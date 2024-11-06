川普赢了 德國經濟成了輸家

川普胜選後，德國經濟會受到怎樣的影響？不少經濟學家都認定，這位78歲的共和黨人再次入主白宮，其推行的經貿政策必將重創德國經濟。

（德國之聲中文網）2023年，德國總共向美國出口了近1.58億歐元的商品，後者也因此成為了德國最重要的外貿夥伴。然而，隨著宣揚貿易保護主義的川普再次上台，美國很可能再次推行損人利己的貿易政策，在本土市場有針對性地出台歧視外國企業的措施，從而幫助美國企業。

在選戰期間，川普就已經宣佈要對來自歐盟或者德國的產品普遍加徵10%~20%的關稅，對中國產品加徵的關稅甚至高達60%。與此同時，他計劃為美國境內的企業減稅。川普甚至考慮完全停徵所得稅，由此產生的財政缺口則由加徵的進口關稅來彌補。在10月的底特律經濟論壇上，川普就說：「我們要讓我們的公民受益於數千億美元的關稅收入，還要籍此來償還我們的國債。」

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美國優先，害死歐洲

目前已經在危機中掙扎的德國汽車產業勢必將再遭重擊。川普在11月3日剛剛表示，如果外國企業不肯在美國境內設廠生產，就必須通過多交關稅來「為美國國家財政作出貢獻」。

在接受德廣聯採訪時，歐洲經濟研究中心(ZEW)主任瓦姆巴赫(Achim Wambach)表示，歐洲企業將面臨更大的赴美設廠之壓力，德國以及歐洲在當前局勢下必須加強本土對企業的吸引力，「唯有一個充滿活力的歐洲共同市場方能確保我們不被美中這兩個經濟大國所擠碎。」

德國聯邦外貿協會主席揚杜拉(Dirk Jandura)也對川普扬言向歐洲、中國產品加徵關稅表示擔憂，「當今世界並不需要更多的貿易壁壘，而是應當減少壁壘。」揚杜拉警告說，當了美國總統，「絕不能只奉行『美國優先』。」

基爾大學世界經濟研究所(IfW Kiel)所長舒拉利克(Moritz Schularick)則指出，德國經濟目前已經相當疲軟，而川普胜選「更是開啟了德國經濟史上的最艱難時刻」，走衰的德國經濟還要面臨外貿、安全方面的挑戰，「可是我們並沒有為這樣的挑戰做好準備。」

荷蘭國際集團(ING)德國首席經濟師布熱斯基(Carsten Brzeski)進一步指出，川普上一個任期內，德國經濟正處在繁榮期，「但現在我們已經是歐洲病夫。而且恰恰是汽車業、加工業等現在已經陷入困境的行業將遭受貿易戰的重創。」布熱斯基對德廣聯表示，德國經濟有可能在2025年和2026年都陷於衰退。

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貿易保護 擴大打擊

根據科隆德國經濟研究所(IW Köln)此前的測算，川普上台後加徵的關稅會在其四年任期內給德國經濟造成1300億到1800億的損失，相當於德國經濟總量的4%。慕尼黑大學經濟學研究所(ifo München)則估計，德國對美出口將因加徵關稅而暴跌15%左右。

與此同時，歐盟也會對美國商品祭出反制措施。歐盟已經在今年夏天制訂出了相關策略，屆時歐美互加關稅勢必對跨大西洋貿易形成重大打擊。

德國工業聯合會(BDI)主席魯斯武姆(Siegfried Russwurm)就警告說，歐美關係將迎來劇變，「這場大選就是給德國以及歐洲敲響了警鐘，我們必須加快速度進一步完善加強本土經濟競爭力、國防實力的戰略，並繼續改進對華戰略。」

拜登總統在其四年任期內主要是針對中國出台了貿易保護主義措施：一方面他甚至將川普上一個任期內的對華關稅予以加碼，另一方面拜登還限制向中國出口先進半導體等關鍵科技產品。慕尼黑大學經濟學研究所外貿部主任弗拉赫(Lisandra Flach)認為，川普极有可能延續這樣的貿易保護主義戰略，「歐洲必須為一個繼續疏遠國際開放合作的美國做好準備。」

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