川普宣布將蓬佩奧和黑利排除在新內閣之外

美國候任總統川普已經排除了前國務卿邁克‧蓬佩奧和前駐聯合國大使妮基‧黑利在他即將到來的第二個任期內，擔任內閣職務的可能性。

（德國之聲中文網）剛剛贏得美國大選的共和黨競選人川普周末在他創辦的「真相社交」（Truth Social）網路平台上表示，他不會「邀請」蓬佩奧（Mike Pompeo）或黑利（Nikki Haley）加入內閣。但他「非常感謝曾與他們合作」，並感謝他們曾服務於國家。

蓬佩奧和黑利是川普2017年至2021年第一個任期內的政府關鍵成員。黑利在共和黨初選階段曾被看作是最有希望擊敗川普的對手，但在退出初選後，黑利表示支持川普。

今年8月，黑利在台北舉行的《凱達格蘭論壇：2024印太安全對話》論壇上呼籲，全球應擴大對台灣的支持和援助。她說，假如各國邁出正確的一步，中國就會對是否在台海開戰三思而行，而抗中的同盟國家首要之務是實現各國軍隊的現代化和強化經濟建設。

此前曾有猜測認為，蓬佩奧有可能在川普第二任期內擔任國防部長一職。去年夏天，這位前中央情報局局長提出了一項為烏克蘭提供軍事支持以對抗俄羅斯侵略戰爭的計劃。其中包括向烏克蘭提供更多的武器出口以及針對俄羅斯能源部門採取更嚴厲制裁措施。蓬佩奧的想法與川普在競選期間的言論形成鮮明對比，後者曾多次對向烏克蘭運送武器表達批評意見。

蓬佩奧曾在2022年3月訪問台灣並與時任台灣總統的蔡英文舉行會面。蔡英文向蓬佩奧頒贈特種大綬景星勳章，感謝他對提升台美關係的貢獻。

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到目前為止，川普只宣佈了一項新內閣的人事決定：他的競選經理蘇西‧威爾斯（Susie Wiles）將成為歷史上第一位擔任白宮幕僚長的女性。

川普将於明年1月20日就職。他曾在第一任期內解僱了不少與他意見不符的高級官員。

（法新社）

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