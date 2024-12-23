川普：控制格陵蘭島絕對必要

儘管上一次提出購買格陵蘭島的要求立即被丹麥拒絕，川普显然沒有忘記這片地廣人稀的土地，還未上位，已出言擁有它絕對必要。

(德國之聲中文網)美國候任總統川普在自己的社交平台Truth Social上寫道："出於國家安全和全球自由的利益，美國認為擁有和控制格陵蘭島是絕對必要的。」

格陵蘭島屬於丹麥，但實施高度自治。川普在第一任期內就曾表達過將格林蘭島納入美國版圖的願望，他曾提議購買格陵蘭島，但當時丹麥的答覆非常明確：「不，謝謝。」

格陵蘭島政府首腦埃格德（Múte B. Egede）強調，格陵蘭島不出售，但他表示，政府對經濟合作持開放態度。他在向丹麥媒體TV2發表的聲明中表示，「因為所有的合作與貿易不可能都通過丹麥進行。」

格陵蘭島外交負責人莫茨費爾特（Vivian Motzfeldt）在TV2的採訪中拒絕了川普的新提議，並稱其為「荒謬」。

格陵蘭島擁有的寒冷廣袤的土地，其面積是德國的6倍，但只有約56,000名居民。它位於北極地區，靠近俄羅斯，探明蘊藏著豐富的礦產資源，美國在當地設有一個軍事基地，因此，格林蘭對美國具有戰略意義。

數天來，川普多次在公開發言時涉及到美國的版圖，比如說加拿大成為美國第51州「是個好主意」，並要求巴拿馬降低通行費，否則「歸還美國」。

（德新社等）

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