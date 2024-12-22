川普能否終止美國「出生公民權」？

川普声稱他將終止美國「出生公民權」，作為他兌現打擊非法移民承諾的一種手段。 他真的能夠對美國法律進行這一重大改變嗎？

（德國之聲中文網）川普声稱，他計劃在2025年1月20日再次就任總統後，終止「出生公民權」，作為他兌現打擊非法移民承諾的一種手段。

川普是否有法律權力實現這一目標？

什麼是出生公民權？

美國憲法第十四修正案保證了美國的出生公民權。該修正案於1868年獲得批准。

該修正案規定：「所有在美國出生或入籍並受其管轄者，均為美國公民，亦是其所居住州公民。」

1952年的《移民與國籍法》也定義了公民身份，包含類似的表述。

根據美國國土安全部2022年1月的估算，美國約有1100萬非法移民，而一些分析人士估計這一數字在1300萬到1400萬之間。這些非法移民在美國所生子女依法成為美國公民。川普曾抱怨外國女性專程赴美分娩，以讓子女獲得美國公民身份。

是否存在例外情況？

是的。在美國出生但父母是享有外交豁免權的外國外交官的子女不被視為美國公民，因為他們不受美國司法管轄。

最高法院對出生公民權有何裁決？

最重要的出生公民權案發生在1898年，被稱為「美國訴黃金德案」（United States v. Wong Kim Ark）。這是出生地原則在19世紀末排華運動期間遇到的一次考驗。一對中國夫婦在美國加州三藩市生下的兒子黃金德（Wong Kim Ark），1894年從中國探親歸來之後被拒絕入境美國。美國最高法院最終裁決，按照美國憲法第十四修正案，黃金德是美國公民。該案的裁決鞏固了出生公民權。

另一個相關裁決是1884年的一場關於選民登記的爭議。最高法院裁定，按照當時的法律，出生於印第安部落的約翰‧埃爾克（John Elk）屬於印第安部落，不受美國司法管轄，因此不是美國公民。不過，美國國會在1924年將美國公民權擴展至所有美洲原住民。

反對出生公民權的人怎麼說？

一些人士認為，如果當初的立法者希望所有在美國出生的人都成為公民，他們就不會在第十四修正案中加入「受其管轄」的條款。

他們認為，這一條款將非法入境者及其在美出生的子女排除在外。南卡羅來納州參議員林賽‧格雷厄姆（Lindsey Graham）和阿肯色州參議員湯姆‧科頓（Tom Cotton）今年提議的法案就規定，如果父母非法居留，其在美國出生的子女不屬於「受其管轄」範圍。

然而，大多數學者否定這種對「管轄」條款的解讀。與外交官不同，非法居留者並不享有法律豁免權，仍需遵守美國法律。

川普能否通過行政令終結出生公民權？

憲法賦予國會管理公民身份的權力。從來沒有總統嘗試通過行政令重新定義公民身份的規則，儘管川普在第一任期內曾作出類似承諾。

川普可能簽署行政令重新定義出生公民權。法律專家推測，他可能要求父母中至少一人是美國公民、永久居民或現役軍人。他可能指示聯邦機構，對於不符合標準的人，拒絕發放護照或其他身份文件和福利。

任何因行政令被拒絕獲得身份文件或福利的人都可以提起訴訟，法律專家認為川普的行政令幾乎肯定會被法院立即阻止。然而，這也可能將該問題推向最高法院，並促使法官明確出生公民權的適用範圍。

如果法院裁定憲法保護出生公民權，那麼只有通過憲法修正案才能改變這一權利。憲法修正案需要國會兩院三分之二的多數票通過，並獲得四分之三州立法機構的批准，這一過程可能耗時多年。自1992年以來，美國憲法未曾有過修訂。

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（路透社）

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