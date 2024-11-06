川普获勝 北京亦喜亦憂

在接連奪得多個關鍵「搖擺州」之後，川普宣布在2024美國總統大選中獲勝。全球多國領導人也在第一時間致電祝賀。這一選舉結果，將會對本已緊張的中美關係產生怎樣的影響？

（德國之聲中文網）在11月6日的中國外交部例行記者會上，發言人毛寧並不願意過早地對美國大選結果置評，而是強調會在官方結果正式宣佈後，「按慣例處理有關事宜」。她還表示：「我們對美國的政策是一以貫之的，我們將繼續按照相互尊重、和平共處、合作共贏的原則看待和處理中美關係。」

不過，來自中國的一些政治學者則對今後中美關係的走向感到些許擔憂。卡內基當代中國研究中心的高級研究院趙通在接受路透社採訪時表示，鑑於中國目前面臨重大的內部經濟挑戰，「北京特別擔心川普執政後，貿易戰會捲土重來。……中國還預計川普将加速科技脫鉤、供應鏈脫鉤，並間接影響中國內部的社會和政治穩定。」

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中國經濟或受衝擊

在選戰期間，川普提議要對全球各國商品普遍加徵20%關稅，並對中國產品加徵超過60%的關稅，同時還要終止中國的最惠國貿易地位。目前，中國每年向美國直接出口的商品和服務價值超過4000億美元，美國從其他國家進口的產品中，也包含了價值數千億美元的中國產零件。

在接受德廣聯採訪時，上海復旦大學美國研究中心的政治學教授趙明昊也指出，鑑於萊特希澤(Robert Lighthizer)等川普的智囊團成員近期一直強調「對華去風險並不足夠、必須戰略性與中國脫鉤」之觀點，北京現在正擔心川普上台後會讓中國經濟遭受重壓。「尤其考慮到如今中國經濟增長率低迷，如何實現增長目標仍將是巨大挑戰。」

不過，另一名位於上海的國際政治學者沈丁立則相對樂觀。他對德廣聯表示，「在理性的情況下，川普当選只會有正面影響，不會有什麼負面衝擊。」沈丁立認為，川普的目標其實並不是阻止中國向美國出售產品，而是要求中美貿易重新取得平衡。他建議中方可以加速兌現此前對美國方面的貿易承諾，「這既能推動中國自己的改革，也能讓美國樂見中國的發展。然後川普就可能撤銷對中國的制裁，拜登治下緊張的中美經貿關係也有望改善。」

台灣會變成交易棋子？

香港大學的政治學者黃裕舜(Brian Wong)對路透社指出，川普上台後，北京可能會和華盛頓訂立一份明確的利益交換清單，「希望以此讓川普将注意力放到其他方面，北京因此能夠專注處理緊迫的國內經濟問題。」

沈丁立也同樣預言中國會利用川普倾向「做交易」的特質。「我們可能不習慣這樣一個把國家利益當作商品來買賣的美國總統。但他現在又來了，我們要學會適應。」他認為，川普会把經貿問題和其他問題聯繫起來談判，「雖然我們中國會認為台灣是原則問題不容交易，但其實一切東西都有價格，都是可以談判的。」沈丁立預言川普今後可能不會再維持拜登在任期間對台灣的支持力度。

黃裕舜還預測，中國可能會加強與全球發展中國家以及歐洲、日本、韓國的關係，以因應川普的「交易性、孤立主義、反全球化、反多邊主義外交政策」。卡內基中國的政治學者趙通同樣認為，川普再次入主白宮後，美國「將進一步脫離國際協議和承諾，從而為中國在新興權力真空中擴大影響力創造機會。」

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