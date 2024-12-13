川普表示「強烈反對」烏克蘭向俄羅斯境內發射美制導彈

川普在接受《時代》雜誌專訪時說：「我強烈反對（烏克蘭）向俄羅斯發射射程達數百英裡的導彈。」但他也堅稱不會放棄烏克蘭。

（德國之聲中文網）美國候任總統川普在《時代》雜誌周四發表的採訪中表示，他反對允許烏克蘭使用美國提供的武器打擊俄羅斯領土上的目標。

不過川普也堅稱他不會放棄烏克蘭，因為美國對基輔的支持將是結束戰爭的關鍵籌碼。

克裡姆林宮發言人佩斯科夫周五表示，川普的立場「符合我們的立場」。他還說，川普明白究竟是什麼令衝突升級。

拜登的政府向烏克蘭提供了陸軍戰術導彈系統（ATACMS）。ATACMS是射程達到300公里的地對地彈道導彈，很難被防空系統攔截。

12月11日，烏克蘭使用6枚美國提供的ATACMS導彈襲擊了俄羅斯南部塔甘羅格軍用機場。

俄羅斯方面稱，作為回應，俄軍對烏克蘭軍工企業利用的關鍵燃料能源基礎設施實施了大規模打擊。

12月初，川普在巴黎同烏克蘭總統澤倫斯基举行了約一個小時的會面。 圖片來源： Ludovic Marin/AFP via Getty Images

川普在接受《時代》雜誌「年度人物」採訪時說：「我強烈反對向俄羅斯發射射程達數百英裡的導彈。我們為什麼要這麼做？我認為這是一個愚蠢的決定。這只會讓這場戰爭升級，讓情況變得更糟。」

這場採訪是在感恩節前進行的。

在談到他對烏克蘭的支持時，川普表示，他將利用華盛頓的支持作為結束戰爭的籌碼。

他說：「我想達成協議，達成協議的唯一方法就是不放棄。」

白宮國家安全委員會戰略溝通協調員柯比（John Kirby）說，他 「不會就這一言論與川普候任政府來回爭論」。

他說：「我所能做的就是重申拜登總統一直以來的政策和指導方針，那就是盡我們所能......以便在進行某種談判時，澤倫斯基總統能够处于最有利的地位。」

（法新社、美聯社）

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