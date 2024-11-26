川普称上任即對中國加徵10%、墨西哥加拿大25%的關稅

川普尚未就任已吹響關稅的號角，不僅狠罰中國，兩個鄰國加拿大和墨西哥也沒放過。但專家指出，針對中國的關稅威脅在法律和政治層面更容易被接受。

（德國之聲中文網）美國候任總統川普周一（11月25日）表示，將在上任的第一天對美國三大貿易夥伴--加拿大、墨西哥和中國實施高額關稅。

川普将在2025年1月20日宣誓就職。他承諾從那天起，將對來自加拿大和墨西哥的進口商品徵收25%的關稅，直到這兩個國家對毒品和移民越境採取措施。

他在Truth Social上發文寫道，"1月20日，我將在多項行政命令的第一項，簽署必要文件，對從墨西哥和加拿大進口到美國的所有商品徵收25%的關稅，同時結束荒謬的開放邊界政策。"

在另一份帖子裡，川普还提出對中國進口商品，在現有關稅基礎上，徵收"額外10%的關稅"。

路透社評論認為，這是川普承諾"美國優先"贏得大選勝利後，對其經濟議程最具體的表述。但美聯社也指出，針對墨加的關稅措施很可能違反自由貿易協定。

中國：沒有人能在貿易戰中獲勝

川普指責北京未能採取足夠措施，阻止毒品從墨西哥流入美國。他表示，"在他們停止之前，我們將對所有從中國進口到美國的商品，加徵額外10%的關稅。"

對此，中國駐美大使館發言人劉鵬宇在X上發帖回應："中美經貿合作本質上是互利性。沒有人會在貿易戰或關稅戰中獲勝。"

他還寫道，"自三藩市峰會以來，中美兩國的禁毒部門已恢復常規溝通。中方已就針對美國相關的禁毒執法行動進展通知美方，並對美方提出的某些案件線索核查請求作出了回應並採取了行動。這些都證明了'中國故意允許芬太尼原材料流入美國'的說法完全違背事實與現實。"

中國外交部發言人當日也對此表示，「芬太尼是美國的問題。本著人道主義精神，中國為美國應對芬太尼類問題提供了支持。2019年，中國就宣佈正式整類列管芬太尼類物質，是全球第一個正式整類列管芬太尼類物質的國家。中方同美方開展了廣泛、深入的禁毒合作並取得顯著成效，這是有目共睹的。」

川普主張取消對中國的"最惠國待遇"，他在競選時多次表示將對中國進口商品徵收超過60%的關稅。這比他第一任期內的關稅高得多。

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關稅大刀坎向加拿大和墨西哥

2023年，墨西哥超過83%的出口流向美國，加拿大則有75%的出口依賴美國市場。此外，關稅還可能對海外公司造成影響，例如許多歐洲和亞洲的生產商利用墨西哥作為進入美國市場低成本生產基地。

路透社指出，不過，川普威脅的新關稅違反了《美墨加協定》（USMCA）的條款。該協定也被稱作三國自貿協定，於2020年也就是川普第一任期時簽署的，規定三國之間的大部分貿易繼續免除關稅。不過該協定具有"日落條款"，即失效期，川普可以在2026年重新談判或退出協議。

關稅的後果引發擔憂

大選前，川普曾表示計劃對所有進口商品徵收10%至20%的統一關稅，尤其對美墨邊境進入美國的汽車徵收高達200%的關稅。

墨西哥財政部在回應川普的關稅表態時稱，"墨西哥是美國的最大貿易夥伴，USMCA為國內外投資者提供了確定性框架。"

路透社採訪的經濟學家警告，川普的關稅計劃可能是他最具影響力的經濟政策，將使美國進口稅率升至上世紀30年代的水準，繼而發生通貨通膨、中美貿易崩潰，各種制裁報復手段層出不窮，徹底重組供應鏈。

他們指出，關稅費用由進口相關商品的公司支付，這些公司要麼將成本轉嫁給消費者，要麼接受利潤減少。

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對中國的關稅更容易實現

川普经常掛在嘴邊的一句話是，他要讓其他國家因他的關稅計劃"付出代價"，他周一表示，加拿大和墨西哥將"付出巨大代價"。

美國戰略與國際研究中心（Center for Strategic and International Studies）高級顧問雷因施（William Reinsch）表示，這一舉動是典型的川普风格："先威脅，然後談判。"

"至於可能真正會發生什麼事情，我更傾向於認為，一些針對中國的關稅會生效。這樣做在法律上不難實現，在政治上也容易被接受"。

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（路透社、法新社等）

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