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川普 vs. 賀錦麗：中國偏好誰當選美國總統？

李宥臻
2024年10月29日

距離2024美國總統大選只剩一週，中美學者對北京心目中偏好的人選意見分歧，但趨近一致的觀點是，無論最終誰當選，北京都不太可能迎來一個對中國友好的美國政權。

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圖為中國領導人習近平去年在美國參加的亞太經濟合作高峰會的資料畫面。
美國總統大選結果將牽動中美關係的未來，外界關注北京怎麼看待兩位主要候選人。圖為中國領導人習近平去年在美國參加的亞太經濟合作高峰會（APEC）的資料畫面。圖片來源： Yomiuri Shimbun/AP/picture alliance

（德國之聲中文網）在經歷了一個極度分裂的競選季節後，美國將在11月5日迎來總統大選。民主黨和共和黨在對華競爭方面立場大致相同，預料都將持續對中國施加經濟和戰略壓力。

「這場選舉基本上不會改變美國目前對華戰略競爭的態勢。」中國人民大學外交系系主任刁大明告訴DW：「如果沒有改變的話，對中國來說，也不代表任何一方（勝選）會有明顯的好處。」

共和黨候選人川普在其任內，率先發起了對中國的貿易戰；當前的拜登政府則延續了對北京的強硬立場，出台多項對中國的出口限制，以削弱北京獲取關鍵技術的能力。外界認為民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）將大致與拜登保持一致策略，僅會有細微差別。

但也有學者認為，中國可能更偏好川普的孤立主義；亦有分析判斷，北京更樂見一個沒有拜登「那麼鷹派」的賀錦麗入主白宮，將中美關係「重新拉回某種軌道」。

中國怎麼看川普可能回歸？ 

在競選過程中，川普和賀錦麗都把對華政策的焦點放在貿易戰，以及北京在台灣海峽、南海等日益增強的戰略野心上。

在近期接受《華爾街日報》採訪時，川普表示，如果中國「進入台灣」，他將對中國商品徵收150%至200%的關稅。

他聲稱如果再次當選總統，中國將會三思而後行，因為「中國國家主席習近平尊重我」，「我跟他的關係非常穩固。我不需要（使用武力），因為他尊重我，他知道我很…瘋狂。」

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在經濟方面，川普提出了對幾乎所有進口商品徵收10%至20%的全面關稅，以及對中國商品徵收60%或更高的關稅的計劃。他聲稱這些措施將促進美國製造業。

「如果川普再次當選並真的這麼做的話，當然中方也會有相應的回應。」刁大明說：「這不是一個務實的舉動，如果他真的要推進加徵關稅，那其實導致的結果就是美國大眾的生活成本一定會持續成長。」

在川普2017年至2021年的前任期內，他對中國商品徵收了一波又一波的關稅。中國也祭出反制措施，對美國農產品如大豆等徵收關稅。

「對中國來說，是川普開啟了對華戰略競爭，而拜登這4年其實是具體落實了對華戰略競爭。」刁大明告訴DW：「如果川普回歸的話，拜登的議程也會延續，再加上一些川普的偏好和節奏，這將是非常複雜的狀況。」

然而刁大明認為，若賀錦麗當選，中國可能更難預測她在任內可能採取的行動。

 「對於川普的風格，外界都比較相對是清楚的。至少他做過四年總統，外界知道他是什麼樣的一個狀態，會推動怎樣的內外政策；對於賀錦麗，其作為副總統很多時候是執行拜登的政策，所以她在外交事務上會有什麼風格、有什麼議程，全世界都並不清楚。」他說。

賀錦麗比拜登更不鷹派？

自從拜登退出競選後，賀錦麗在7月開始了她的總統競選活動，她對中國表態相對有限，其中包括承諾確保「美國、而不是中國，贏得21世紀的競爭」。她預計將維持拜登政府的政策，包括對中國進口商品徵收關稅，並阻止中國獲取關鍵的半導體技術。

9月，拜登最終底定對特定中國製造的產品提高了關稅，其中電動車的關稅率上升到100%。歐盟也採取類似的關稅措施，引起了北京的譴責。

但與此同時，拜登也尋求與中國進行更暢通的溝通管道，包括在2023年美國舊金山舉辦的APEC峰會場邊，與習近平實體會面。

圖為美國副總統賀錦麗今年10月發表演說。
中國學者指出，美國副總統賀錦麗過往以執行拜登政策為主，其若當選的執政風格將比川普更難預測。圖片來源： Matt Rourke/AP Photo/picture alliance

在這種情況下，美國學者、大西洋理事會全球中國中心的非常駐研究員拉魯斯（Elizabeth Freund Larus）認為，「中國領導人更可能會偏好賀錦麗，因為她會用除了川普以外的前任美國總統們的方式，去與中國打交道」。

「當拜登是民主黨的（總統候選人）選擇時，他對中國更強硬，幾乎看起來像是川普和拜登在比較、證明誰更強硬。」拉魯斯告訴DW：「在賀錦麗身上看不到這一點。她的政策議程更多地集中在國內議題。」

在台灣議題上，相較曾多次表態美國軍隊將保衛台灣的拜登，賀錦麗也被認為在軍援台灣的議題上較為低調。

她在10月接受CBS《60分鐘》節目採訪時，被問及如果中國入侵美國是否會保衛台灣，當時賀錦麗回應，不能討論「假設性問題」，但她也表示將確保「台灣有能力自我防衛」。

這與1979年《台灣關係法》的措辭相呼應，該法承諾華盛頓將「向台灣提供必要數量的防禦物資和防禦服務」。

而儘管川普數度因主張台灣應提交「保護費」獲取美國防衛而引起爭議，但拉魯斯分析，這其實相當符合共和黨一貫的表態，即台灣政府應大幅提高國防預算起碼至國內生產毛額（GDP）的5％，以讓美方看見其自衛的決心。

「分析川普時，你會聽到他說很多、很多話，但你真正需要關注的是他的行動。」拉魯斯說。

北京更喜歡川普的孤立主義？

中國獨立政治評論員、前清華大學講師吳強分析，北京可能更喜歡川普而不是賀錦麗。

他指出，川普若能重返白宮「對中國來講是極大的利好」，因為這意味著美國民主的分裂。而當局之所以對外展現中立，主要是因為「看到民主黨勝選的可能性越來越大、看到美國民主的自我糾錯的機制仍然在發揮作用，並不是那麼簡單容易被川普破壞」。

吳強告訴DW：「在與歐洲跟全世界美國盟友的分裂當中，美國會回到一個新的孤立主義，這種孤立主義在川普上一個任期已經表現得很明顯了。」

圖為2017年川普任內在北京與習近平會面。
川普在競選期間受訪時曾表示，自己與習近平交情好。圖為2017年川普任內在北京與習近平會面。圖片來源： MAXPPP/Kyodo/picture alliance

川普在其任期內，因推行「美國優先」政策並退出多項國際協議而被視為崇尚孤立主義。川普還對戰略聯盟抱持「利益交換」的態度，威脅要撤回對北約和亞洲如韓國和日本等美國盟友的支持，因為他們沒有為防務做出更多貢獻。

吳強認為，川普的回歸可能會將世界推向另一場「新冷戰」，這樣的冷戰模式將顛覆傳統國與國之間、威權與民主政權之間的衝突類型。

他解釋道，從當今中國及俄羅斯對全世界的操縱來看，新冷戰也可能發生在民主國家內部，即「民主政權內部也有發生動亂的可能性」。在這樣得情況下，美國在世界舞台上角色可能會被削弱，而其主要競爭對手中國將因此獲益。

然而，美國學者拉魯斯認為，自川普2017年擔任總統以來，世界的地緣政治格局已大不相同、全球多地都有衝突正在上演，儘管川普個人傾向孤立主義，其外交政策團隊也將持續推動他與美國盟友合作。

「所以我不認為川普會開倒車，停止與這些正在變得更加穩固的聯盟合作。」拉魯斯補充道。

反觀賀錦麗，拉魯斯分析這位現任美國副總統更「期盼將美中關係重新拉回某種軌道」。

她向DW分析：「如果我是中國共產黨，我會更喜歡那個想要更多互動的人。我可以告訴對方：『我們願進行市場改革，我們希望和平解決台灣問題。讓我們喝點雞尾酒輕鬆聊聊吧！』」

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