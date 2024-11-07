川普回歸 專家：中美或見「更大範圍經濟脫鉤」

美國共和黨候選人川普即將重返白宮，專家認為，中美之間的角力未來4年會加劇，尤其將在經貿層面迎來「巨大衝擊」。不過也有分析指，川普的強勢只會為中國在短期內帶來挑戰，長期而言卻是利好。

（德國之聲中文網）2024年美國總統大選落幕，共和黨候選人川普擊敗民主黨對手賀錦麗，成為美國史上最年長的總統當選人，也將是首位曾遭判重罪的美國領導人。現年78歲的他，明年1月正式重返白宮。

據中國官媒新華社週四（11月7日），中國國家主席習近平已向川普致賀電。習近平說：「中美合則兩利、鬥則俱傷。一個穩定、健康、可持續發展的中美關係符合兩國共同利益和國際社會期待。」此前，中國外交部也曾發佈簡短聲明，稱「尊重美國人民的選擇」。

專家分析，事實上，無論是民主黨還是共和黨執政，北京的態度都「偏悲觀」，因為只要中美關係「戰略競爭」的主軸不變，中方對任何美國領導人都得「小心面對」。而川普的回歸，確實可能使中美關係更緊張。

新加坡國立大學政治系副教授莊嘉穎告訴DW：「川普在軍事上雖然可能比較不希望有衝突，但在其他方面，他對中國是有一定的懷疑，甚至持有一定的這個敵意。」

這樣的敵意，尤其將體現在中美經貿互動上。美國戰略與國際研究中心（CSIS）中國商業與經濟研究部副主任馬佐科（Ilaria Mazzocco）說，全球該準備好迎接「巨大衝擊」，因為「美國在與世界其他國家、首先是中國的互動上，可能會發生重大變化」。

不過莊嘉穎強調，川普對中國的強硬態度，只會為北京在短期內帶來挑戰；長遠來看，川普執政之下的美國發展方向，可能反而為中國帶來利益。

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北京為中美「更大範圍經濟脫鉤」做準備

如果川普信守其競選承諾，對北京而言最大的挑戰之一，將是美國可能對中國商品全面加徵關稅。這將打擊中國當前不穩定的經濟，中國目前飽受青年失業率攀高、房地產市場低迷以及政府債務等問題困擾。

根據瑞銀（UBS）今年稍早的分析報告，若美國對中國進口產品徵收60%的關稅，可能會使中國的預測經濟成長減少2.5個百分點，也就是原先數據的一半左右。

馬佐科分析，雖然美國現任總統拜登對華經貿政策也相當強硬，但川普跟拜登還是會有顯著的不同。她強調，「川普將在一些拜登政府相對較少關注的領域上加強行動」，比起限制重點戰略技術產業，「川普和他的團隊會更廣泛關注美國經濟，並更願意推動更大範圍的經濟脫鉤」。

儘管許多分析認為，川普上台對北京而言是「好消息」，因為比起賀錦麗，這位美國前總統是個傾向談判的「生意人」（dealmaker），但馬佐科向DW強調，相較於2017年川普上任時，如今中美關係已不可同日而語，「川普是否真的會與中國開放協商、達成協議，以及協議將會是什麼樣子，仍然是個大問號」。

「面對川普這種比較對中國持有敵意的做法，可能（中國）會比較有防備，」莊嘉穎告訴DW。外界也預期，北京將對美國的關稅限制作出反擊，例如對美國特定產業徵收新關稅。馬佐科表示，近年來「中國領導層一直在努力增強中國經濟的抗衝擊能力」，包含開拓多元化的市場以分散風險。

然而莊嘉穎強調，中國以防備姿態面對美國，將只會是短期現象。長期而言，川普任內對美國本身的投資，譬如基礎建設及科技發展等方面，較沒有規劃以及系統性，「變成說美國在中長期的這種競爭力，可能打一些折扣，那這對於中國在中長期可能會比較有利」。

給中國機會拉攏歐洲國家？

在外交層面，川普主張「美國優先」政策，被認為在國際關係上傾向「孤立主義」、較不願意介入俄烏戰爭等區域衝突。專家分析，在拜登任內與美方關係逐漸緊密的美國盟友，可能再次面對「被中美雙方夾在中間」的局勢。

此外，川普希望提高關稅的對象不只中國，也包含歐盟在內的美國盟友。國際危機組織（Crisis Group）美中事務資深研究與倡導顧問韋恩（Ali Wyne）認為，這在中國眼中可能是一個機會，得以「削弱拜登政府致力於重振的歐亞聯盟和夥伴關係」。

莊嘉穎指出，目前川普的顧問團，也就是未來內閣團隊的潛在人選，在與美國盟友的關係上出現了「幾乎不同的聲音」，「有些是會強調繼續跟盟友有一定的合作、一起對抗中國，那還有一股聲音說是要『棄歐保亞』，就是基本上讓歐洲自己去找自己的路，然後在亞洲提升跟中國的競爭力」。

不過，俄烏戰爭未歇，歐盟成員國對中國在其中的角色仍抱持質疑，近期歐中在電動車關稅的議題上也出現摩擦。有鑑於此，莊嘉穎認為即便美歐關係降溫，歐盟各國也未必一定會加強與中國的合作。

川普的抗中不一定等於保台

台灣議題方面，專家認為川普的回歸將使中、美、台之間的三角關係產生變化。美選前後，中國繼續派出軍機踰越台海中線；美國在大選前則陸續批准多筆高額對台軍售。

川普在選戰期間，對台灣議題的多次表態都引發爭議。他曾稱台灣「搶走美國大概100％晶片生意」，且主張台灣應向美方支付「保護費」換取支持；並提及若中國入侵台灣，美國將對中國施加200%的關稅。

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台灣中研院研究學者、過去在美國經歷多場大選的劉文告訴DW，「因為他（川普）是商人個性嘛，所以可能傾向把多數的問題都當成籌碼」。相較於民主黨政府，會以威權跟民主之間的價值戰爭為由支持台灣，這類論述對川普並沒有吸引力。

「所以一個很重要的概念是，即使他反中或是想要跟中國抗衡，也不一定完全等於他就保台」，劉文說。

有意見認為，川普不按牌理出牌、不按國際規矩走的性格，可能使北京在台海議題上不敢輕舉妄動。然而劉文認為這還有待觀察，「到底（川普）的無法預測是一種嚇阻效應，還是真的會讓區域陷入危險，這個就是我們要在再一次的川普政府中重新理解了」 。

除了總統之外，美國的國會也將在推動對台政策上扮演重大角色。其中的兩院——參議院和眾議院，在這次選舉中都由共和黨贏得多數。有分析指，由共和黨掌權的國會，將對台灣在國防預算的調整上施加更多壓力，包含呼籲台灣政府提高國防預算的GDP佔比，以展現自衛決心。

劉文對此表示，在兩岸關係持續緊張之下，台灣提高國防預算是必要之舉，但面對共和黨執政下的美國，台灣內部的「疑美論」聲浪可能因此加劇。

「好像政府是為了要滿足美國才做這件事，如果是用這樣的論述的話，我覺得台灣至少有一半以上的民眾可能不會買單，甚至會增加國防改革的阻力。」他向DW分析：「預算要花在哪裡，哪些東西是要改進的，這些是台灣必須要提出自己的進程。」

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