川普宣布前新聞主播萊克出任美國之音台長

萊克曾擔任電視新聞主播，是一名強硬的保守派。萊克多次表示拒絕接受她的州長及參議員競選失敗，並否認川普在2020年總統大選中輸給拜登的事實。

（德國之聲中文網）美國當選總統川普周三（12月1日）宣佈前新聞主播卡裡‧萊克（Kari Lake）將接任美國之音（VOA）台長。

美國之音新聞節目覆蓋全球，使用包括索馬利亞語、達裡語和法語在內的多種非洲、亞洲和歐洲語言播出。

儘管美國之音由美國政府資助，但通常被認為是一家獨立可信的媒體機構，為國際受眾報導全球和美國新聞。然而，在川普第一任期內，其領導層被批評將該機構政治化。

萊克曾擔任電視新聞主播，是一名強硬的保守派。她於2022年以共和黨候選人身份競選亞利桑那州州長，並於2024年競選參議員，但兩次均以失敗告終。

萊克多次表示拒絕接受她的選舉失敗，並否認川普在2020年總統大選中輸給拜登的事實。

川普将於明年1月上任，他提名和任命的班子成員以親密盟友為主。

萊克是川普的堅定支持者。 圖片來源： Christopher Brown/ZUMA Wire/IMAGO

"我很高興宣佈卡裡‧萊克將擔任我們下一任美國之音台長，"川普在其社交平台"真相社交"上發帖說，"她將由美國全球媒體署下一任負責人任命，並與其密切合作，確保美國的自由和民主價值觀被公正、準確地傳播到世界各地，而不是像假新聞媒體散佈的謊言那樣。"

在川普的第一任期內，美國全球媒體署的負責人邁克爾‧帕克（Michael Pack）於2020年試圖取消旨在保護編輯獨立性的內部機制，這一舉動曾引發人們的擔憂。

美國之音的一名駐白宮記者在川普第一任期內還因所謂反川普偏見而受到調查。

（法新社）

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