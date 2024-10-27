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川普的貿易政策已讓德國汽車巨頭惶恐不安

Nik Martin
2024年10月27日

捲土重來的川普再次呼籲加強美國本土的工業生產，這一背景下，德國汽車製造商對他可能再次當選美國總統感到深切的不安。在目前汽車市場不景氣的情況下，寶馬、奧迪、大眾和梅賽德斯應如何應對？

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包括大眾在內的德國汽車巨頭對川普可能的制裁政策深感焦慮
包括大眾在內的德國汽車巨頭對川普可能的制裁政策深感焦慮圖片來源： dpa/picture alliance

(德國之聲中文網)在喬治亞州舉行的總統競選活動上，川普对歡呼的支持者表示，"我希望德國汽車公司變成美國公司。" 他當場做出承諾，如果他再次當選總統，在美國提高產能的外國汽車製造商都將享受最低的稅收、低能源成本以及行政負擔。

但隨後，他話鋒一轉威脅說，對不在美國生產的那些外國車商，將徵收"非常高的關稅"。川普的這類言辭與2016年競選時提出的"讓美國再次偉大"的口號如出一轍，目標都是將製造業從國外遷回美國。

位於底特律的汽車行業分析師麥克埃爾羅（ John McElroy）認為，川普的以上言論是他典型的誇張表述，跟現實關係不大。他對德國之聲表示，"很難區分什麼是川普的誇誇其談，什麼會成為他日後的政策。他的言論經常很狂妄。只有他贏了，我們才會更清楚他究竟要做什麼。"

川普：希望德國汽車公司變成美國公司
川普：希望德國汽車公司變成美國公司圖片來源： Robin Rayne/ZUMA Press/picture alliance

德國企業增加了在美投資

2016年，還是首次競選總統的川普就曾瞄準德國汽車製造商，後者宣佈在美國增加投資後，才避免了被課35%的懲罰關稅，例如，大眾擴大在田納西州的電動汽車生產，梅賽德斯-賓士在阿拉巴馬州承諾投資10億美元，寶馬在南卡羅來納州擴大產能。

即便如此，布魯塞爾智庫布魯格爾的高級研究員科克加德（ Jacob Kirkegaard）認為，德國汽車製造商仍然"非常擔憂"，因為川普的新算盤可能對他們造成更高的成本。他對德國之聲表示，"近年來德國汽車製造商在美國的投資和整合水準都很高，因此他們可能比其他外國公司面臨更大的供應鏈衝擊。"

德國汽車製造商落後了嗎?

川普称取消對電動車的補貼

川普曾說要取消對電動汽車的補貼，這與拜登總統為應對氣候變化而推出的綠色投資計劃形成鮮明對照。過去六年，德國汽車製造商在美國的許多投資都用於擴大電動汽車生產。科克加德認為，一旦政策上出現逆轉，將不可避免地為燃油車生產建立新的供應鏈。

汽車分析師麥克埃爾羅警告說，"我們看到德國取消補貼後，電動汽車銷量暴跌。我認為美國也可能出現類似情況，這不僅會影響德國品牌，還會影響所有推進電動汽車的廠商。"

 

川普会對在墨西哥生產的德國公司下手嗎？

墨西哥是大眾、寶馬和奧迪等德國品牌的重要生產中心，主要面向美國市場。川普多次威脅稱，對那些將生產轉移至墨西哥的汽車製造商徵收高達200%的關稅。

德國汽車工業協會（VDA）本月早些時候在《世界報》發表聲明指出，"墨西哥是德國汽車工業的重要基地。德國製造商在墨西哥擁有自己的工廠，去年創下71.6萬輛乘用車的生產新紀錄。"

在墨西哥營運的德國汽車製造商，也受益於美墨加協議（USMCA，前身為北美自由貿易協定），該協議是在川普总統任期內談判達成的，預計將在2026年進行復審。

正如在德國國內一樣，美國也缺乏熟練工人。幾十年的外包以及年長的汽車工人逐漸進入退休年齡，美國也面臨著嚴重的專業技術人員短缺的問題。

德國墨西哥工商會（AHK）總經理豪瑟（Johannes Hauser）本月早些時候接受德廣聯《每日新聞》採訪時表示，"我們已經看到，駐墨西哥的德國公司將員工借調到其美國的姐妹公司，以填補空缺。這顯示了美國目前人才匱乏的嚴重性。"

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如果德企捲入中美貿易戰

不僅川普口頭上威脅要採取更具保護主義的政策，德國汽車生產商在全球汽車市場面臨的極度競爭更不容樂觀。歐洲的經濟增長持續放緩，在電動汽車競賽中被中國品牌趕超，這一切導致他們在中國和歐洲的銷量銳減。 如果德國生產商再捲入中美貿易戰，他們一定會對跟中國廠商的合作後悔莫及。

科克加德表示，"假如美國政府明確表示，不希望在美國銷售中國造汽車，也不希望銷售任何依賴中國技術的汽車，那麼，這也可能涉及到德國品牌。"

儘管如此，同中國不同，德國汽車依然具有很高的利潤、強大的品牌認知度和良好的聲譽，這將幫助他們克服貿易障礙。科克加德總結道，"我絕不會輕視他們，他們會度過難關。不過就雇員人數的規模而言，可能會明顯減少。"

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