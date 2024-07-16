川普若當選 中國將成為「最大敵人」？

川普已在共和黨的代表大會上被正式提名為總統候選人。在上屆任期內，川普对中國發動了貿易戰。這一次他有哪些指向中國的政策主張？

（德國之聲中文網）川普周一（7月15日）在威斯康辛州密爾瓦基市的共和黨全國代表大會上，被正式提名為2024年總統大選候選人。一周前共和黨全國委員會發布的新的2024政綱，由川普团隊參與制定，因此被視為川普今年的總統競選綱領。

這份標題為「讓美國再次偉大」（Make America Great Again)的政綱被認為是為川普量身打造，提出了共和黨的十大政策主張，也列出了共和黨當政的情況下將要優先處理的20個事項。其中一些與中國有關。

在「應對不公平貿易，保護美國工人和農民」這一項中，共和黨提出要取消中國的最惠國待遇，逐步停止從中國進口必需品，禁止中國（人）購買美國的房地產和工業設施。

此外還要阻止從中國進口機動車，以保護美國的汽車工業；根據計劃，美國還應將產業鏈遷移回美國，以維護國家安全和經濟穩定，並為美國人創造就業崗位。

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在此之前，川普就曾多次提到，他當選總統後將對所有進口商品徵收10%的基礎關稅，而對中國商品則要徵收高達60%的關稅。

兩次點名中國

在對外關係領域，共和黨政綱的口號是「依靠實力重塑和平」，主張包括加強軍力、重建同盟、對抗中國、打擊恐怖主義等。在此特別點名了中國，川普还認為，美國需要一個具有「鐵穹」結構的導彈防禦系統以及更加強大的國防工業。

川普的競選搭檔、共和黨副總統競選人萬斯也認為，中國是美國面臨的最大威脅。他在15日獲提名後接受福克斯新聞採訪被問到烏克蘭戰爭的問題時表示，川普将與莫斯科和基輔展開談判，「盡快將此事了結，以便美國能專注於現實問題——中國，」他說，「中國是對我們國家最大的威脅，而我們現在完全無暇顧及。」

萬斯認為中國在經濟、技術和軍事方面對美國構成了重大挑戰。他也支持對中國採取更強硬的貿易政策，包括提高對中國商品的關稅。

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有心無力？

德國的當代中國研究新聞網站China.Table發表署名分析文章稱，從川普的競選綱領看，在對外政策方面美國只有一個主要的敵人——中國。在提及美國以往的國家時，文件籠統地以「外國」來表述，但中國是唯一被點名道姓的國家。而川普可能寧願以單挑的方式對付中國，他的政綱裡完全沒有提到美國在歐洲和亞太地區的盟友。

中國人民大學國際關係學院的美國問題研究者金燦榮認為「如果川普上台，他肯定要整中國」。金燦榮在微博上就川普若當選對其他國家的影響發文稱，「沒有盟國幫忙，國內牽制很多，川普整中國基本上是有心無力的事。」

但他認為「比較麻煩的是經貿關係「，這方面川普对中國的態度是「簡單粗暴」。如果對中國加徵關稅，「將對中美經貿關係造成致命打擊」。

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（綜合報導）

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