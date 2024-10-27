川普的貿易政策已讓德國汽車巨頭惶恐不安

捲土重來的川普再次呼籲加強美國本土的工業生產，這一背景下，德國汽車製造商對他可能再次當選美國總統感到深切的不安。在目前汽車市場不景氣的情況下，寶馬、奧迪、大眾和梅賽德斯應如何應對？

(德國之聲中文網)在喬治亞州舉行的總統競選活動上，川普对歡呼的支持者表示，"我希望德國汽車公司變成美國公司。" 他當場做出承諾，如果他再次當選總統，在美國提高產能的外國汽車製造商都將享受最低的稅收、低能源成本以及行政負擔。

但隨後，他話鋒一轉威脅說，對不在美國生產的那些外國車商，將徵收"非常高的關稅"。川普的這類言辭與2016年競選時提出的"讓美國再次偉大"的口號如出一轍，目標都是將製造業從國外遷回美國。

位於底特律的汽車行業分析師麥克埃爾羅（ John McElroy）認為，川普的以上言論是他典型的誇張表述，跟現實關係不大。他對德國之聲表示，"很難區分什麼是川普的誇誇其談，什麼會成為他日後的政策。他的言論經常很狂妄。只有他贏了，我們才會更清楚他究竟要做什麼。"

川普：希望德國汽車公司變成美國公司 圖片來源： Robin Rayne/ZUMA Press/picture alliance

德國企業增加了在美投資

2016年，還是首次競選總統的川普就曾瞄準德國汽車製造商，後者宣佈在美國增加投資後，才避免了被課35%的懲罰關稅，例如，大眾擴大在田納西州的電動汽車生產，梅賽德斯-賓士在阿拉巴馬州承諾投資10億美元，寶馬在南卡羅來納州擴大產能。

即便如此，布魯塞爾智庫布魯格爾的高級研究員科克加德（ Jacob Kirkegaard）認為，德國汽車製造商仍然"非常擔憂"，因為川普的新算盤可能對他們造成更高的成本。他對德國之聲表示，"近年來德國汽車製造商在美國的投資和整合水準都很高，因此他們可能比其他外國公司面臨更大的供應鏈衝擊。"

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川普称取消對電動車的補貼

川普曾說要取消對電動汽車的補貼，這與拜登總統為應對氣候變化而推出的綠色投資計劃形成鮮明對照。過去六年，德國汽車製造商在美國的許多投資都用於擴大電動汽車生產。科克加德認為，一旦政策上出現逆轉，將不可避免地為燃油車生產建立新的供應鏈。

汽車分析師麥克埃爾羅警告說，"我們看到德國取消補貼後，電動汽車銷量暴跌。我認為美國也可能出現類似情況，這不僅會影響德國品牌，還會影響所有推進電動汽車的廠商。"

川普会對在墨西哥生產的德國公司下手嗎？

墨西哥是大眾、寶馬和奧迪等德國品牌的重要生產中心，主要面向美國市場。川普多次威脅稱，對那些將生產轉移至墨西哥的汽車製造商徵收高達200%的關稅。

德國汽車工業協會（VDA）本月早些時候在《世界報》發表聲明指出，"墨西哥是德國汽車工業的重要基地。德國製造商在墨西哥擁有自己的工廠，去年創下71.6萬輛乘用車的生產新紀錄。"

在墨西哥營運的德國汽車製造商，也受益於美墨加協議（USMCA，前身為北美自由貿易協定），該協議是在川普总統任期內談判達成的，預計將在2026年進行復審。

正如在德國國內一樣，美國也缺乏熟練工人。幾十年的外包以及年長的汽車工人逐漸進入退休年齡，美國也面臨著嚴重的專業技術人員短缺的問題。

德國墨西哥工商會（AHK）總經理豪瑟（Johannes Hauser）本月早些時候接受德廣聯《每日新聞》採訪時表示，"我們已經看到，駐墨西哥的德國公司將員工借調到其美國的姐妹公司，以填補空缺。這顯示了美國目前人才匱乏的嚴重性。"

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如果德企捲入中美貿易戰

不僅川普口頭上威脅要採取更具保護主義的政策，德國汽車生產商在全球汽車市場面臨的極度競爭更不容樂觀。歐洲的經濟增長持續放緩，在電動汽車競賽中被中國品牌趕超，這一切導致他們在中國和歐洲的銷量銳減。 如果德國生產商再捲入中美貿易戰，他們一定會對跟中國廠商的合作後悔莫及。

科克加德表示，"假如美國政府明確表示，不希望在美國銷售中國造汽車，也不希望銷售任何依賴中國技術的汽車，那麼，這也可能涉及到德國品牌。"

儘管如此，同中國不同，德國汽車依然具有很高的利潤、強大的品牌認知度和良好的聲譽，這將幫助他們克服貿易障礙。科克加德總結道，"我絕不會輕視他們，他們會度過難關。不過就雇員人數的規模而言，可能會明顯減少。"

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