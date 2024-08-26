巴基斯坦俾路支省發生多起武裝襲擊 至少51人死亡

分裂主義武裝分子襲擊了巴基斯坦俾路支省的警察局、鐵路和高速公路，造成至少51人死亡。俾路支解放軍宣稱對多起襲擊負責。該組織追求俾路支省的獨立，並驅逐中國公司。

（德國之聲中文網）巴基斯坦官員周一（8月26日）表示，分裂主義武裝分子襲擊了俾路支省的警察局、鐵路和高速公路，造成至少51人死亡。

這是近年來巴基斯坦分裂主義武裝組織發動的最大規模襲擊。俾路支省是巴基斯坦最大的省份，資源豐富，但十分貧困。這裡有很多中國主導的戰略港口和金銅礦等重大項目。

官方表示，其中規模最大的襲擊發生在穆薩哈伊爾地區一條主要高速公路，造成至少23人死亡，35輛車被燒毀。

被焚毀的汽車倒在路邊 圖片來源： AFP/Getty Images

鐵路官員卡什夫（Muhammad Kashif）說，巴基斯坦和伊朗之間的鐵路、以及連接省會奎達和該國其他地區的鐵路橋也遭到爆炸襲擊。連接奎達的鐵路交通目前已暫停。

警方表示，他們在鐵路橋樑襲擊現場附近發現了6具尚未確認身份的屍體。

官員表示，武裝分子還襲擊了俾路支省的警察和安全站，其中一次襲擊導致至少10人死亡。

武裝組織俾路支解放軍（BLA）宣稱對多起襲擊負責，包括對一個大型准軍事基地的襲擊，但巴基斯坦當局尚未予以確認。

俾路支解放軍幾十年來一直與巴基斯坦中央政府作戰，稱政府不公平地利用了俾路支省的天然氣和礦產資源。該組織追求俾路支省的獨立，並主張驅逐中國公司。

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巴基斯坦內政部長納克維（Mohsin Naqvi）稱，在襲擊發生後，安全部隊在行動中擊斃了12名武裝分子，但未提供詳細訊息。

巴基斯坦總理謝裡夫（Shehbaz Sharif）辦公室在一份聲明中對襲擊表示「深切悲痛和譴責」，並誓言將肇事者繩之以法。

武裝分子殺害乘客和司機

警方高級主管阿查克扎伊（Ayub Achakzai）告訴路透社，周日晚上，武裝人員封鎖了俾路支省的一條公路，將乘客從車輛上拉下，並在檢查了他們的身份證後將其射殺。

該地區副專員扎希爾（Hameed Zahir）表示，「武裝分子不僅殺害了乘客，還殺害了運煤卡車的司機。」

巴基斯坦內政部表示，襲擊遇難者是無辜的平民 圖片來源： STR/AFP/Getty Images

武裝分子的目標是來自旁遮普省的工人，因為他們認為這些工人佔用了當地資源。

他們還曾襲擊在該省經營和居住的中國人。今年3月，一輛中國工人乘坐的巴士遭到自殺炸彈汽車的撞擊，造成五名中國工人和巴基斯坦司機死亡。

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俾路支解放軍表示，其戰士襲擊了身著便服的軍事人員，在確認這些人員的身份之後予以射殺。巴基斯坦內政部表示，死者是無辜的平民。

警官達什蒂（Dostain Khan Dashti）表示，在卡拉特中部地區的俾路支萊維站點遭到武裝分子襲擊時，有6名安全人員、3名平民和1名部落長老被殺。

官方表示，南部兩個沿海城鎮的警察局也遭到了襲擊，但死亡人數尚未確認。

（路透社）

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