川普欲購格陵蘭島 其子前往「視察」

川普长子周二訪問格陵蘭島，據稱性質為私人訪問，是為其播客拍攝影片內容。其父、當選總統川普此前曾數次表達希望將格陵蘭島納入美國版圖的意願。

小川普抵達格林蘭島 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（德國之聲中文網）川普長子小川普（Donald Trump Jr.）於本周二（1月7日）訪問丹麥屬地格陵蘭島。川普前不久再次提議應將該島納入美國領土。

當選總統川普本周一（1月6日）在其社交平台 「真相社交」（Truth Social） 上證實其長子出訪格陵蘭島一事，併發帖稱：「我聽說格陵蘭人民支持『讓美國再次偉大』（MAGA）。我的兒子小川普以及各位代表將前往當地，參訪那裡最壯麗的地區和景點。」

他在帖子中寫道：「格陵蘭是一個不可思議的地方，如果成為我們國家的一部分，其人民將極大地受益。我們會保護、珍視它，使他免受這個殘酷世界的侵害。讓格陵蘭再次偉大（Make Greenland Great Again）！」

據知情人士向美聯社透露，小川普将在格陵蘭島逗留一日，為其播客拍攝影片內容。小川普是其父親政策的支持者，但表示不會加入新一屆政府。

丹麥外交部表示已獲悉此次訪問，但表示：「由於這不是一次正式的美國訪問，丹麥外交部對此沒有進一步評論」。

川普为何對購島感興趣？

這已並不是川普第一次表達對購買格陵蘭島的興趣。早在其第一任期內的2019年，川普就曾提出過類似主張。

川普在2024年12月再次表示「出於對國家安全和全球自由的考慮，美國認為擁有和控制格陵蘭島是絕對必要的」。

對此，格陵蘭總理埃格德（Mute Egede）回應稱：「格陵蘭島是我們的。我們不出售，也永遠不會出售。」 但他表示，政府對經濟合作持開放態度。

格陵蘭總理埃格德（Mute Egede）回應川普购島主張：「格陵蘭島是我們的。我們不出售，也永遠不會出售。」 圖片來源： LEIFF JOSEFSEN/Ritzau Scanpix/AFP/Getty Images

埃格德及其他領導人亦表示，希望推動格陵蘭從前殖民統治國丹麥獨立出來。

格陵蘭外交事務負責人萊斯特（Mininnguaq Kleist）向丹麥公共電視台DR表示，小川普此次來訪沒有安排與任何政府官員的會晤，此行的性質也並未被告知，因此這是一次私人訪問。

本周一（1月6日），川普的親密顧問、億萬富翁馬斯克在社群網站X上發貼稱：「格陵蘭人民應該決定他們自己的未來，我認為他們希望成为美国的一部分！」

格陵蘭追求獨立

丹麥自治領地格陵蘭島位於大西洋與北冰洋之間，約80%的面積被冰雪覆蓋。人口約為57,000人，與德國下薩克森州哈默爾恩市（Hameln）相當。

格陵蘭島擁有豐富的礦產資源以及石油和天然氣儲量，從地理上屬於北美洲。也是一個大型美國軍事基地的所在地。格陵蘭擁有自己的議會和政府。今年將舉行新的選舉。

格陵蘭政府正在努力爭取從丹麥獨立。總理埃格德在2025新年講話中重申希望推動格陵蘭脫離前殖民國丹麥獨立，但並未提及美國。

（路透社 美聯社 法新社 德意志廣播等）

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