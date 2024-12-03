川普称將「阻止」新日鐵收購美國鋼鐵公司

川普表示「完全反對曾經偉大而強大的美國鋼鐵公司被一家外國公司收購「。陷入困境的美國鋼鐵公司辯稱，如果交易被阻止，它可能不得不關閉位於賓夕法尼亞州蒙谷的工廠。

（德國之聲中文網）美國候任總統川普周一（12 月 2 日）表示，他將"阻止"日本新日鐵公司（Nippon Steel）收購美國鋼鐵公司（US Steel）的計劃。這筆交易價值（含債務）149億美元。新日鐵上個月表示有信心在年底前完成交易。

"我完全反對曾經偉大而強大的美國鋼鐵公司被一家外國公司收購，在這個案子中是日本的新日鐵公司，"川普在他的 社媒真相社交（Truth Social） 上寫道，"通過一系列稅收激勵和關稅措施，我們將讓美國鋼鐵再次強大，並且會很快實現！作為總統，我會阻止這筆交易的發生。"

美國鋼鐵公司和新日鐵的辯解

陷入困境的美國鋼鐵公司辯稱，它需要新日鐵的這筆交易來確保對其位於賓夕法尼亞州蒙谷（Mon Valley）工廠的充足投資。如果交易被阻止，該公司稱可能不得不關閉這家工廠。

川普发表評論後，新日鐵表示，它"決心以加強美國工業、提高國內供應鏈韌性和維護美國國家安全的方式保護和發展美國鋼鐵公司。"

上月美國大選後幾天，新日鐵表示，計劃在今年年底，也就是現任總統拜登卸任前完成對美國鋼鐵公司的收購。 資料圖片 圖片來源： picture-alliance/dpa/O. Berg

"我們將投資不少於 27 億美元用於其工廠設施，引入我們世界一流的技術創新，並保障工作崗位，以便美國鋼鐵工人能夠為美國客戶生產最先進的鋼鐵產品，"新日鐵在一份聲明中表示。

上月美國大選後幾天，新日鐵表示，計劃在今年年底，也就是現任總統拜登卸任前完成對美國鋼鐵公司的收購。

拜登同樣反對這筆交易，他稱，"保持美國鋼鐵作為一家國內擁有和營運的美國鋼鐵公司至關重要。"

這筆交易目前正在由美國外國投資委員會（CFIUS）進行審查，該機構由財政部長耶倫領導，負責審核外國收購美國公司的案子。

今年 9 月，拜登政府延長了該收購案的審查期限，將這筆政治敏感交易的審核結果推遲到 11 月 5 日總統選舉之後發布。

在 11 月 7 日的新日鐵收益發布會上，該公司表示，"預計交易將在 2024 年內完成"，這取決於美國國家安全審查的進展。

"除非情況發生重大變化，否則我認為審核結果將在今年年底拜登在任期間出爐，"新日鐵副董事長森高廣（Takahiro Mori）告訴記者。

這筆交易目前正在由財政部長耶倫領導的美國外國投資委員會（CFIUS）進行審查。一些日本和美國商業團體敦促耶倫不要屈服於政治壓力。 圖片來源： SAM PANTHAKY/AFP

該收購案遭遇的反對與支持

在競選活動中，川普誓言實施保護主義經濟政策以支持美國企業，包括威脅重啟與全球第二大經濟體中國的貿易戰。他明確承諾阻止新日鐵對位於關鍵政治搖擺州賓夕法尼亞州的美國鋼鐵公司的收購。

川普的副總統候選人萬斯（J.D. Vance）也在美國參議院領導了反對這筆交易的行動。該交易受到了共和黨人和民主黨人的共同批評。

分析人士曾認為川普可能在大選結束後會軟化立場，但周一的聲明表明並非如此。

一些日本和美國商業團體敦促耶倫在審查這筆擬議收購時不要屈服於政治壓力。

鋼鐵工人工會一直反對這筆交易，並批評了 9 月仲裁員的一項裁決，該裁決認定新日鐵已經證明其有能力承擔美國鋼鐵公司的勞動合同義務。

然而，今年 9 月，一些美國鋼鐵工人集會支持這筆交易，認為這將有助於工廠繼續營運。

川普将於 1 月 20 日宣誓就職。

（法新社）

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