川普 vs. 賀錦麗：中國偏好誰當選美國總統？

距離2024美國總統大選只剩一週，中美學者對北京心目中偏好的人選意見分歧，但趨近一致的觀點是，無論最終誰當選，北京都不太可能迎來一個對中國友好的美國政權。

（德國之聲中文網）在經歷了一個極度分裂的競選季節後，美國將在11月5日迎來總統大選。民主黨和共和黨在對華競爭方面立場大致相同，預料都將持續對中國施加經濟和戰略壓力。

「這場選舉基本上不會改變美國目前對華戰略競爭的態勢。」中國人民大學外交系系主任刁大明告訴DW：「如果沒有改變的話，對中國來說，也不代表任何一方（勝選）會有明顯的好處。」

共和黨候選人川普在其任內，率先發起了對中國的貿易戰；當前的拜登政府則延續了對北京的強硬立場，出台多項對中國的出口限制，以削弱北京獲取關鍵技術的能力。外界認為民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）將大致與拜登保持一致策略，僅會有細微差別。

但也有學者認為，中國可能更偏好川普的孤立主義；亦有分析判斷，北京更樂見一個沒有拜登「那麼鷹派」的賀錦麗入主白宮，將中美關係「重新拉回某種軌道」。

中國怎麼看川普可能回歸？

在競選過程中，川普和賀錦麗都把對華政策的焦點放在貿易戰，以及北京在台灣海峽、南海等日益增強的戰略野心上。

在近期接受《華爾街日報》採訪時，川普表示，如果中國「進入台灣」，他將對中國商品徵收150%至200%的關稅。

他聲稱如果再次當選總統，中國將會三思而後行，因為「中國國家主席習近平尊重我」，「我跟他的關係非常穩固。我不需要（使用武力），因為他尊重我，他知道我很…瘋狂。」

美國電視辯論 誰贏得選民的心? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

在經濟方面，川普提出了對幾乎所有進口商品徵收10%至20%的全面關稅，以及對中國商品徵收60%或更高的關稅的計劃。他聲稱這些措施將促進美國製造業。

「如果川普再次當選並真的這麼做的話，當然中方也會有相應的回應。」刁大明說：「這不是一個務實的舉動，如果他真的要推進加徵關稅，那其實導致的結果就是美國大眾的生活成本一定會持續成長。」

在川普2017年至2021年的前任期內，他對中國商品徵收了一波又一波的關稅。中國也祭出反制措施，對美國農產品如大豆等徵收關稅。

「對中國來說，是川普開啟了對華戰略競爭，而拜登這4年其實是具體落實了對華戰略競爭。」刁大明告訴DW：「如果川普回歸的話，拜登的議程也會延續，再加上一些川普的偏好和節奏，這將是非常複雜的狀況。」

然而刁大明認為，若賀錦麗當選，中國可能更難預測她在任內可能採取的行動。

「對於川普的風格，外界都比較相對是清楚的。至少他做過四年總統，外界知道他是什麼樣的一個狀態，會推動怎樣的內外政策；對於賀錦麗，其作為副總統很多時候是執行拜登的政策，所以她在外交事務上會有什麼風格、有什麼議程，全世界都並不清楚。」他說。

賀錦麗比拜登更不鷹派？

自從拜登退出競選後，賀錦麗在7月開始了她的總統競選活動，她對中國表態相對有限，其中包括承諾確保「美國、而不是中國，贏得21世紀的競爭」。她預計將維持拜登政府的政策，包括對中國進口商品徵收關稅，並阻止中國獲取關鍵的半導體技術。

9月，拜登最終底定對特定中國製造的產品提高了關稅，其中電動車的關稅率上升到100%。歐盟也採取類似的關稅措施，引起了北京的譴責。

但與此同時，拜登也尋求與中國進行更暢通的溝通管道，包括在2023年美國舊金山舉辦的APEC峰會場邊，與習近平實體會面。

中國學者指出，美國副總統賀錦麗過往以執行拜登政策為主，其若當選的執政風格將比川普更難預測。 圖片來源： Matt Rourke/AP Photo/picture alliance

在這種情況下，美國學者、大西洋理事會全球中國中心的非常駐研究員拉魯斯（Elizabeth Freund Larus）認為，「中國領導人更可能會偏好賀錦麗，因為她會用除了川普以外的前任美國總統們的方式，去與中國打交道」。

「當拜登是民主黨的（總統候選人）選擇時，他對中國更強硬，幾乎看起來像是川普和拜登在比較、證明誰更強硬。」拉魯斯告訴DW：「在賀錦麗身上看不到這一點。她的政策議程更多地集中在國內議題。」

在台灣議題上，相較曾多次表態美國軍隊將保衛台灣的拜登，賀錦麗也被認為在軍援台灣的議題上較為低調。

她在10月接受CBS《60分鐘》節目採訪時，被問及如果中國入侵美國是否會保衛台灣，當時賀錦麗回應，不能討論「假設性問題」，但她也表示將確保「台灣有能力自我防衛」。

這與1979年《台灣關係法》的措辭相呼應，該法承諾華盛頓將「向台灣提供必要數量的防禦物資和防禦服務」。

而儘管川普數度因主張台灣應提交「保護費」獲取美國防衛而引起爭議，但拉魯斯分析，這其實相當符合共和黨一貫的表態，即台灣政府應大幅提高國防預算起碼至國內生產毛額（GDP）的5％，以讓美方看見其自衛的決心。

「分析川普時，你會聽到他說很多、很多話，但你真正需要關注的是他的行動。」拉魯斯說。

北京更喜歡川普的孤立主義？

中國獨立政治評論員、前清華大學講師吳強分析，北京可能更喜歡川普而不是賀錦麗。

他指出，川普若能重返白宮「對中國來講是極大的利好」，因為這意味著美國民主的分裂。而當局之所以對外展現中立，主要是因為「看到民主黨勝選的可能性越來越大、看到美國民主的自我糾錯的機制仍然在發揮作用，並不是那麼簡單容易被川普破壞」。

吳強告訴DW：「在與歐洲跟全世界美國盟友的分裂當中，美國會回到一個新的孤立主義，這種孤立主義在川普上一個任期已經表現得很明顯了。」

川普在競選期間受訪時曾表示，自己與習近平交情好。圖為2017年川普任內在北京與習近平會面。 圖片來源： MAXPPP/Kyodo/picture alliance

川普在其任期內，因推行「美國優先」政策並退出多項國際協議而被視為崇尚孤立主義。川普還對戰略聯盟抱持「利益交換」的態度，威脅要撤回對北約和亞洲如韓國和日本等美國盟友的支持，因為他們沒有為防務做出更多貢獻。

吳強認為，川普的回歸可能會將世界推向另一場「新冷戰」，這樣的冷戰模式將顛覆傳統國與國之間、威權與民主政權之間的衝突類型。

他解釋道，從當今中國及俄羅斯對全世界的操縱來看，新冷戰也可能發生在民主國家內部，即「民主政權內部也有發生動亂的可能性」。在這樣得情況下，美國在世界舞台上角色可能會被削弱，而其主要競爭對手中國將因此獲益。

然而，美國學者拉魯斯認為，自川普2017年擔任總統以來，世界的地緣政治格局已大不相同、全球多地都有衝突正在上演，儘管川普個人傾向孤立主義，其外交政策團隊也將持續推動他與美國盟友合作。

「所以我不認為川普會開倒車，停止與這些正在變得更加穩固的聯盟合作。」拉魯斯補充道。

反觀賀錦麗，拉魯斯分析這位現任美國副總統更「期盼將美中關係重新拉回某種軌道」。

她向DW分析：「如果我是中國共產黨，我會更喜歡那個想要更多互動的人。我可以告訴對方：『我們願進行市場改革，我們希望和平解決台灣問題。讓我們喝點雞尾酒輕鬆聊聊吧！』」

川普槍擊、換拜聲浪：華裔選民怎麼看？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。