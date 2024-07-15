川普遇刺後，美國總統拜登從特拉華州的海濱別墅返回華盛頓，並在川普出院後親自與他通話。拜登表示他感謝情報部門保護川普的安全。談到這次襲擊，他在推特上寫道：「這太惡心了,太惡心了。這是我們需要團結這個國家的原因之一。」