川普提名演說訴諸感性 拜登面臨更大勸退聲浪

在民主黨內尋求「換將」之際，共和黨總統候選人川普發表提名演說，以自身遭槍擊的經歷開場，感性表示「上帝站在我這邊」。

（德國之聲中文網）共和黨全國代表大會週四（7月18日）來到最後一天，最高潮環節是美國共和黨總統候選人川普發表提名演說。這場演講全程超過1個半小時，是美國近代史上最長的總統提名演說。

路透社指出，川普這場演說罕見以較為和緩的語氣開場。發言一開始，川普首先回顧自己的遇刺過程，也哀悼不幸身亡的消防員柯瑞（Corey Comperatore），並親吻他的裝備遺物。川普說，遭槍擊經驗「太痛苦」，讓他難以重述第二次，但此事也讓他「前所未有的堅定」。

「到處血流不止，但我有一種感覺，非常安心，因為上帝站在我這邊。」川普稱自己「本來不該在這裡的」，台下群眾則紛紛呼喊：「你該在這裡！」此時，台上螢幕還播放著川普鮮血直流的照片，塑造出感性氛圍。

在18日的共和黨大會上，除了川普的副手萬斯（J.D. Vance）之外，川普的子女，以及夫人梅蘭妮亞皆有到場。 圖片來源： Brian Snyder/REUTERS

川普不忘強調團結的重要，稱不該「把政治上的分歧妖魔化」。在川普遇刺隔天，現任美國總統拜登曾在白宮發表電視演說，他同樣以團結為主軸，稱「我們都是美國人，必須站在一起」。

18日的川普提名演說內，只有兩次直接提及拜登的名字，其他大多數時候，川普都以「本屆政府」稱呼。美聯社解讀，此舉是川普陣營盼展現出較柔和的演說基調。

川普再強調「美國優先」

訴說個人心境之後，川普回歸慣常的演說內容，以「美國優先」政策為主軸，一方面批評非法移民大舉「入侵」，一方面認為「其他國家一直在佔美國便宜」。

川普主張，要「重現美國夢」、「讓美國再度偉大」、「讓美國再度成為經濟上可負擔的國家」。他表示要在美墨邊境繼續打造邊境圍牆，阻止非法移民「搶走」美國非裔、拉美裔群體的工作。

值得注意的是，川普也多次提到中國，把中國描繪成大量美國就業機會消失的元兇。他指出，中國近期開始在墨西哥等地興建大規模的汽車工廠，希望銷售產品到美國，卻「沒有關稅，啥都沒有」。

川普表示，若其他國家希望在美國銷售產品，就要在美國製造，「若他們不同意，那我們就對每輛車施加大約100%到200%的關稅，讓它們在美國賣不了」。

針對外交政策，川普誓言「終結本屆政府製造的每一場國際危機」。他聲稱自己如果是總統，俄烏戰爭和以哈戰爭「根本不會發生」，且他可以「一通電話停戰」。

民主黨內「換登」聲浪更大

共和黨大會落幕之際，民主黨陷入愁雲慘霧。上個月底，81歲的拜登與78歲的川普舉行2024年大選首場電視辯論，拜登被批評「老態明顯」，整體表現遭選民質疑，民主黨內也出現勸退拜登的聲浪。

《華盛頓郵報》、美聯社、美國有線電視新聞網（CNN）等多家媒體18日指出，美國前總統歐巴馬（Barack Obama）、前眾院議長佩洛西（Nancy Pelosi）等民主黨內大老，都曾私下表示拜登選情堪憂，希望他慎重考慮退選。有消息更稱，私底下，佩洛西比歐巴馬更為活躍，且曾告訴拜登他「不會贏」、可能損害民主黨贏回眾院優勢的機會。

此前，拜登一直對外展現堅定立場，稱除非醫生直接告訴他有「醫療問題」，他才會考慮退選。

川普槍擊、換拜聲浪：華裔選民怎麼看？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

不過，《紐約時報》18日引述知情者消息稱，拜登態度有所軟化，逐漸開始接受「可能贏不了、恐怕要退選」的想法。路透社亦指出，拜登正在「自我反省」，認真思考退選的可能性。

網媒Axios進一步引述內幕消息指，在民主黨人士強力施壓下，拜登可能最快這週末就會宣佈退選，接下來可能改支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）參選總統。

儘管如此，拜登競選團隊仍對外強調拜登「沒有動搖」，目前仍未考慮拜登不是總統候選人的情況。

（綜合報導）

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