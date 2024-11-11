川普胜選後 台灣的期待與焦慮

川普胜選後，台灣各界都在討論美國下屆政府將如何對待台灣。有專家指出，這次台灣對川普上任「更加焦慮」。前民進黨立委羅致政認為，台美對話需要找出雙邊利益的重疊處，既然美國要保護費那就來談。

（德國之聲中文網）川普在11月5日的美國總統大選中獲勝後，台灣次日透過駐美代表處向川普转致賀函。台灣總統賴清德也於次日在社群網站平台X上發帖對川普表示"誠摯祝賀"，並寫道："我有信心，台美之間長期以來的夥伴關係，建立在共享的價值與利益之上，將繼續扮演區域穩定的基石，並且為雙方全體國人帶來更昌盛的經濟繁榮。"

不過，和2016年12月2日台灣時任總統蔡英文致電當年大選獲勝的川普并與他通話十幾分鐘不同，賴清德沒有再致電川普表達祝賀之意，台灣方面也迅速否認了有關賴清德尋求與川普进行類似通話的報導。

美國未來的台灣政策將如何？

競選期間，川普曾暗示台灣應該向美國支付保護費，並抱怨台灣"偷走了"美國的半導體業務。一些分析家因此認為，美國未來的台灣政策具有"高度不確定"。

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國際危機組織（International Crisis Group）中國問題資深分析師蕭嫣然（Amanda Hsiao）分析說，川普政府可能會以台北在自身防務上投入更多資金為條件，繼續支持台灣；另一種可能性是美國新政府希望將與台灣的關係提升到"新高度"，但這將加劇與中國的緊張關係。

過去50年裡，美國向台灣提供了價值數十億美元的武器，包括F16戰鬥機和軍艦。台灣2024年的國防預算達到創紀錄的6068億台幣（約合190億美元），而且明年還將增長，達到6470億台幣（約213.44億美金），佔GDP約2.45%。但儘管如此，中國在武器和軍隊數量方面仍然遠遠優於台灣。

中國國家主席習近平稱中國大陸與台灣的統一是"歷史必然"。近年來，中國大陸通過定期向台灣周圍派出戰鬥機和軍艦，明顯增加了對台北的軍事壓力。美國中央情報局局長伯恩斯(William J. Burns)去年甚至表示，習近平已命令軍隊做好在2027年前攻台的準備。

現在台灣國立清華大學任教的前台灣國防安全研究院執行長陳明祺指出，這次台灣對川普上任"更加焦慮"。賴清德不尋求電話祝賀川普当選，"意味著我們更加現實了。"他還提醒說，對重視經貿的川普来說，安全盟友不見得在經貿議題上也契合。他說："不要忘了，台灣對美國順差不小。"此外，陳明祺警告說，如今中國的經濟狀況比2016年要糟糕得多，美國和中國可能會達成利益交換，以犧牲台灣來換取中國在貿易關係上的讓步。

川普新內閣成員如何對待台灣？

目前，台灣正急切關注川普会選擇哪些人組成新內閣。總體而言，川普第一個任期下的美國奉行非常親台的政策。但民進黨政治家羅致政（Lo Chih-Cheng）提醒說，這主要是歸因於川普的團隊，而不是川普本人。他特別提到被視為對華鷹派的前國務卿蓬佩奧和前國家安全顧問博爾頓。上周六，川普已排除了蓬佩奧和在其上一個任期裡擔任美國駐聯合國大使的黑利加入新政府的可能性。這兩人在其任期結束後都曾高調訪問台灣。蓬佩奧甚至呼籲美國與台灣建立全面外交關係。

據媒體報導，前國家安全顧問、親台灣的羅伯特‧奧布萊恩（Robert O'Brien）也不會成為川普的新內閣成員。而曾在上屆川普政府中擔任國防部助理副部長埃爾布裡奇‧柯爾比（Elbridge Colby）仍有可能入閣。他過去幾年對美國的安全政策提出尖銳批評，認為中國大陸對台灣的軍事威脅與日劇增，要求台灣應該拿出面對"威脅"時的緊迫感。今年4月，柯爾比在X上寫道，台灣必須向"厭倦戰爭的美國公眾表明，你對自衛是認真的。"如果柯爾比被選入川普内閣，美國預計將加大對台灣的壓力，要求其採取更多措施保衛自己。但由於民進黨在立法院中沒有多數議席，進一步提高台灣國防預算被視為有很大難度。

台灣該怎麼辦？

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前民進黨立委羅致政也批評賴清德總統及外交部在這次川普胜選後太晚表示祝賀。他說，川普是現實主義式領導人，台美對話需要找出雙邊利益的重疊處，也就是所有議題都要轉譯成"共同利益"，例如要講台灣若是被中國併吞，將會如何傷害美國利益，而不僅僅是強調普世價值和民主理想。

羅致政還直言道，既然美國要保護費那就來談，台灣開清單看美國賣不賣。這是危機也是轉機。他指出，拜登任內對台軍售次數比川普上屆任期時要多，但金額卻相比較低。拜登任內對台軍售現為155億美金，川普上屆任期中的對台軍售則高達183億美金。羅致政說，美國行政部門不完全是我們可以掌控的，但可以重視的是國會，國會力量是跨黨派的，是未來重中之重。他還提到，未來要加強對日本和歐洲的關係，一起去說服美國支持台灣。

（綜合報導）

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