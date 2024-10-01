山陀兒來襲 台灣軍隊「迎戰」

台灣即將面臨強颱風山陀兒的襲擊，西部沿海地區已關閉學校和辦公室，並疏散了數百名居民。預計颱風將在高雄登陸，並帶來大量降雨和強風。

（德國之聲中文網）台灣當局在山陀兒颱風即將登陸之前，採取了緊急措施，包括關閉學校、辦公室以及疏散數百名居住在易發生山體滑坡的山區居民。據台灣中央氣象局預測，颱風將於周三下午在高雄市附近登陸，並向東北方向移動。高雄市長陳其邁敦促市民避免外出，尤其是避免靠近洪水和滑坡風險地區。山區的降雨量預計將達到80釐米。

為了應對颱風的潛在破壞，台灣國防部動員了近40,000名士兵協助救援工作。颱風的最大風速可達198公里/小時，陣風更是高達245公里/小時，造成航班取消和超市搶購潮。

山陀兒颱風的路徑顯示將影響台灣西部人口密集地區，這是颱風較少直接襲擊的區域。上一次類似的颱風事件是1977年的泰瑪颱風，曾導致高雄嚴重破壞，造成數十人死亡。

與此同時，台灣海岸警衛隊也展開了緊急救援行動，在台東市東南方約60公里處救助了棄船的19名船員。在菲律賓北部，山陀兒颱風已造成1人死亡，5,000人被迫撤離，許多房屋和基礎設施受損。

© 2024年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。