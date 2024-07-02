川普的又一次勝利：最高法院裁定其公職行為享有豁免權

美國最高法院周一裁定前總統對於其任內改採取的所有公職行為享有豁免權，至於哪些行為屬於公職範圍則交由下級法院裁定。這意味著川普在11月大選之前幾乎不可能面臨與2021年1月6日國會山騷亂事件相關的起訴。拜登批評相關裁決開闢了「危險的先例」。

（德國之聲中文網）圍繞川普涉嫌干預2020年總統選舉的案件，美國最高法院周一以6票對3票的投票結果裁定，前總統在任期間的公職行為享有廣泛的刑事起訴豁免權。但至於哪些行為屬於享有豁免權的公職行為，最高法院將相關裁定權交給了下級法院。

最高法院這一裁決的結果是，在今年11月5日總統大選之前川普几乎不會面臨此案的審理。

裁決聲明指出，總統「對於其所有官方公職行為至少享有免於起訴的推定豁免權。但是非官方行為則沒有豁免權。」

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美國最高法院中保守派的六名大法官投了贊成票，自由派大法官僅有三人，佔少數。

川普阵營歡呼勝利

即將再次代表共和黨角逐下屆總統大選的川普，在自己創立的社群網站平台Truth Social platform上寫道：「這是我們的憲法和民主取得的巨大勝利。我為自己是一名美國人而感到自豪！」

他的競爭對手、現任總統拜登的團隊則表示，川普在最高法院的裁決之後「以為自己可以凌駕於法律之上」。

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美聯社援引選舉問題專家貝克（David Becker）指出，最高法院的裁決令人「深感不安」。因為「一位總統對行政部門做的幾乎任何事情都可以被視為是官方公職行為」。

川普的反對者：沒有人可以凌駕於法律之上 圖片來源： Mike Segar/REUTERS

貝克表示：「我認為拋開這一具體的起訴不談，對於任何可能輸掉選舉的缺乏道德底線的在任總統來說，這一裁決都可能成為他們鋪設尋求繼續掌權的行動路線圖。」

拜登：「危險的先例」

現任總統拜登周一回應道，最高法院的裁決開闢了一個「危險的先例」，可能會使得總統成為行動不受任何限制的「國王」，他呼籲美國人民通過在11月的選舉中拒絕川普来「表達異議」。

「美國人民必須決定他們是否要再次將總統之位託付給川普这樣一個人，現在人們都知道他將會更有膽量在任何時候去做任何他想做的事」，拜登警告道。

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（美聯社、路透社等）

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