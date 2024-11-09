巴基斯坦火車站遭炸彈襲擊致數十人死亡

衝突巴基斯坦
巴基斯坦火車站遭炸彈襲擊致數十人死亡2024年11月9日
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（德國之聲中文網）巴基斯坦西南部俾路支省首府奎達（Quetta）的一處火車站周六（11月9日）遭遇炸彈襲擊，造成至少26人死亡，約60人受傷，部分傷者傷勢嚴重。俾路支警察總監安薩裡（Mouzzam Jah Ansari）表示，襲擊的目標是步兵學校的軍人。警方稱，死者包括十幾名士兵和六名鐵路員工。電視畫面顯示，站台頂棚被炸得四分五裂，一個茶攤被炸毀，行李被炸得粉碎。
警方高級警司巴羅赫（Muhammad Baloch）表示，襲擊者顯然是發動了自殺式炸彈襲擊，調查行動正在進行中。「爆炸發生在火車站，當時開往白沙瓦（Peshawar）的特快火車正要發車。」 爆炸發生時，有許多旅客進出車站。
分離主義組織俾路支解放軍（BLA）聲稱發動了襲擊。
巴基斯坦總理謝裡夫譴責了這起襲擊事件。他在一份聲明中表示：「傷害無辜平民的恐怖分子將付出沉重的代價。」
針對基礎設施和安全部隊的襲擊
俾路支省位於巴基斯坦西南部，與阿富汗和伊朗接壤，是該國最貧困的省份。數十年來，分離主義組織一直在此與安全部隊對抗。巴基斯坦塔利班等伊斯蘭組織也活躍於此。當地多次發生武裝襲擊事件。今年八月，至少 73 人在分離主義分子對俾路支省警察局、鐵路線和高速公路的襲擊中喪生。
俾路支解放軍是這個資源豐富地區最活躍的武裝分裂運動。近年來，該民兵組織加強了對安全部隊和來自鄰近省份的巴基斯坦人的攻擊。他們也將目標瞄準中國在該地區的大型項目。該省的極端分子指控北京政府竊取土地和資源。
（美聯社、路透社、法新社）
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