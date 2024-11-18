川普提名馬斯克盟友卡爾領導媒體監管

川普提名馬斯克盟友卡爾領導媒體監管2024年11月18日
（德國之聲中文網）美國候任總統川普於周日（11月17日）提名布倫丹‧卡爾（Brendan Carr）擔任聯邦通信委員會（FCC）新一任主席，領導媒體監管工作。
在提名聲明中，川普称卡爾是"言論自由的戰士"。
幾天前，川普提名小羅伯特‧F‧甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）擔任美國聯邦衞生機構負責人。
"與扼殺美國人自由的監管法律作鬥爭"
川普表示，卡爾"與扼殺美國人自由的監管法律作鬥爭"，並將"結束削弱美國就業創造者和創新者的監管衝擊，並確保聯邦通信委員會為美國農村地區提供服務"。
卡爾在社群網站平台X上發帖稱，他"謙卑並榮幸"地接受這一角色。
在另一篇帖子中，卡爾寫道："我們必須摧毀審查聯盟，恢復普通美國人的言論自由權利。"
卡爾支持川普对廣播公司所謂的政治偏見進行懲罰，同時也呼籲對Meta、谷歌和蘋果等科技巨頭進行監管。
卡爾曾參與起草保守派智庫傳統基金會（Heritage Foundation）發布的《2025計劃》中有關FCC的章節。
聯邦通信委員會長期成員
卡爾是聯邦通信委員會的長期成員，曾任該機構的法律總顧問。
他三次獲得參議院一致通過確認，由川普和即將離任的美國總統拜登分別提名進入該委員會。
反對撤銷星鏈資助
據《紐約時報》報導，億萬富翁馬斯克的星鏈衛星網路服務於2020年底從聯邦通信委員會獲得了8.85億美元的資助，但由民主黨領導的委員會後來撤銷了這項資助，理由是該服務無法證明其能夠覆蓋足夠多未接入網路的農村家庭。
據報導，卡爾對此決策"強烈反對"。
卡爾在上個月為《華爾街日報》撰文中表示："在我看來，這不過是針對左派主要目標--馬斯克先生--的監管法律戰。"
馬斯克向旨在助選川普的政治行動委員會（PAC）捐贈了超過1.19億美元，並在大選前數周內鼓勵關鍵搖擺州的選民參與投票。
（美聯社、法新社）
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