川普正式獲共和黨提名 副手萬斯是誰？

(德國之聲中文網)美國共和黨週一(7月15日)在威斯康辛州密爾瓦基市中心召開為期3天的共和黨全國代表大會(RNC),會中正式提名日前在競選活動上遭遇槍擊的前總統川普擔任2024年總統大選候選人。

川普透過社群平台宣佈,與他搭檔的副手人選為39歲的俄亥俄州參議員萬斯(J.D. Vance)。隨後在15日晚間,川普也現身共和黨大會,右耳包著紗布;這是他遇刺之後首度公開露面,並且與萬斯同台。川普預計18日發表提名演說。

稍早,有數百名抗議者聚集場外。來自多個團體的活動人士舉著標語,上面寫著:「與巴勒斯坦站在一起」、「我們再也負擔不起富人的費用」和「捍衛和擴大移民權利」。現場還有人舉著支持墮胎權的標語。

萬斯昔日曾批川普

根據紀錄,萬斯在高中畢業後加入美國海軍陸戰隊,曾駐伊拉克服役。他曾在俄亥俄州立大學及耶魯大學法學院求學,2013年獲得法律博士學位,並於2016年出版《絕望者之歌》(Hillbilly Elegy: A Memoir of a Family and Culture in Crisis),內容以自身經驗描述美國白人勞動階層的生活,及該族群所面臨的社會問題。

該書後來改編為電影,不僅讓萬斯聲名大噪,也被視為理解川普崛起現象,以及他為何能在美國中西部「鐵鏽帶」地區吸引大量勞工階級和農村白人選民支持的重要著作。

值得注意的是,萬斯踏入政界之前曾發表「反川普」言論,批評川普「危險」且「不適任」美國總統。萬斯的印度裔妻子也曾批評川普的種族主義言論。

《時代》雜誌報導,萬斯曾經在給法學院室友的信中,稱川普可能是「美國版希特勒」。

2021年,萬斯與川普會面後改觀,並引述了川普擔任總統期間的成就,並淡化了萬斯過去的反川普言論。萬斯2022年當選參議員後,更成為川普在國會中的堅定盟友,對於川普爭議的行為及政策採取支持立場。

川普為何選擇萬斯?

《時代》雜誌報導指出,對川普而言,萬斯出自貧困家庭的背景讓他與白人勞工階級選民建立了真正的聯繫,與他的意識形態上也最為一致。

《福斯新聞》引述多位專家分析,認為萬斯的出身和政治立場,有助於川普在工業衰退的「鏽帶」(Rust Belt)地區,爭取到更多選民的支持。

《華爾街日報》則引述共和黨籍眾議院議長約翰遜(Mike Johnson)的說法:「川普需要一位具有創新理念,並有能力向每一位美國選民闡述這些理念的副總統,參議員萬斯完全符合這項要求。」

萬斯現年39歲,去年剛上任美國參議員,為暢銷書《絕望者之歌》作者。圖為2022年他與川普在造勢場合同台。(資料照) 圖片來源: Tom E. Puskar/AP/picture alliance

對中國立場強硬

萬斯在多項議題上的立場展現出相當明確的保守民粹主義及「美國優先」主義,也多次強烈批評美國對烏克蘭的軍事援助,並支持限制移民政策、支持墮胎禁令、懷疑氣候變遷等。

萬斯成為參議員後,在中國問題上是直言不諱的批評者。今年3月,萬斯曾支持一項立法,該法要求若中國政府不遵守國際貿易法,將切斷中國政府與美國資本市場的聯繫。

他在接受美國媒體CBS採訪時,亦表態支持美國政府針對中國進口的商品加徵關稅,認為中國對美國的就業及商業構成不公平的威脅。

萬斯主張,對中國產品加徵關稅就像是在說,「我們要懲罰你們在中國使用強迫勞動,又把那些產品進口到美國來」。

圖為萬斯在今年6月,川普與拜登結束首場電視辯論後受訪(資料照) 圖片來源: Marco Bello/REUTERS

除了對中加徵關稅外,萬斯也關注中國對美國關鍵基礎設施的潛在影響。他在今年5月致函美國網路安全和基礎設施安全局(CISA),表達對「伏特颱風」(Volt Typhoon)駭客團體的關切。

此外,萬斯曾對美國過度依賴台灣晶片製造表達擔憂。今年4月他曾表示,「如果台灣落入中國手中,會導致這個國家(美國)陷入大蕭條」,支持在美國境內製造更多武器,以利在台海發生武裝衝突時協助台灣。

《紐約時報》上個月也刊登與萬斯的專欄對話;對於若台灣受到中國攻擊,美國是否該護台一事,萬斯認為美國對台政策實際上是一種「戰略模糊政策」。

他表示:「我認為我們應該先讓中國難以佔領台灣。誠實的答案是,我們會等到他們攻擊後再搞清楚該怎麼辦。現在可以控制的,是讓他們如果入侵台灣會付出高昂代價。但我們沒有這麼做,因為我們把武器都送去烏克蘭,而不是台灣。」

(綜合報導)

