川普：烏克蘭戰爭應立即停火、開始談判

在接受媒體採訪時，美國候任總統川普表示，正積極推動終結俄烏戰爭，但拒絕透露他是否與普丁就此通話。他同時重申，北約成員國須支付「賬單」，否則不排除美國退出北約。而對烏克蘭援助，他表示歐洲應承擔更大的部分。

（德國之聲中文網）美國候任總統川普在NBC周日播出的採訪中被問及，他是否正在積極推動終結已近三年的俄烏戰爭。川普回答說："是的。"

但他拒絕證實是否在勝選後與普丁通過話："我不想對此做出任何表態，因為我不想做任何可能阻礙談判的事情。"

川普在採訪中稱，俄羅斯在戰爭中可能失去了50萬名士兵，烏克蘭可能失去了40萬。他表示，這樣屍橫遍野的情景，是他見過最愚蠢的事情，不應該被允許發生，"拜登本應有能力阻止這件事的發生"。

周六，川普在巴黎與法國總統馬克宏、烏克蘭總統澤倫斯基會晤。許多世界領导人前往法國出席巴黎聖母院重新開放的典禮。

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川普社媒呼籲俄烏"立即停火"

川普周日也在他自己的社群網站平台Truth Social上發帖寫道，俄烏戰爭"應立即停火，應開始談判"。他還寫道："我熟識弗拉基米爾（指普丁）。現在是他採取行動的時間了。中國也可以幫忙。"

澤倫斯基周日在X平台發帖，提及他与特朗普、馬克宏的會晤，同時表示，烏克蘭需要"公正和有力的和平，俄羅斯不會在數年內摧毀。"

"如果我們談及與俄羅斯的有效和平，必須首先談及有效的和平保障"，澤倫斯基寫道。

克裡姆林宮發言人則在川普的社媒发帖后重申莫斯科一貫的表態：對與烏克蘭談判保持開放。

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不排除退出北約、對烏援助應"均等"

此外，在NBC已於周五錄製的採訪中，川普被問及是否任內美國是否會留在北約。川普表示："如果他們支付他們的賬單，如果他們公平地對待我們，那答案是我絕對會留在北約。"

在問及如果不是這樣，他是否會考慮退出北約時，川普也回應說："是的，絕對的。"

北約及其成員國政府此前表示，多數國家現已達到軍費開支的門檻。

川普在採訪中同時表示，在對烏克蘭援助方面，歐洲應該承擔更大的部分。他說，美國和歐洲的付出應當"均等"。

（美聯社、NBC）

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