這是「為更安全、更公平未來所支付的一筆首付款」。

發展中國家需要大筆資金應對極端天氣（圖為肯亞洪災） 圖片來源： AFP/Getty Images

低收入國家正面臨越來越嚴重的洪水、乾旱、熱浪、風暴和海平面上升等問題，卻沒有足夠的資源來應對這些情況。發達國家是導致地球變暖的大部分歷史排放的責任方。據估計，到 2050 年，氣候變化預計將給全世界造成 38 兆美元的損失。

不過周日出爐的新協議文本至少試圖保證向著1.3兆美元的融資目標努力，並提到了「從巴庫到貝倫的路線圖」——巴西城市貝倫將是2025年下一屆氣候大會也就是COP30的舉辦地。該文件還呼籲「所有參與方」擴大對發展中國家的氣候融資，並包括通過「贈款、優惠和非債務工具」獲得融資。

迄今為止，大部分國際氣候融資都是以非優惠貸款的形式提供給發展中國家的。樂施會等組織對此提出了批評，指出這增加了一些最不發達國家的債務負擔。

發達國家還敦促中國和嚴重依賴石油和天然氣的富裕海灣國家向 3000 億美元的氣候基金捐款並分擔負擔。中國是世界上最大的碳排放國。儘管經濟體量巨大，但聯合國仍將中國歸類為發展中國家。

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最終協議並沒有將中國納入到出資的發達國家行列，但它確實引入了一項將正式承認該國貢獻的模糊機制。新機制允許自願將通過開發銀行流向發展中國家的現金認定為氣候融資。

會議結果對全球溫室氣體排放意味著什麼？

在告別化石能源方面，本屆氣候峰會可謂是開局不利——東道主亞塞拜然總统阿利耶夫（Ilham Aliyev）甚至還在會議上宣稱石油和天然氣是「上帝的禮物」。不過這次談判各方確實就有爭議的碳市場達成了協議，該協議將允許污染國家購買碳減排補償。

亞塞拜然总统阿利耶夫在氣候大會上說石油天然氣是「上帝的禮物」 圖片來源： Sean Gallup/Getty Images

很多人曾經希望本次氣候大會能夠在上一屆杜拜峰會的基礎上，在達成一份有關「在能源系統逐步告別化石燃料的轉型「的協議方面有所進展。但石油出產大國沙烏地阿拉伯尝试阻挠這方面的進展，並被稱作相關協議的」破壞者「。

德國外長貝爾博克（Annalena Baerbock）在周六的談判陷入僵局時表示：「我們正面對幾個化石能源大國的地緣政治博弈游。」

巴黎協定的核心目標是，確保將全球平均氣溫升高的幅度控制在2攝氏度以下，並努力達到升溫不超過1.5攝氏度的目標。科學研究表明，要達到這些目標，必須立即大幅削減全球溫室氣體排放。

然而全球化石燃料的二氧化碳排放量在今年又創下新高，而2024年有可能成為有記載以來最熱的一年。

#環境保護 #氣候變化

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