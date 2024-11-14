川普周四（14日）宣佈將任命知名「反疫苗」、公共衞生陰謀派人士小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）為衞生部長，領導美國衞生與公眾服務部（HHS）。 川普称，甘迺迪將讓美國衞生機構恢復最高標準的科學研究傳統，結束慢性病流行，「讓美國再次偉大和健康」。小羅勃甘迺迪也在社群平台上發文回應：「我期待與HHS的8萬多名員工合作......讓美國人再次成為地球上最健康的人」。 小羅勃甘迺迪過去多次宣揚與科學家研究悖離的公衛理論，包括兒童疫苗導致自閉症，該說法已被證實為假資訊。新冠疫情期間，小羅勃甘迺迪聲稱新冠疫苗會致命，還曾暗示新冠病毒本身「有種族針對性」，旨在傷害非裔和白人，不會傷害德系猶太人和中國人。