川普暗示TikTok短期不會遭禁

美國候任總統川普周日暗示，他上任後可能會至少允許TikTok在美國繼續營運一段時間。他表示，競選期間，他在這個社媒平台上獲得了數十億美元的瀏覽量。

（德國之聲中文網）川普是在亞利桑那州鳳凰城對一群保守派支持者發表上述言論的。這也是他迄今為止在TikTok是否應退出美國市場問題上最為明確的表態。

今年四月，美國參議院通過一項法律，以保障國家安全為由，要求TikTok的母公司「字節跳動」同該應用進行剝離。

川普：至少應允許TikTok在美國繼續營運一段時間。 圖片來源： Evan Vucci/AP Photo/picture alliance

TikTok持有者則希望推翻這一法律，美國最高法院也同意就此案展開聽證。而一旦法庭做出不利於「字節跳動」的判決，那麼，川普正式出任總統前一天，即1月19日，TikTok將在美國被禁止使用。

至於川普届時是否以及會如何撤銷此前參議院以壓倒多數通過的該項法案，目前尚不清楚。川普在「美國節」集會上對支持者表示：「我認為，我們必須重新對此問題進行思考，因為大家知道，我們使用了TikTok，並獲得了數以十億計的熱烈反響。

川普说：「他們帶給我一張流量統計，數據看上去非常之好，因此我說，我們也許可以讓這個傢伙繼續保留一段時間。」

周一，川普同TikTok首席執行官舉行了會談。稍後他在新聞發布會上表示，他對TikTok很「熱心」。因為此前他的競選活動在這個社媒平台上取得了成功。

今年一月，TikTok首席執行官周受資在美國參議院接受問詢。 圖片來源： Jose Luis Magana/AP/picture alliance

美國司法部此前曾表示，由於TikTok是受中國控制的，因此對美國國家安全構成了持久性的威脅。這一立場也獲得了大多數議員的支持。

TikTok則表示，美國司法部對該社媒軟體同中國的關係進行了錯誤的闡述，並強調該平台的用戶數據以及內容推送機制都是在美國甲骨文公司的雲端完成的，而內容管理的決定也同樣是在美國境內做出的。

（路透社）

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