川普回歸前最後的拜習會 美中打算談什麼？

美國已證實將在本週末舉行「拜習會」，希望在美國的政權過渡時期，保持美中關係的穩定。與此同時，川普屬意的「貿易沙皇」人選正在積極推動加徵關稅計劃，打算對中國進口產品施加60%的關稅。

（德國之聲中文網）一位白宮資深官員週四（11月13日）表示，美國總統拜登與中國國家主席習近平這週六（16日）將在秘魯的亞太經合組織（APEC）峰會場邊，舉行雙邊會晤。中方尚未回應此事。

這是兩人自今年4月的一次通話之後首度為外界所知的互動，可能也會是最後一場「拜習會」；明年1月，拜登就會卸任、由前總統川普重掌大位。隨著美國國會兩院選舉結果開出，川普所屬的共和黨參議院及眾議院均拿下多數，達到完全執政。

美國國安顧問沙利文（Jake Sullivan）說，此一過渡時期「是地緣政治上具有影響力的特殊時刻，政權變動可能讓競爭對手和敵人有機可乘」。

「拜登總統已經表明，美國和中國可以溝通管道暢通，藉此管控雙方分歧，避免競爭演變成衝突或對抗。」沙利文說，拜登將重申美中之間有必要在美國政權過渡時期維持穩定、清晰且可預期的關係。

兩人預計討論一系列全球熱點話題以及美中關係。拜登也會關切近期有中國駭客團體入侵美國官員私人通訊一事，還有中國仍在支持俄羅斯在烏克蘭戰事、北韓士兵被派往俄國等情況。

去年11月，拜登和習近平也曾在舊金山的APEC峰會期間會面，當時兩國同意恢復軍事交流，並在商務、反毒等領域建立工作小組。不過，涉及台灣等重大分歧議題，仍無顯著進展。

美中之間的科技戰亦未停下腳步。今年10月，拜登政府推出新規，自明年起將限制美國在中國的人工智慧、量子計算和半導體投資。此前，美方也對中國電動車等新能源產業加徵高額關稅。針對上述措施，北京皆表示反對，批評這只會適得其反。

上週，中國官媒新華社曾報導，習近平向川普致了賀電，恭喜他勝選，並表示中美兩國「合則兩利，鬥則俱傷」。

「貿易沙皇」人選推動加徵關稅計劃

各界預料新的川普政府會回歸「美國優先」政策，並對中國更為強硬。《華爾街日報》週二（12日）引述不具名知情人士說法稱，川普說希望由前貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）擔任新政府的「貿易沙皇」，監督美國商務部、貿易代表辦公室等部門。

萊特希澤是川普的重要顧問，在他第一次任內協助推動貿易政策，包含取代了北美自由貿易協議的美國—墨西哥—加拿大貿易協定。

圖為曾任川普時期美國貿易代表的萊特希澤。（資料照） 圖片來源： Drew Angerer/Getty Images

另據美國網路媒體POLITICO的報導，萊特希澤準備進一步推銷其提高關稅的計劃，而且正在與國會議員和幕僚接觸，盼能說服國會以立法的方式推出新關稅——這種做法不同於過去數十年來主流的經濟決策取向，但可能有助於避免新關稅被未來其他總統撤銷。

消息人士透露，川普團隊未來幾週內可能會發表提高關稅在經濟上的依據；他們主張，大幅提高關稅不會像反方所稱、會導致經濟衰退，反而能替經濟注入活力。

雖然最後決定尚未底定，但消息指川普可能在上任第一天，就會依《國際緊急經濟權力法》採取加徵關稅的行政措施；該法律賦予總統採取貿易行動的廣泛權力。

川普希望對所有進口產品全面加徵最高20%的關稅，對中國則至少徵收60%，理由是促進美國國內製造業發展，並減少對外國的依賴。

今年7月，川普在共和黨全國代表大會上曾把中國描繪成導致美國人失業的元兇之一，他稱中國近期開始在墨西哥等地蓋大型汽車廠，希望銷售產品到美國，卻「沒有關稅，啥都沒有」。

川普主張，若其他國家希望在美國銷售產品，就要在美國製造，「若他們不同意，那我們就對每輛車施加大約100%到200%的關稅，讓它們在美國賣不了」。

（路透社、POLITICO、《華爾街日報》）

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