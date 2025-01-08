川普提北約國防開支5%目標 德國也有爭論

美國候任總統川普呼籲北約盟國國防開支達到GDP的5%。數天前，德國副總理哈貝克也提出國防開支應佔GDP的3.5%，不過，這受到總理肖爾茨的批評。

（德國之聲中文網）周二（1月7日），川普在佛羅裡達州海湖莊園舉行的记者会上，呼籲北約盟國進一步增加國防開支，使其佔GDP的5%。在競選期間，川普曾威脅未達到2%目標的北約成員國，如果俄羅斯發動襲擊，對其不予支持。

北約及其32個成員國目前的要求是國防開支至少佔GDP的2%。德國曾很長時間沒有達標，但在俄羅斯侵略烏克蘭戰爭背景下，近年來國防開支大幅增加。一段時間以來，歐洲和德國也出現更多聲音，呼籲將2%的比例明顯提高。

德國正副總理也就國防預算爭論

就在1月3日，《明鏡周刊》（Der Spiegel）發表的對德國副總理兼經濟部長哈貝克（綠黨）的採訪中，哈貝克呼籲未來幾年將國防預算增加到GDP的3.5%。

隨後，1月7日，德國總理肖爾茨（社民黨）向《明星周刊》（Stern）表示，哈貝克的這一要求沒有考慮成熟，而且並未說明這筆資金將從何而來。

德國政界就國防預算也有爭論 圖片來源： Michael Kappeler/dpa/picture alliance

1月8日，哈貝克也接受《明星周刊》採訪稱，他將通過數十億計的貸款來提供這筆資金。他同時指責上屆大聯合政府（基民盟、社民黨）一味節約開支，導致經濟破敗不堪。——這也是對現任總統肖爾茨的批評，因肖爾茨在上屆梅克爾政府任財政部長。

哈貝克還表示：「債務剎車不應決定德國的安全程度。這個問題主要是針對聯盟黨（基民盟、基社盟）的。我們必須確保和平並防止進一步的戰爭。」

默爾茨：重要的是防禦能力

就川普提出的5%的目標，德國基民盟總理候選人默爾茨1月8日向巴伐利亞電台表示，「首先德國必須真正達到2%的下限。」他說，德國並未真正達標，「只不過是將所謂的專項資金計入在內」才在形式上過關。

默爾茨稱，歸根到底是要有自我防禦能力。這涉及德國聯邦國防軍的擴張以及各國和北約重建防禦能力。 「未來幾年我們必須共同努力，一個經濟體GDP的多大比例用於國防，這只是計算的數值。」

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