川普2.0對中國是否會超級強硬

如果在和中國打新一輪貿易戰的同時，在台灣問題上對中國發難，很可能會引發中美之間的軍事衝突，而這將不符合川普任内沒有對外打過一戰爭的人設。

川普与卢比奧2024年11月美國總統大選前一天 圖片來源： Evan Vucci/AP Photo/picture alliance

（德國之聲中文網）政治觀察家常從一個新政府的人事任命來觀察它將要實行的政策。川普此次以全勝姿態重返白宮，在選後不久，公佈了他內閣團隊的多數提名，目前只有財經官員等不多的幾個重要部門職位尚未宣佈。對已提名的川普新政府人選，許多人的印象是真的很"川普"，只有他才做得出來。有評論認為，川普的内閣團隊，用兩個詞來形容，是"顛覆"和"報復"，前者指的是他要顛覆華盛頓建制派多年來構建的政府體系和結構；後者指的是他要報復民主黨這些年來對他的政治和司法迫害。

是否如此，接下來可以進一步觀察。然而，有一點幾乎所有人都不會反對，即他的內閣團隊，是要反中挺以，對中國超級強硬。這尤其表現在國務卿和國安顧問這兩個關鍵職位的人選上。盧比奧成了國務卿的候選人，沃爾茲成了國安顧問的候選人，這二人一個出自參議員，一個出自眾議員，都以反中知名，尤其盧比奧的反中色彩更鮮明，中國輿論給他一個"反華急先鋒"的封號，中國政府還把他列人制裁黑名單。不管川普出于什麼動機提名他為國務卿，不會不知道他被制裁這個事實，卻仍要把他放在國務卿這個重要職位上，很難讓人不相信川普是要擺明和中國對著干。

中國最在乎關稅和台灣

對中國來說，最在乎的有兩個事情，一是台灣，二是關稅，這兩個事情最可能和美國發生劇烈衝突。儘管主掌關稅的貿易代表還沒有著落，但人選已經備好，大概率會是川普第一任期的貿易代表萊特希澤。此公是關稅戰的老將，在貿易問題上非常強硬，川普任内的美中貿易戰，就是由他一手策劃和主導的。鑑於川普这次在競選期間提出對中國全部出口美國的產品加徵高達60%的關稅，若這一政策主張落實下來，萊特希澤當然是最好的不二人選，現在不明確的是，這60%的關稅，是一次到位，還是分兩次進行，以及時間早晚，但這個事情做是要做的。

由於中美貿易的不對等，中國政策工具箱中沒有足夠多的反制工具，比起台灣問題，川普的关稅戰對中國的威脅更大，也更讓中國政府頭疼。因此，川普2.0美中兩國激烈的戰略對抗首先會在關稅問題上表現出來。儘管美國兩黨現在都把中國作為最大的戰略對手，但民主共和兩黨或者拜登和川普对这個戰略對抗的優先順序的理解是不一樣的。拜登更多著眼於技術上的圍堵和脫鉤，以及地緣政治上的對抗；川普可能更喜歡直接拿關稅向中國開刀，在關稅問題上顯示他的超級強硬。對地緣政治特別是中國政府奉為核心中的核心的台灣問題，川普当然也會表現出對抗的姿態，但是否像他的國務卿和國安顧問的人選表面上顯示的那樣超級鷹派色彩，倒不一定。

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盧比奧擔任國務卿

有一種說法認為，川普的支持者覺得盧比奧"血統"不純，他不是川普MAGA運動的最堅定的支持者，反對川普提名他做國務卿，而川普最后還是選擇他，考慮的是他的拉美裔背景。因為這次總統選舉許多拉美裔選民把票投給了川普，川普要回報給拉美裔選民，就把盧比奧提名為國務卿人選，這樣對2026年的國會中期選舉以及2028年的總統大選，讓共和黨繼續得到拉美裔選民的支持。假如川普确有此考量（當然還會有其他的因素），那表明他是從美國內政的角度去思考國務卿的人選，對外政策或許不是他接下來施政的重點。

另外，雖然美中關係重要，但國務卿是對全球的外交，美中外交只是美國全球外交的一部分，所以川普提名被中國制裁的盧比奧擔任國務卿，並不意味著川普一上來， 就要和中國搞壞關係，特別在台灣問題上，要挑釁中國，給中國一個下馬威。

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賴清德只能過境夏威夷和關島

似乎有兩個材料來佐證這一點。第一個材料是，在川普选胜後，據說賴清德有意要給他打電話表示祝賀，但被川普拒绝了。這就表示他意識到台灣問題在美中關係中的敏感性，而不想重蹈2016年當選後蔡英文和他通話的那種魯莽動作。至少川普还没考慮好尚未上任就讓美中關係變得更懷。第二個材料是，賴清德打算不久過境訪問美國，可是拜登政府只允許他在夏威夷和關島落地，而不像之前蔡英文可以在紐約和洛杉磯中轉。這個過境訪問的接待規格可以說大大降低。按理，候任國務卿盧比奧應該向布林肯提出比照蔡英文的待遇。這樣做並非是要去幹預現政府的決策。四年前拜登候任政府已做過一回。當時川普任内的駐聯合國大使要訪問台灣，人據說都到機場，馬上要起飛，硬生生被候任國務卿布林肯一個電話擋下了。

盧比奧沒有這樣做，當然不是他不愛台灣，相反，他非常挺台。川普第一任期的末尾，就是由他在國會推動出台台灣旅行法，解除對台官員來美的旅行限制。只能把他沒有干預，理解為他從川普拒绝賴清德的電話外交，看到川普也许並非像他那樣強烈反中。川普要的是美中貿易的平衡，對中國商品徵收高關稅，對在地緣政治上和中國全面對抗，或許並不十分感興趣。如果以候任國務卿的身份，貿然干預現政府的決策，提高賴清德過境待遇，然後惹得中國當局抗議，演出又一場軍演，讓川普怪罪下來，或許國務卿就做不成了。

川普将自己把握對華關係

這說明在台灣議題上，川普虽然選了一個反中的鷹派做國務卿，執掌美國外交大權，但也許他不會像第一任期那樣，放權讓國安團隊去處理對華外交特別是對台事務，而是外交決策，特別是對華外交，又尤其對台外交，牢牢掌控在自己手上，國務卿、國安顧問等，只是具體執行者。這也符合川普对台灣和中國大陸的所謂筆尖和桌子的看法。八年前他曾對台灣和大陸有這個比喻，表明台灣在他心目中是不太受重視的，因此在他第一任期的後半段，面對新冠疫情對選舉不利的打擊，他因為怪罪中國而把涉台事務交給國安班子去處理。

但如今川普王者歸來，內政外交他都要全掌控。處理中國問題又是外交重點，中國問題的重中之重則是關稅戰，如果在和中國打新一輪貿易戰的同時在台灣問題上對中國發難，很可能會引發中美的軍事衝突，不符合他任內沒有對外打過一仗的人設。中國官方智囊已經表態，不論是美國在經濟上對中國傷害太大，還是美國鷹派對中國逼得太緊，中國最後極可能選擇武統台灣來反擊川普。也許中國政府已把這個訊息傳遞到了川普那儿。

總結起來，川普在关稅議題上會對中國超級強硬，但在外交和地緣政治上，尤其面對台灣問題，是否因為挑選了反中"先鋒"做國安官員，而顯示也對中國超級強硬，現在還不能匆忙下這個判斷，需要有更多的事實出來。

鄧聿文為政治評論員，獨立學者，中國戰略分析智庫研究員兼中國戰略分析雜誌共同主編。

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