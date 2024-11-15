川普拟废除電動車稅收優惠 利好特斯拉？

消息人士稱川普过渡團隊擬廢除電動車7500美元的稅收抵免。由於取消補貼可能對電動車業競爭對手造成更大打擊，特斯拉已表態支持終止補貼。美國汽車工人聯合會對此發出猛烈抨擊。

（德國之聲中文網）路透社本周四（11月14日）援引兩名知情人士消息稱，美國候任總統川普的過渡團隊計劃廢除購買電動車享有的7500美元消費稅收抵免。該計劃將是其更廣泛的稅改立法的一部分。

該項稅收優惠是拜登政府《通膨削減法案》（IRA）的標誌性措施之一。廢除這一稅收抵免可能對美國本已放緩的電動車轉型造成嚴重影響。

據匿名消息人士透露，由億萬富翁石油大亨、大陸資源公司（Continental Resources）創始人哈羅德‧哈姆（Harold Hamm）和共和黨北達科他州州長道格‧伯格姆（Doug Burgum）領導的能源政策過渡小組在會議上討論了廢除該項補貼的計劃。美國最大的電動車製造商特斯拉已向川普过渡委員會表示，支持終止該項補貼。

全球首富、特斯拉首席執行官埃隆‧馬斯克是川普的主要支持者之一。他曾在今年7月份表示，終止補貼可能會對特斯拉銷售產生輕微影響，但對其競爭對手，如通用汽車等傳統汽車製造商而言，打擊將是「毀滅性的」。

受上述消息影響，特斯拉股價收盤下跌近6%，至311.18美元；較小型電動車製造商Rivian股價大跌14%，至10.31美元；另一家電動車製造商Lucid下跌5%，至2.08美元。電動車電池供應商股價也應聲下跌，LG Energy Solution周五股價一度下跌10%，三星SDI下跌9.6%。

特斯拉和福特均未回應評論請求。通用汽車和斯特蘭提斯（Stellantis）則拒絕置評。

汽車創新聯盟（Alliance for Automotive Innovation）在10月15日致函國會，敦促保留電動車稅收抵免，稱其對「鞏固美國未來在汽車製造業的全球領導者地位至關重要」。

川普过渡團隊未就該項稅收抵免的未來走向發表評論，但在聲明中表示，當選總統將兌現其競選承諾。

圖為美國猶他州的一處燃煤電廠 圖片來源： George Frey/Getty Images

拿清潔能源政策「開刀」

川普在競選時承諾將提高美國石油產量（儘管產量已創歷史新高）；將取消拜登政府的清潔能源計劃，其中包括對風能、太陽能，和大規模生產氫能的補貼；並會結束拜登「親電動車政策」，但並未明確具體目標。

消息人士透露，川普过渡團隊已確定，拜登政府的一些清潔能源政策恐難廢除。因為政策本身較受歡迎，並且也給共和黨主導的州帶來了經濟收益。

相較之下，電動車稅收抵免則被視為一個容易被「開刀」的目標，由共和黨控制的國會預計會對此達成廣泛共識。

據消息人士透露，川普计劃在上任初期延長即將到期的數兆美元減稅計劃，為此他需要通過取消電動汽車稅收抵免來節省成本。能源過渡小組預計，共和黨屆時將會走立法中的「和解程序」（reconciliation），這樣在推進該議程時，可以不需要依賴民主黨人的投票。拜登政府曾用相同的策略通過了《通膨削減法案》。

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為何特斯拉可能從中受益

特斯拉向來是拜登及前任政府電動車補貼政策的最大受益者。現在，廢除補貼可能有助於削弱特斯拉的競爭對手，從而使其受益。

馬斯克在7月的一次財報電話會議上也指出，川普政府取消電動車稅收補貼從長遠來看可能「有利於特斯拉」。

根據Cox Automotive數據，特斯拉第三季度的電動車銷量接近全美總銷量的一半。通用汽車（GM）、福特（Ford）和現代（Hyundai）的電動車銷量則遠遠落後。然而，和4年前相比，電動車領域的競爭對手在一步步蠶食特斯拉的市場份額 - 2020年第一季度，特斯拉的市場份額超過了80%。

特斯拉投資者、Purpose Investments投資組合經理尼古拉斯‧梅施（Nicholas Mersch）表示，特斯拉具備強大的「工程和製造實力」來降低製造成本，這使其能夠承受取消補貼可能帶來的銷售打擊。「取消補貼意味著競爭對手無法在成本控制領域展開競爭，也就意味著很難追趕上特斯拉。」

此外，特斯拉還可能從川普或将進一步強化的關稅政策中大幅獲益，例如對中國電動車進口設置高額關稅（包括100%關稅）。受政府巨額補貼的中國電動車企近年來發展勢頭迅猛，比如全球新能源汽車銷冠比亞迪。梅施表示，特斯拉「無法擊敗中國電動汽車」，但在川普的帮助下，特斯拉或許能夠將它們「擋在美國市場之外」。

共和黨戰略師的邁克‧墨菲 (Mike Murphy) 將取消補貼描述為「特斯拉第一，其他人所有人第二」政策，並表示：「川普政府表明，他們沒有任何興趣幫助美國汽車行業在即將到來的中國『電動車入侵戰』中生存下來。」

福特汽車近年來也在艱難推進電動轉型 圖片來源： Roberto Pfeil/dpa/picture alliance

美國汽車工人聯合會抨擊川普废除補貼

對美國其他傳統汽車製造商而言，取消電動車稅收抵免則可能對其向電動車轉型的努力造成打擊。比如底特律三巨頭——通用汽車（General Motors）、福特（Ford）和吉普（Jeep）的母公司斯特蘭提斯（Stellantis）

此外，通用汽車、福特和現代（Hyundai）等公司仍在努力加大電動車產量，並努力降低成本。福特預計今年其電動車和軟體業務將虧損50億美元。其一直以來為對消費者保有價格吸引而依賴的電動車稅收減免一旦失去，將更難實現盈利。

在特斯拉對廢除電動車稅收優惠表示歡迎時，代表底特律三巨頭從業者的美國汽車工人聯合會（UAW）則表示支持拜登的親電動車政策，包括7500美元稅收抵免。上個月，汽車工人聯合會主席肖恩‧費恩（Shawn Fain）對川普废除稅收抵免發出猛烈抨擊，稱此舉將危及汽車行業工「數十萬」工作崗位。

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