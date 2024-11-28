川普上任後北京還有更多經济刺激措施？

北京通過降准降息降低房貸利率，推動經濟，扶持房地產業，同時推出10兆化解地方債舉措，但對增長的效應有限。一位分析師表示，市場期待北京保留了一些財政措施，等待川普上任后使用。

（德國之聲中文網）今年前三季度，中國經濟增長未達到北京5%的目標，而是4.8%。

9月，北京再次下調存款準備金率，從而釋放流動性約1兆元。中國官方稱今年內兩次降准共計向市場提供流動性約2兆元。與此同時，北京降低政策利率，並降低存量房貸利率，以扶持房地產。

本月早些時候，中國政府推出10兆元的化解地方債方案，以緩解地方政府的債務危機。

這些措施短期內推高中國股市行情，滬深300指數飆升35%。投資者下注北京會再注資數兆元刺激內需。

並非真正的刺激措施

新加坡公共政策咨詢公司Global Counsel分析師Jiayu Li向德國之聲表示，北京所宣佈的扶持方案儘管"令人印象深刻"，但主要集中在現存債務重組上，"不能被視為新的刺激措施"。她表示，北京仍低估了地方債的規模，認為是在14.3兆元的水準。但國際貨幣基金組織則估計，這一數字達60兆元，佔GDP的47.6%。

牛津大學中國中心研究助理馬格努斯（George Magnus）則向德國之聲表示，最新舉措對增長只會有"微小的效應"，會緩解地方政府削減預算的壓力。但他警告北京很快需要採取"極端"步驟解決經濟的許多結構性問題。

川普加徵關稅可能引发人民幣貶值

美國候任總統川普近日表示，他將在1月20日入主白宮的第一天簽署行政命令，對中國進口產品額外徵收10%的關稅。競選期間，川普曾威脅要對所有中国商品加徵60%的關稅。

路透社訪問的經濟學家預計，川普上台後可能對中国产品徵收近40%的關稅，這可能導致中國經濟增長減少1%。分析師Jiayu Li表示，市場期待，北京在保留更多財政刺激措施，等待明年川普就任後再實施。她同时指出，屆時措施效果會更有限。

馬格努斯則認為，川普新徵關稅不會對中国经濟有巨大影響，但可能會導致人民幣進一步貶值。

2018年3月川普首輪加徵關稅時，人民幣貶值抵消了其部分影響。人民幣兌美元匯率下跌了約12%，達到2019年8月前近十年的最低點。華盛頓隨後將中國定為"匯率操縱國"，在接下來數月內徵收更高關稅，直到兩國通過談判在一定程度上緩解了緊張關係。

北京還會採取刺激措施嗎？

一些分析師認為，北京還須向經濟大幅注資，規模應在5兆到10兆元。瑞蓮銀行亞洲高級分析師卡薩諾瓦（Carlos Casanova）向路透社表示，他認為需要23兆元的一攬子方案。

許多分析師建議，任何未來的刺激措施都應聚焦於普通家庭的社會福利開支以及扶持深陷困境的房地產領域，而不是傳統上的工業投資或基建項目。

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