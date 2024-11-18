川普提名馬斯克盟友卡爾領導媒體監管

美國候任總統川普提名馬斯克的盟友卡爾擔任美國聯邦通信委員會主席。卡爾曾反對撤銷對馬斯剋星鏈衛星服務撥款資助的決定。

（德國之聲中文網）美國候任總統川普於周日（11月17日）提名布倫丹‧卡爾（Brendan Carr）擔任聯邦通信委員會（FCC）新一任主席，領導媒體監管工作。

在提名聲明中，川普称卡爾是"言論自由的戰士"。

幾天前，川普提名小羅伯特‧F‧甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）擔任美國聯邦衞生機構負責人。

"與扼殺美國人自由的監管法律作鬥爭"

川普表示，卡爾"與扼殺美國人自由的監管法律作鬥爭"，並將"結束削弱美國就業創造者和創新者的監管衝擊，並確保聯邦通信委員會為美國農村地區提供服務"。

卡爾在社群網站平台X上發帖稱，他"謙卑並榮幸"地接受這一角色。

在另一篇帖子中，卡爾寫道："我們必須摧毀審查聯盟，恢復普通美國人的言論自由權利。"

卡爾支持川普对廣播公司所謂的政治偏見進行懲罰，同時也呼籲對Meta、谷歌和蘋果等科技巨頭進行監管。

卡爾曾參與起草保守派智庫傳統基金會（Heritage Foundation）發布的《2025計劃》中有關FCC的章節。

聯邦通信委員會長期成員

卡爾是聯邦通信委員會的長期成員，曾任該機構的法律總顧問。

他三次獲得參議院一致通過確認，由川普和即將離任的美國總統拜登分別提名進入該委員會。

反對撤銷星鏈資助

據《紐約時報》報導，億萬富翁馬斯克的星鏈衛星網路服務於2020年底從聯邦通信委員會獲得了8.85億美元的資助，但由民主黨領導的委員會後來撤銷了這項資助，理由是該服務無法證明其能夠覆蓋足夠多未接入網路的農村家庭。

據報導，卡爾對此決策"強烈反對"。

卡爾在上個月為《華爾街日報》撰文中表示："在我看來，這不過是針對左派主要目標--馬斯克先生--的監管法律戰。"

馬斯克向旨在助選川普的政治行動委員會（PAC）捐贈了超過1.19億美元，並在大選前數周內鼓勵關鍵搖擺州的選民參與投票。

（美聯社、法新社）

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