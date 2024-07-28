巴塞隆納將提高旅遊稅 馬略卡島期望減少遊客

大量遊客湧向西班牙，有人認為當地普通民眾並沒有從中受益，而是遭受旅遊業帶來的負面影響。巴塞隆納計劃提高旅遊稅，馬略卡島則希望只吸引那些願意消費的遊客。

（德國之聲中文網）西班牙旅遊熱點地區的當地人對遊人如織日益不滿，當局正在採取嚴厲措施減少旅遊業的負面影響。

巴塞隆納市長科博尼(Jaume Collboni）周日（7月21日）接受採訪時透露，該市計劃對停留時間少於12小時的游輪乘客增加旅遊稅。

"我們將提議……大幅提高對中途停留游輪乘客的旅遊稅，"科博尼(Jaume Collboni)對《國家報》說。

這是他為減少旅遊業對當地人生活的影響而宣佈的一系列措施中的最新一項。

幾周前，巴塞隆納發生當地人針對旅遊業的抗議活動，有些抗議者高呼 "遊客滾回家"等口號，並向遊客噴水。

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更少的遊客，更高的消費

根據官方統計的數據，巴塞隆納去年的游輪遊客創下新高，達到360萬人次。目前對中途停留的游輪乘客徵收的旅遊稅為每天 7 歐元。

科博尼沒有透露他將提高多少旅遊稅，但他說出了明確的理由："中途停留的游輪乘客（少於12小時）使用了大量的公共空間，卻沒有給城市帶來任何好處，給人一種被佔用和擁擠的感覺。"

柯爾博尼說："我們希望旅遊業能夠尊重到訪地。"

柯爾博尼上個月宣佈，到2028年，該市將禁止向遊客出租公寓。與此同時，他還增加了其他旅遊稅。

馬略卡島的民眾抗議：少些遊客，多點生活 圖片來源： Clara Margais/dpa/picture alliance

馬略卡島爆發新一輪抗議

最近，反旅遊人士在馬拉加、加那利群島和馬略卡島的帕爾馬等西班牙著名渡假勝地舉行了抗議活動。

他們將當地人生活水準急劇下降的責任歸咎於遊客，認為他們的大量湧來推高了物價，包括住房成本。有些地方還特別反對"派對旅遊"。

馬略卡島就是這樣一個地方，它希望吸引更少的遊客，而且只吸引那些願意消費的遊客。

上周日，抗議活動再次爆發。

就在八周前，大約一萬人走上帕爾馬街頭抗議，口號包括 "夠了真是夠了！"和 "馬略卡不賤賣！"

旅遊業對馬略卡島至關重要，佔全島經濟產出的45%。

然而，許多人認為，只有少數人從旅遊業中獲益，而絕大多數人只能從事收入微薄的工作，忍受著住房短缺、交通堵塞、噪音和污染等旅遊帶來的問題。

（德新社、路透社）

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