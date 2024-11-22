川普2.0時代 澳洲該如何在美中之間站穩腳步？

澳洲總理阿爾巴尼斯在巴西出席G20領袖峰會時，與中國國家主席習近平會晤。澳中關係近年有所好轉，但隨著國際局勢面臨川普重返白宮的變局，學者向DW表示，美中未來的政策走向，勢必影響被夾在中間的澳洲。

（德國之聲中文網）今年二十國集團（G20）領袖會議在巴西舉行，澳洲總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）在此跟中國國家主席習近平再次召開了雙邊會談。這是自2022年印尼峇裡島的G20會議以來，兩國領袖第三次雙邊會晤；去年，阿爾巴尼斯也曾訪華並與習近平會面。

根據澳洲總理府的新聞稿，阿爾巴尼斯說：「我們已經恢復了（中澳）兩國之間的貿易，消除葡萄酒、木材、煤炭、大麥、海鮮等產業的貿易障礙。」此前，澳洲活龍蝦出口到中國的貿易也已宣佈重啟。

對於澳洲在中澳關係上的立場，阿爾巴尼斯強調雙邊對話至關重要。「我曾多次說過，我們將在可合作的領域與中國合作，有必要時會提出不同意見，維護我們的國家利益。」

雖然本次中澳領袖會晤沒有太多具體成果，中國官方仍對中澳關係的改善表達了肯定。據中國官媒新華社報導，習近平在會見阿爾巴尼斯時說，「中澳之間沒有根本利益衝突，只要雙方堅持相互尊重、平等相待、求同存異，中澳關係就一定能發展好」。

G20峰會前，代表中國官方的英文媒體《中國日報》（China Daily）亦發表社論，讚揚澳洲政府在維持美中平衡上的立場。

該社論寫道：「對艱難維持平衡的美國盟友而言，澳洲的做法，或許可以提供一些有用的借鏡……阿爾巴尼斯領導的政府所展現的戰略自主證明，澳洲與中國、美國的關係均符合彼此利益。同樣可以證明的是，與中國和美國的經濟聯繫，也不需要互相排斥。」

川普上任後的中澳關係？

然而，鑑於美國總統當選人川普明年1月將上任，澳洲政府所處的立場日益尷尬。澳洲專家和民間輿論瀰漫憂慮情緒，特別是擔憂川普可能對中國、甚至其他國家加徵關稅。未來美中兩國的動態，將大大影響澳洲對外關係。

雪梨大學中國研究中心主任古德曼（ David Goodman）向DW表示，美國總統大選的結果「無疑對澳洲公眾輿論產生了影響，他們似乎對川普當選總統、以及美國在世界上可能的地位有了疑慮」。

古德曼說：「隨著川普的對外貿易政策（改變），可能產生的後果變得顯而易見，這幾乎肯定會影響澳洲在中美平衡中的地位。」

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雪梨科技大學澳中關係研究院主任羅震（James Laurenceson）向DW指出，在拜登政府時期，白宮對美澳聯盟態度「極為友善」，澳洲亦利用機會加強與美國的安全關係。

與此同時，澳洲自2022年起也逐步在改善與中國的關係。古德曼說，澳洲自現任的工黨政府執政以來，與中國的關係明顯改善。他強調，中澳兩國有不同的政治制度；面對這類的差異，只有兩國政府互相尊重，兩國才能合作，「目前看來就是這樣」。

對於未來的發展，古德曼研判，澳洲將繼續按照當前模式，同意與中國共同努力改善中澳關係，並在必要時提出不同意見；另一方面，儘管澳洲與美國的軍事同盟可能延續，但在某些外交事務問題上，澳洲肯定會出現更獨立的觀點。

羅震解讀，「在川普2.0時代，澳洲對中國的態度不太可能發生轉變。兩黨一致認為，自2022年以來澳中政治關係穩定下來，這是正面的發展，與中國增加貿易也符合澳洲的國家利益」。

他認為，澳洲未來走向很大程度將取決於美國和中國的決定。例如，如果川普政府對中國產品徵收60%的關稅，「那麼美方可以預期澳方會批評，而不是支持」，因為這將對澳洲經濟產生負面的連鎖效應，也違背國際貿易規則。

面對中國在南海的軍事行動、澳洲華裔作家楊恆均被監禁等中澳之間的分歧議題，羅震說：「大多數情況下，這些問題將得到管理，而不是解決。現實情況是，澳洲和中國在戰略偏好和政治價值上存在深刻差異。中澳雙邊關係雖趨於穩定，卻並沒有改變這一點。」

《雪梨先驅晨報》指出，在這次中澳領袖會晤，阿爾巴尼斯曾提到楊恆均案，以及人權、台灣等等對澳洲而言重要的議題。不過，這些內容並未出現在中國官媒的報導內。

中澳關係變數

澳洲明年5月前將舉行大選，目前的民調顯示，中間偏左的澳洲工黨很有可能失去執政權，改由中間偏右的澳洲自由黨與國家黨聯盟上台，在前總理莫里森（Scott Morrion）時期採取強烈反中立場的自由黨黨魁達頓（Peter Dutton）可能成為澳洲總理，並對中澳關係投下變數。

對於明年澳洲大選可能的影響，古德曼說：「是的，我擔心如果明年（澳洲）政府更迭，自由黨領導的聯合政府將對中國更加敵視。」

羅震的觀點有所不同。他認為，雖然澳洲的聯盟黨是中右翼政黨，在政治光譜上更接近川普領導的美國共和黨，但澳洲主要政黨在對華議題上，無論是在政策或是外交領域，都出現了「趨同」的情況。

羅震研判，即便澳洲明年「變天」，兩黨之間的對華政策和對美政策預計都不會有巨大的差異。

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