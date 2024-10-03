山陀兒颱風登陸高雄，已造成至少2人死亡

颱風山陀兒周四中午登陸台灣高雄小港，已造成至少2人死亡，2人失蹤，123人受傷。西部沿海地區繼續關閉學校和辦公室，數千人疏散撤離。高雄市長呼籲民眾非必要千萬不要出門。

（德國之聲中文網）颱風山陀兒周四（10月3日）中午12時40分登陸台灣高雄小港，已造成至少2人死亡，2人失蹤，123人受傷。西部沿海地區繼續關閉學校和辦公室，數千人疏散撤離。

台灣氣象署官員伍婉華表示，山陀兒登陸後，高屏地區風強雨驟，颱風持續往偏北的方向移動，目前仍屬中度颱風；預估周五減弱為熱帶性氣壓，東半部海面風力會稍弱，但台灣海峽、巴士海峽風力仍偏強，可能要等到5日才會減弱。

根據台灣中央災害應變中心周四上午的通報，花蓮縣壽豐鄉1名約70歲男子在家中修樹不慎自高處墜落，送醫後隔天不治死亡；台東縣1名約66歲男子在開車途中撞到路邊落石，送醫院搶救不治死亡。失蹤部分，雲林縣台西鄉夢幻沙灘疑有1人落海，因風浪過大已停止搜救；花蓮縣有民眾目擊鄉民被水沖走，扔在持續搜救。

颱風還造成至少7件土石流災情及上千件一般災情，其中均無人受困傷亡。中央災害應變中心表示，有13縣市進行預防性疏散撤離，至上午8時止，累計撤離共9967人。此外，颱風山陀兒造成全台灣停電共10萬余戶，9萬余戶已修復。

台灣部分醫院門診停診，但開設颱風特別門診；各項檢、查驗暫停，住院及急診服務照常運作。

高雄市長陳其邁周三提醒市民非必要千萬不要出門。 圖片來源： Chiang Ying-ying/AP Photo/picture alliance

高雄市長提醒市民非必要千萬不要出門

高雄市自周二起已經連續停止上班上課第3天，市長陳其邁周三上午呼籲民眾沒有必要就不要外出，下午再次提醒市民非必要千萬不要出門。

晶片製造商台積電及南台灣科學園區的其他幾家工廠仍在運作。

台灣所有國內航班暫停，約240架國際航班被取消。

山陀兒從菲律賓逼近台灣，此前在菲律賓造成了房屋損毀和停電。

今年7月，颱風凱米（格美）登陸台灣，成為當時台灣八年裡遭遇的最強烈颱風，造成至少10人死亡，數百人受傷。

有媒體報導稱，山陀兒與1977年7月襲擊高雄賽洛瑪颱風相似。賽洛瑪颱風當時重創高雄港及台灣西南部電力設施，造成37人死亡，12人失蹤，298人受傷的嚴重災情。

上海：一周內兩度遭遇颱風登陸 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（法新社、美聯社、路透社及台灣中央社）

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