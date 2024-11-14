川普已經提名了哪些內閣成員？
一周以來，美國候任總統川普已經陸續提名了十多名新內閣成員，其中不乏對中國以及移民問題持強硬態度的鷹派人物，例如兩次被中國制裁並限制入境的參議員盧比奧和曾支持拆散移民家庭政策的前移民海關執法局代理局長霍曼。
對華強硬派盧比奧被提名出任國務卿
周三（11月13日），美國候任總統川普提名參議員馬爾科‧盧比奧(Marco Rubio)出任國務卿。《華爾街日報》指出，如果該提名獲得確認，盧比奧將成為首位遭到北京方面制裁且被禁止前往中國的在任美國國務卿。盧比奧被認為是美國參議院中堅定的反共派，多次直接點名批評中共總書記習近平。2020年盧比奧先後兩次因新疆種族滅絕指控和香港反修例事件被中國制裁限制入境。
特斯拉CEO馬斯克將領導「政府效率部」
億萬富翁埃隆‧馬斯克（Elon Musk）在美國大選舉行前至少向川普的團隊捐贈了1.19億美元，是川普竞選活動的主要資金來源。川普在選戰期間就發誓，如果當選將為馬斯克量身打造一個「效率沙皇」的職位。在此職位上，馬斯克將推動經濟放鬆管制。但由於馬斯克本人是美國經濟中的重要人物，擁有特斯拉、X和SpaceX等公司，且部分直接受益於政府合同，因此馬斯克在「政府效率部」擔當職務也將面臨巨大的利益衝突。與馬斯克一起將挑起削減美國政府支出和精簡官僚機構重任的還有一位名叫拉馬斯瓦米（Vivek Ramaswamy）的印度裔美國企業家。
沃爾茲預計將成為川普政府的國家安全顧問
50歲的瓦爾茲（Mike Waltz）是美國政壇上對中國持強硬立場的鷹派人物。他曾呼籲美國抵制2022年的北京冬季奧運，理由是中國未說清新冠疫情起源，以及中國對維吾爾人的迫害。瓦爾茲是川普的忠實擁護者。2020年美國大選之後，川普欲推翻選舉結果，瓦爾茲對此表示支持。《華爾街日報》指出，和盧比奧一樣，瓦爾茲很可能也是中國領導人習近平所擔心的川普上台後導致中美緊張關係加劇的關鍵人物。
福克斯新聞主持人將擔任國防部長
川普周二宣佈，他已經選擇了福克斯新聞（Fox News）主持人兼退伍軍人赫塞斯（Pete Hegseth）擔任國防部長。赫塞斯曾為美國陸軍國民兵上尉，並於伊拉克和阿富汗服役，2012年參選明尼蘇達州參議員敗選後，在2014年加入福克斯新聞，過去曾批評北約盟國軟弱、落後，並稱中國正在打造一支「專門致力於擊敗美國」的軍隊。值得注意的是，川普第一個任期內的美軍將領及國防部長，最後都成為他最激烈的批評者，其中有些人宣稱川普“不適任總統」。參謀長聯席會議前主席米利（Mark Milley）曾將川普形容為「國家最危險的人物」。
新任「邊境沙皇」曾支持拆散非法移民家庭政策
11月10日，川普在社交平台「真實社交」（Truth Social）上宣佈，他提名霍曼（Thomas Homan）將擔任「邊境沙皇」一職。霍曼曾在2017年至2018年擔任美國移民海關執法局代理局長。今年早些時候接受哥倫比亞廣播公司(CBS)新聞節目《60分鐘》(60 Minutes)採訪時，被問到是否有辦法在不拆散非法移民家庭的情況下進行大規模驅逐出境時，霍曼說回答：「當然有辦法。家人可以一起被驅逐出境。」今年7月在共和黨全國代表大會上，他稱非法移民應該「現在開始打包行李了」。
美國第一位女性白宮幕僚長
川普胜選後宣佈的第一位內閣人選就是他的競選團隊經理、67歲的威爾斯（Susie Wiles）。威爾斯從事政治幕僚工作多年，相當低調，甚少接受公開訪問。正如同許多政治明星的幕後推手，她故意避開鎂光燈，因此川普替她取了「冰姑娘」的綽號。但她的名聲響亮，很多人認為她有能力控制住以不受約束著稱的川普，讓他嚴格遵循競選行程。她將成為美國史上第一個擔任白宮幕僚長的女性。
眾議員斯特凡尼科將出任美國駐聯合國大使
11日，川普宣布提名眾議員斯特凡尼科（Elise Stefanik）出任美國駐聯合國大使。川普形容斯特凡尼科「非常聰明」、是「美國優先」政策的捍衛者。斯特凡尼科過去十年來是代表紐約州的眾議員。她是川普的長期支持者，曾在川普遭彈劾時對其表示支持。斯特凡尼科已表態將接受新職位。
前國家情報總監拉特克裡夫被提名出任中情局局長
拉特克裡夫(John Ratcliffe)曾在川普第一屆總統的最後一年半擔任過美國國家情報總監。川普在12日宣佈提名拉特克裡夫出任中情局局長。他表示，拉特克裡夫「將成為捍衛所有美國人憲法權利的無畏鬥士，同時確保最高水準的國家安全，以實力帶來和平」。拉特克裡夫曾在擔任國家情報總監的時候將中國稱作是「二戰以來對全球民主自由的最大威脅」。
川普任命「氣候懷疑論者」領導環保署
川普将任命前紐約州眾議員李‧澤爾丁（Lee Zeldin）擔任美國環境保護署（EPA）署長。澤爾丁是川普的長期盟友，在2015年至2023年任職國會期間，他多次反對擴大環保政策。澤爾丁在X發文表示：「我們將恢復美國的能源主導地位，重振汽車產業，把就業機會帶回美國，讓美國成為人工只能的全球領航者，我們實現這些目標的同時，也會保護乾淨的空氣與水。」
眾議員蓋茨被提名擔任司法部長
13日，川普宣布，他將提名佛羅裡達州共和黨眾議員馬特‧蓋茨(Matt Gaetz)出任司法部长。特朗普在聲明中稱，「馬特將終止政府武器化，保護我們的邊境，瓦解犯罪組織，並恢復美國人對司法部嚴重破碎的信心。」蓋茨過往涉及性醜聞、財務不當行為的指控，但他強烈否認這些指控。
反疫苗、公衛陰謀論小羅伯特‧甘迺迪提名擔任衞生部長
川普周四（14日）宣佈將任命知名「反疫苗」、公共衞生陰謀派人士小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）為衞生部長，領導美國衞生與公眾服務部（HHS）。 川普称，甘迺迪將讓美國衞生機構恢復最高標準的科學研究傳統，結束慢性病流行，「讓美國再次偉大和健康」。小羅勃甘迺迪也在社群平台上發文回應：「我期待與HHS的8萬多名員工合作......讓美國人再次成為地球上最健康的人」。 小羅勃甘迺迪過去多次宣揚與科學家研究悖離的公衛理論，包括兒童疫苗導致自閉症，該說法已被證實為假資訊。新冠疫情期間，小羅勃甘迺迪聲稱新冠疫苗會致命，還曾暗示新冠病毒本身「有種族針對性」，旨在傷害非裔和白人，不會傷害德系猶太人和中國人。
北達科他州州長伯格姆為內政部部長人選
川普周四在佛羅裡達州海湖莊園俱樂部演說時，暗示他將在周五發布有關伯格姆的重大公告，但随后表示：「事實上，他將領導內政部，這將會非常棒」 。伯格姆曾角逐2024年美國大選的共和黨黨內初選，公開表示支持川普。