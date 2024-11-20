工會建議大眾員工降薪、福特計劃裁員14%

金屬工會建議大眾員工降薪，同一日，福特也傳出大規模裁員的消息。這些均折射了德國汽車行業目前面臨的困境。

（德國之聲中文網）德國金屬工會（IG Metall）周三（11月20日）代表大眾公司員工宣佈一項非常規措施，內容包括願意降薪的建議，此舉在於避免大眾公司大規模裁員以及關閉工廠。

工會和大眾職工委員會提議通過降低勞動成本節省15億歐元，作為交換，員工希望獲得資方承諾工作崗位的保障以及公司在德國境內9家工廠繼續發展。

工會表示，如果他們的要求得不到滿足，將不排除發起大規模罷工。

"因為需要制定一個可持續的解決方案，我們現在主動出擊，提出一個解決方案。"大眾職工委員會主席卡瓦洛（Daniela Cavallo）表示，"這是一種與管理層裁員計劃相對立的模式，後者阻礙未來發展，而非創造未來。"她還建議高層管理人員放棄獎金，緩解公司面臨的嚴峻財務困境。

明天（11月21日）大眾公司勞資雙方舉行第3輪談判。鑑於在歐洲的銷售量急劇下降，以及在中國的業務發展得不理想，大眾汽車公司正陷入一場前所未有的危機。

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同一日，另一家汽車製造商福特表示，將裁減14%的歐洲員工，理由是近年來電動汽車需求疲軟、歐洲政府對電動汽車轉型的支持力度不夠以及來自獲得補貼的中國競爭對手的競爭。

福特公司表示，被裁減的4000餘個職位主要集中在德國和英國，在其全球員工總數中佔比2.3%。歐洲裁員計劃在2027年底前進行，具體取決於企業與工會的協商討論。

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(綜合報導)

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