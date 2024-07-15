川普遇刺受傷 全球震驚
美國前總統川普7月13日在賓夕法尼亞州的一次競選集會上遇襲受傷。1名現場觀眾被打死，兩人受重傷。槍手被安全人員擊斃。該事件是自1981年雷根遇刺以來美國發生的最嚴重的政治襲擊。
槍擊發生之後
美國前總統川普7月13日傍晚參加賓州巴特勒小鎮的競選集會。在他開始演講後幾分鐘，砰、砰、砰，幾聲槍聲響起。川普立即蹲下，特勤局特工沖上講台保護他。片刻後，川普被扶起來，臉上帶著鮮血，右耳受了輕傷。
特工沖上台保護
槍聲響起的那一刻，可以看到川普捂了一下右耳。特勤局特工之後沖上台，將這位前總統按在地上並撲倒在他身上保護他。其他保安人員則負責保衛會場。
子彈打中川普右耳
襲擊發生後，特勤局特工扶川普站起來。他的臉上沾滿了血。卻高舉拳頭，發出「戰鬥、戰鬥、戰鬥」（fight）的呼喊。 許多在現場的川普支持者高呼「美國，美國」。
受傷後仍鬥志昂揚
美聯社攝影師埃文‧沃奇 (Evan Vucci) 拍攝的川普满臉血跡，卻高舉拳頭，表情堅毅，背景是美國國旗的這張照片在社群網站上迅速傳播。許多共和黨人认为这是川普在這場選戰中的決定性時刻。
川普遇襲的露天集會現場
一名目擊者告訴路透社，槍聲響起時，他還以為是放煙花。隨後，有人開始尖叫，每個人都很恐慌。場面混亂。美國特勤局之後通報，一名槍手向川普集會演講台開數槍，該槍手已被擊斃，集會觀眾中1人死亡2人受重傷。
驚魂未定
襲擊發生後，兩名參加集會的人坐在競選活動場邊的柵欄旁，顯然受到驚嚇。觀眾席上的一名醫生後來對記者表示，他當時對一名頭部中彈的觀眾進行了搶救，但該男子已經沒有了脈搏。官方後來證實這名觀眾死亡。
全球關注
這起被美國聯邦調查局定為暗殺未遂的事件迅速成為世界各地媒體的頭條新聞。美國總統拜登表示，對川普“安全且狀況良好」感到欣慰，稱「這類暴力在美國無處容身，全國上下必須團結一致同聲譴責」。同樣在賓夕法尼亞州競選的副總統哈里斯譴責了這一「令人發指的行為」。
拜登稱對川普的襲擊「太惡心」
川普遇刺後，美國總統拜登從特拉華州的海濱別墅返回華盛頓，並在川普出院後親自與他通話。拜登表示他感謝情報部門保護川普的安全。談到這次襲擊，他在推特上寫道：「這太惡心了,太惡心了。這是我們需要團結這個國家的原因之一。」
警方加強安保
美國總統喬‧拜登在內華達州裡霍博斯海灘市政廳發表講話，譴責針對川普的襲擊事件。警方加強了安保措施。
聯邦調查局：沒有進一步的威脅
聯邦調查局官員公佈襲擊川普枪手是來自賓夕法尼亞州的20歲男子托馬斯‧馬修‧克魯克斯（Thomas Matthew Crooks），該男子已被當場擊斃。事發時他使用的是一把AR-15型步槍。聯邦調查局7月14日還表示，目前調查認為，這名槍手是獨自作案，作案動機還不清楚，「沒有理由」認為存在進一步的威脅。
川普大廈前加強警備
紐約警察駐守在紐約川普大廈前。據《紐約時報》報導，川普出院後被送往新澤西州的家中。
1981年以來最嚴重的政治襲擊
賓州發生的川普遇襲事件是1981年時任總統雷根遇刺後針對一名總統或總統候選人的最嚴重的襲擊事件。歷史上有多達9名美國總統曾遭暗殺，其中4人喪生。