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巴基斯坦火車站遭炸彈襲擊致數十人死亡

2024年11月9日

巴基斯坦警方周六表示，分離主義分子聲稱在西南部俾路支省的火車站發動炸彈攻擊，造成至少26人死亡。巴基斯坦俾路支省局勢動蕩，分離主義分子、塔利班和其他伊斯蘭組織在當地十分活躍。

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巴基斯坦西南部俾路支省首府奎達遭遇炸彈襲擊
巴基斯坦西南部俾路支省首府奎達遭遇炸彈襲擊圖片來源： Arshad Butt/AP Photo/picture alliance

（德國之聲中文網）巴基斯坦西南部俾路支省首府奎達（Quetta）的一處火車站周六（11月9日）遭遇炸彈襲擊，造成至少26人死亡，約60人受傷，部分傷者傷勢嚴重。俾路支警察總監安薩裡（Mouzzam Jah Ansari）表示，襲擊的目標是步兵學校的軍人。警方稱，死者包括十幾名士兵和六名鐵路員工。電視畫面顯示，站台頂棚被炸得四分五裂，一個茶攤被炸毀，行李被炸得粉碎。

警方高級警司巴羅赫（Muhammad Baloch）表示，襲擊者顯然是發動了自殺式炸彈襲擊，調查行動正在進行中。「爆炸發生在火車站，當時開往白沙瓦（Peshawar）的特快火車正要發車。」 爆炸發生時，有許多旅客進出車站。

分離主義組織俾路支解放軍（BLA）聲稱發動了襲擊。

巴基斯坦總理謝裡夫譴責了這起襲擊事件。他在一份聲明中表示：「傷害無辜平民的恐怖分子將付出沉重的代價。」

車站頂棚的鋼結構被炸得支離破碎
車站頂棚的鋼結構被炸得支離破碎圖片來源： Banaras Khan/AFP/Getty Images

針對基礎設施和安全部隊的襲擊

俾路支省位於巴基斯坦西南部，與阿富汗和伊朗接壤，是該國最貧困的省份。數十年來，分離主義組織一直在此與安全部隊對抗。巴基斯坦塔利班等伊斯蘭組織也活躍於此。當地多次發生武裝襲擊事件。今年八月，至少 73 人在分離主義分子對俾路支省警察局、鐵路線和高速公路的襲擊中喪生。

俾路支解放軍是這個資源豐富地區最活躍的武裝分裂運動。近年來，該民兵組織加強了對安全部隊和來自鄰近省份的巴基斯坦人的攻擊。他們也將目標瞄準中國在該地區的大型項目。該省的極端分子指控北京政府竊取土地和資源。

（美聯社、路透社、法新社）

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