川普遇刺事件仍疑點重重

美國前總統、共和黨總統候選人川普在一次競選活動上遭到槍擊的事件已經過去近一周，但案情仍撲朔迷離，凶手的作案動機是什麼？保安人員為何未能及時阻止事件的發生？

（德國之聲中文網）凶手克魯克斯（Thomas Matthew Crooks）何以能在特勤人員和當地警方的眼皮底下，爬上房頂，並向川普开槍？安保工作究竟出現了哪些疏漏？相關的調查仍在進行當中。 當局已經對數百人展開了問訊，並搜查了凶手的手機、汽車和住家，但迄今為止，尚未找到任何證據，可以說明他刺殺川普的動機。

警方為何未能及時制止凶手？

有目擊者向警方通報了有可疑男子攜槍爬上集會場地附近屋頂的情況後，一名警員曾爬上屋頂查看情況，但凶手仍得以連發數槍，一名集會參與者喪生，兩人受傷，前總統川普侥幸躲過一劫，僅耳部受傷。

為什麼未對凶手作案的建築採取安保措施？

凶手是從集會現場附近的一座建築物屋頂上向川普开槍的。該建築物同目標人物的距離足以讓槍手行刺成功。一名安全問題專家表示，這是一座必須採取安保措施、並加以監控的建築。

凶手克魯克斯抵達集會現場，並在金屬探測門前徘徊時，已經引起了警方的注意。警方顯然收到了此人行跡可疑的報告，甚至並曾交換過的克魯克斯的照片。稍後，有目擊者高喊，有人持槍上了屋頂。

巴特勒縣警長斯盧佩（ Michael Slupe）表示，事發當時，一名當地警員曾爬上屋頂，並看到了克魯克斯，這時克魯克斯轉身向這名警員走來，警員只好退迴避險。

克魯克斯向川普开槍後，特情局狙擊手擊斃了克魯克斯。 圖片來源： Gene J. Puskar/AP Photo/picture alliance

兩名要求匿名的官員對美聯社表示，克魯克斯隨即向川普開槍，而特情局的狙擊手則開槍擊斃了克魯克斯。斯盧佩則表示，在當時的情形下，爬上屋頂的警員根本無法使用槍枝。巴特勒鎮鎮長奈茨（Tom Knights）補充說，該警官並非後退，而是滑倒失去平衡，導致腳踝嚴重受傷。

曾為兩任前總統提供過安保服務的前警官凱普哈特（Stan Kephart）表示，凶手得以向川普开槍，完全是安保人員的嚴重失職。「你們沒有辦法向別人推卸責任，因為受保護者的生命安全，必須在你們的掌控之下。」

凶手所處的屋頂距離川普发表演說的地方大約135米。在這種距離內，一個好的狙擊手完全可以擊中一個人大小的目標。美國新兵訓練項目中，士兵只有在這一距離內擊中人形靶，才可以獲得使用M16步槍的資格。

紐約警察局前探員、目前經營一家全國性安保公司的布魯斯南（Patrick Brosnan）表示，對於同講台距離如此之近的一個建築物，必須採取安保措施。他表示：「對我來說，川普前總統發表演說時，最起碼應當為他安裝一個環形玻璃纖維保護罩，而不是讓他完全裸露在危險之中。」布魯斯南曾接受過特勤局局訓練，並曾同川普及其家人討論過安保問題。

凶手作案動機是什麼？

聯邦調查局相信，克魯克斯是單人作案。他駕車前往集會現場，車內事後被發現裝有製造炸藥的材料。他作案使用的槍枝則屬於他的父親。迄今為止，當局一直沒能確定他的作案動機。

克魯克斯的作案動機，目前仍不明了。 圖片來源： Bethel Park School District via AP/picture alliance

本周一，聯邦調查局表示，調查人員已經破解了作案者的手機。不過，一名要求匿名的警官對美聯社表示，手機內並沒有發現任何有價值的訊息。

案發前，現年20歲的克魯克斯在一家療養院工作，具體工作是膳食助理。相關資料顯示，他是在賓州註册的共和黨選民。但聯邦選舉財政報告中也有記錄顯示，克魯克斯曾在2021年1月20日向一個進步政治行動委員會捐贈過15美元， 這一天正是民主黨總統拜登宣誓就職的那一天。

自稱同克魯克斯同校不同班的科勒（Jason Kohler）對媒體表示，克魯克斯在校園內常常受到刁難欺侮， 午休時間總是孤身一人。他的穿著也常常受到同學們的嘲笑。「他幾乎天天都被刁難，完全是一個不合群的人。」

（美聯社）

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